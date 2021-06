in

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a défini le thème de la Journée mondiale des réfugiés 2021 comme « Ensemble, nous guérissons, apprenons et brillons ».

Alors que le monde continue de lutter contre l’impact du coronavirus depuis 2020, le changement climatique et d’autres crises mondiales, un grand nombre de populations humaines fuient la violence, les persécutions, les violations des droits humains et les guerres.

Près d’un pour cent de l’humanité est déplacé et plus de deux fois plus ont été déplacés de force aujourd’hui. C’est plus qu’en 2011, lorsque le total était d’un peu moins de 40 millions, et 2020 est la neuvième année qui a vu une augmentation ininterrompue des déplacements forcés dans le monde. Il y a eu une augmentation de 4% du nombre de personnes qui fuient par rapport au niveau déjà record de fin 2019.

Selon le dernier rapport annuel du HCR sur les tendances mondiales, publié vendredi 18 juin 2021 à Genève, en 2020, près de 82,4 millions de personnes ont déménagé, contre 79,5 millions en 2019.

Les personnes qui ont déménagé en 2020

À la fin de 2020, 20,7 millions de réfugiés étaient sous mandat du HCR, dont 3,9 millions de Vénézuéliens déplacés à l’étranger et 5,7 millions de réfugiés palestiniens.

Selon le rapport du HCR, environ 48 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays. Cela signifie qu’ils ont été déplacés à l’intérieur de leur propre pays. Et 4,1 millions de plus étaient des demandeurs d’asile.

Malgré la pandémie mondiale et les appels au cessez-le-feu dans de nombreux endroits, le conflit a eu un impact sur la vie des gens qui ont été contraints de fuir.

Le rapport a exhorté les dirigeants mondiaux à renforcer davantage leurs efforts pour assurer la paix, la stabilité et la coopération et à aider à inverser la tendance de près d’une décennie à des déplacements croissants, principalement dus à la violence et à la persécution.

L’impact du déplacement

Le rapport indique que les filles et les garçons de moins de 18 ans représentent 42 % de la population déplacée de force. Cela les rend vulnérables, en particulier dans les situations où la crise se prolonge pendant des années.

Le HCR estime qu’entre 2018-2020, près d’un million d’enfants sont nés en tant que réfugiés, et nombre d’entre eux pourraient le rester pendant des années. Avec autant d’enfants nés en exil, cela devrait être une raison suffisante pour que les dirigeants mondiaux s’efforcent non seulement de prévenir, mais aussi de mettre fin à la violence.

Qu’a dit le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi ?

« Il faut une volonté politique beaucoup plus grande pour faire face aux conflits et aux persécutions qui forcent les gens à fuir en premier lieu. »

La Convention de 1951 sur les réfugiés et le Pacte mondial sur les réfugiés fournissent le cadre juridique et les outils qui aideront à répondre au déplacement.

En 2020, alors que la pandémie mondiale était à son apogée, selon le HCR, 160 pays avaient fermé leurs frontières pour arrêter la propagation du virus. 99 États n’ont fait aucune exception pour les personnes qui cherchaient une protection et fuyaient les zones de conflit.

Cependant, certains pays ont trouvé des moyens de garantir que les demandeurs d’asile puissent entrer en suivant plusieurs mesures améliorées, notamment des procédures d’enregistrement simplifiées et des entretiens à distance, des examens médicaux aux frontières, un certificat de santé et une quarantaine temporaire à l’arrivée.

Outre ceux qui fuyaient à travers leurs frontières, plusieurs millions ont été déplacés à l’intérieur de leur propre pays. Des personnes en Éthiopie, au Soudan et au Sahel ont déménagé en raison des crises. Dans des pays comme le Mozambique, le Yémen, l’Afghanistan et la Colombie, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays a augmenté de plus de 2,3 millions.

Par rapport à 2019, en 2020, environ 3,2 millions de personnes déplacées et seulement 251 000 réfugiés sont rentrés dans leurs foyers, soit une baisse de 40 et 21 %, respectivement. Et 33 800 réfugiés ont été naturalisés par leurs pays d’asile.

La réinstallation des réfugiés a enregistré une baisse spectaculaire, avec seulement 34 400 réfugiés réinstallés en 2020, le plus bas en deux décennies. Pourquoi? Cela était dû à la pandémie mondiale et à la réduction du nombre de places de réinstallation.

D’où viennent les réfugiés ?

Selon le HCR, plus des deux tiers de toutes les personnes qui ont fui venaient de cinq pays seulement, dont : le Soudan du Sud (2,2 millions), la Syrie (6,7 millions), le Venezuela (4,0 millions), l’Afghanistan (2,6 millions) et le Myanmar (1,1 million) .

Les pays les moins avancés ont accordé l’asile à 27 % du total des réfugiés dans le monde.

Quel pays accueille le plus grand nombre de réfugiés ?

La Turquie accueille la plus grande population de réfugiés (3,7 millions de réfugiés), pour la septième année consécutive. Viennent ensuite la Colombie (1,7 million, ce qui inclut le nombre de Vénézuéliens déplacés à l’étranger), le Pakistan fournit un refuge à (1,4 million d’Afghanistan), l’Ouganda (1,4 million) et l’Allemagne (1,2 million de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan ).

