Journée mondiale des toilettes : un aperçu du programme de protection sociale phare du gouvernement de Narendra Modi

Le Swaccha Bharat Abhiyan et son succès sont les réalisations les plus importantes du gouvernement de Narendra Modi, et le monde en a pris note. (Source de la photo : IE)

Par Gopal Goswami,

Le succès le plus sous-estimé du gouvernement de Narendra Modi a été le changement fondamental dans la pensée des ménages indiens que l’assainissement de base est ce que chacun d’entre eux devrait avoir afin de vivre une vie sûre, heureuse et saine avec respect de soi, en particulier pour femme. Avant 2016, il y avait plusieurs gros titres dans les journaux et sur les chaînes de télévision sur les viols lors de la défécation en public dans tout le pays. Les filles indiennes, en particulier celles issues de milieux ruraux, qui représentent plus de 65 pour cent de la population, ont été forcées de déféquer dans des champs ouverts. La « Swatccha Bharat Mission » a été la première grande initiative à sortir de son placard après son arrivée au pouvoir en 2014.

Après le lancement de la mission Swatch Bharat en 2014, l’Inde a connu une révolution dans la construction de toilettes. Avant l’élévation du Premier ministre Narendra Modi au centre, moins de 40% de la population du pays avait accès à des toilettes à domicile, une situation qu’il avait l’intention de modifier en investissant des dizaines de milliers de crores de roupies. Le 2 octobre 2014, il a lancé le programme Swachh Bharat Abhiyan (Clean India Mission), dans le but d’éradiquer la défécation à l’air libre et le nettoyage manuel d’ici cinq ans.

Les tableaux ci-dessous montrent les données de l’achèvement étape par étape de cette énorme tâche. Depuis 2015, chaque année a montré une réalisation de 10-20% de l’objectif. Cette initiative a reçu l’aide d’agences gouvernementales, d’organisations du secteur public et du secteur privé dans leurs rôles respectifs afin d’atteindre cet objectif. Le gouvernement a encouragé les entreprises à contribuer dans leurs fonds de RSE dans des domaines où elles pouvaient fonctionner librement, ce qui a été un grand succès. Construire 11 crores de toilettes en cinq ans dans chaque hameau du pays était une entreprise intimidante, mais le type d’appel fait fréquemment par le Premier ministre lui-même a dynamisé les parties prenantes, y compris les bénéficiaires.

Le Swaccha Bharat Abhiyan et son succès sont les réalisations les plus importantes du gouvernement de Narendra Modi, et le monde en a pris note. L’augmentation considérable de la qualité de vie des femmes et de leur estime de soi a fait de lui un héros pour 1,3 milliard de personnes dans le monde, sans distinction de caste, de croyance ou de sexe.

Nous examinerons quelques statistiques pour voir combien de bonne volonté cette réalisation a apportée au PM Modi. Il s’agit des données de l’enquête de la NSSO sur les « indicateurs clés de l’eau potable, de l’assainissement, de l’hygiène et des conditions de logement en Inde » couvrant 4 475 villages et 3 522 îlots urbains entre juillet et décembre 2012.

• Selon les chiffres du gouvernement, même après 66 ans d’indépendance, jusqu’à 60 % des familles rurales n’avaient pas accès à des toilettes. En Inde urbaine, la situation était légèrement meilleure, avec moins de 9 % sans l’installation. Selon le National Sample Survey Office, « 59,4 % et 8,8 % des familles en Inde rurale et urbaine, respectivement, n’avaient pas de toilettes ».

• Dans l’Inde rurale et urbaine, respectivement, 31,9% et 63,9% des familles disposant de latrines en bénéficiaient d’un usage exclusif.

Le 69e tour d’une étude comparable, qui comprenait 95 548 foyers (53 393 ruraux et 42 155 urbains), a découvert que-

• Une latrine était disponible pour environ 71,3 pour cent des familles rurales et environ 96,2 pour cent des ménages urbains.

• Parmi les familles ayant accès aux latrines, environ 94,7 pour cent des hommes et 95,7 pour cent des femmes en milieu rural utilisaient régulièrement des latrines, alors qu’environ 98,0 pour cent des hommes et 98,1 pour cent des femmes en milieu urbain utilisaient régulièrement des latrines.

Environ 11 crores de toilettes ont été installés dans le cadre de la mission Swachh Bharat, entraînant un changement de paradigme dans la mentalité de 55 crores de personnes qui ont cessé de déféquer en public, a fait remarquer le président Ram Nath Kovind lors de la Convention internationale sur l’assainissement du Mahatma Gandhi en 2018. Plusieurs pays, at-il ajouté, veulent apprendre du succès de l’Inde avec la mission Swachh Bharat.

« Nous devons partager nos connaissances avec eux. Soixante-dix nations y ont participé (Mahatma Gandhi International Sanitation Convention), et les pays se sont intéressés à la mission », a déclaré le président Kovind dans son discours.

« L’Inde était responsable de la plus forte baisse de la défécation à l’air libre depuis 2015, en termes de nombres absolus », selon un rapport du programme de surveillance conjoint sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène publié par l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF le 1er juillet 2021.

Nous avons réalisé ce que nous n’avons pas pu faire en 66 ans après l’indépendance, célébrons l’émancipation des femmes indiennes de la défécation en public, du danger de harcèlement, et la célébration du respect de soi et merci au Premier ministre Narendra Modi sur ce monde Journée des toilettes. La nation n’oubliera jamais l’énorme pas de Bharat dans le futur. Il n’y aura plus de films comme « Slumdog Millionaire », et il n’y aura plus d’humiliation internationale de l’Inde.

(L’auteur est chercheur, NIT Surat. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.