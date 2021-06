Journée mondiale des océans 2021 : thème, signification, histoire et rôle de l’homme dans la protection des océans

La Journée mondiale de l’océan est célébrée le 8 juin

Les océans représentent 70 pour cent de la planète et favorisent la vie à l’intérieur et à l’extérieur du monde marin. Cependant, avec l’augmentation du niveau de pollution, les activités de pêche, les transports, la vie marine est menacée et 50 pour cent des récifs coralliens sont détruits. L’équilibre doit être rétabli pour un avenir meilleur pour la planète. À l’occasion de la Journée mondiale des océans, les Nations Unies ont appelé à des efforts durables qui peuvent aider à lutter contre le problème et à arrêter la pollution plastique dans la mer.

Dans son tweet, l’ONU a appelé à manger local, de manière durable, pour « Sauver notre océan » et mettre fin à la pollution plastique. Selon l’ONU, l’océan produit 50 pour cent de l’oxygène de la plante, absorbe 30 pour cent du dioxyde de carbone et est la clé de l’économie mondiale car il soutient économiquement 40 millions de personnes qui sont employées dans plusieurs secteurs océaniques comme la pêche, tourisme maritime, etc.

Thème de la Journée mondiale de l’océan 2021

Le thème de cette année est « L’océan : vie et moyens d’existence ». L’événement de cette année se concentrera sur la façon dont l’océan est devenu. Une source de vie qui a soutenu l’humanité et la vie sur Erath a déclaré le site Web de l’ONU. La Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques et le développement durable se tiendra de 2021 à 2030 et le thème de cette année est donc encore plus pertinent. Cette décennie vise à renforcer la coopération internationale pour rétablir l’équilibre des océans en introduisant des technologies innovantes et en lançant des recherches scientifiques qui peuvent relier la science océanique à la société et à ses besoins.

Importance de la Journée mondiale de l’océan

Considérés comme les poumons de la planète, les océans sont les plus maltraités par les activités humaines. Cette journée vient comme un rappel de la façon dont ces activités imprudentes, de l’élimination des ordures aux fuites d’huile, doivent être traitées. Le but de la journée est d’alarmer les gens sur l’impact des actions humaines sur l’océan et les personnes et organisations mobiles pour la gestion durable des océans.

Histoire

L’idée de la Journée de l’océan a été proposée par l’Institut des océans du Canada lors du Sommet de la Terre de 1992 organisé par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement. En 200, l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la proposition et a adopté une résolution pour déclarer le 8 juin comme le pire jour de l’océan. Soit dit en passant, la Journée mondiale de l’environnement tombe trois jours avant, le 5 juin.

C’est la deuxième année que la journée est observée par l’ONU sur une plateforme virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19.

