Journée mondiale des tumeurs cérébrales : les tumeurs cérébrales ne doivent pas être négligées pendant la pandémie

Par le Dr Anandh Balasubramaniam,

Les tumeurs cérébrales sont des tumeurs courantes chez les enfants et moins courantes chez les adultes et elles peuvent être bénignes (tumeurs ordinaires ou non cancéreuses) ou malignes (cancéreuses). Ils sont généralement silencieux jusqu’à ce qu’ils grossissent pour produire des symptômes de pression accrus avec des plaintes de maux de tête et de vomissements qui surviennent très probablement tôt le matin, et avec une aggravation progressive de la gravité, ainsi qu’un flou visuel, les vomissements aidant finalement à soulager les maux de tête.

Certaines tumeurs à côté de nerfs importants peuvent entraîner une faiblesse de l’action d’un nerf particulier et entraîner une diminution de la fonction d’une partie particulière du corps – comme le mouvement des yeux, une déficience visuelle, les mouvements des muscles du visage, une perte auditive, des difficultés à avaler, une jambes, difficulté à marcher, etc. ou convulsions.

Chez les jeunes enfants, il pourrait y avoir une augmentation anormale de la taille de la tête, en dehors de la perte de fonction. De nos jours, en raison de la sensibilisation accrue et de la disponibilité des services médicaux, les tumeurs sont détectées tôt et en grand nombre. En raison des progrès technologiques et de la compréhension de la maladie, les méthodes de traitement sont également devenues plus sûres, peu invasives et plus efficaces que jamais. Certaines tumeurs qui étaient considérées comme inopérables peuvent être opérées en toute sécurité maintenant, certaines peuvent même être guéries sans chirurgie.

L’IRM est généralement l’examen de référence de choix pour localiser et caractériser les tumeurs cérébrales, à la fois pour le diagnostic et la planification du traitement. L’IRM est également l’étalon-or pour évaluer le traitement par chirurgie ou radiothérapie/chimiothérapie selon le cas. Des aimants à champ plus élevé donnent des informations plus critiques non seulement sur la tumeur mais aussi sur les zones fonctionnelles du cerveau qui doivent être préservées pour un fonctionnement normal L’IRM peropératoire 3T (iMRI) est une technologie révolutionnaire pour la neurochirurgie, en particulier pour les chirurgies des tumeurs cérébrales. L’IRM peropératoire 3T la plus avancée aide les médecins à effectuer des neurochirurgies en toute sécurité et avec précision. Yashoda Hospitals est le premier hôpital en Inde avec une IRM peropératoire 3T. L’imagerie par résonance magnétique peropératoire ou IMRI est utilisée par les neurochirurgiens pour visualiser le cerveau du patient pendant la chirurgie sans avoir besoin de déplacer le patient hors de la salle d’opération. Cette technologie de pointe aide à créer des images précises du cerveau qui guident les neurochirurgiens pour enlever les tumeurs du cerveau et d’autres anomalies pendant le fonctionnement dans un seul cadre. L’imagerie peropératoire par ultrasons ou l’IRM intra-opératoire sont devenues inestimables pour améliorer l’efficacité et la sécurité de la chirurgie dans la plupart des chirurgies tumorales, améliorant ainsi les résultats et évitant les deuxièmes traitements inutiles.

Les méthodes de traitement peuvent inclure la chirurgie et l’excision, avec une radiothérapie postopératoire et une chimiothérapie au besoin. Certaines tumeurs peuvent être directement traitées par radiothérapie stéréotaxique sans chirurgie ouverte. La chirurgie peut être endoscopique ou mini-invasive selon les besoins avec l’utilisation d’un microscope pour une meilleure visibilité. De nouvelles techniques d’anesthésie avec la possibilité d’opérer avec un patient éveillé mais sans douleur, pour surveiller les fonctions neurologiques telles que le mouvement des mains et des jambes ou la parole, peuvent être effectuées de manière sûre et efficace de nos jours. Cela comprend également la surveillance et la stimulation neurophysiologiques peropératoires pour préserver la fonction.

En raison de la pandémie, les patients atteints de tumeurs cérébrales souffrent également du manque d’intervention en temps opportun. La peur de contracter une infection au COVID et la logistique permettant aux patients d’atteindre les hôpitaux multispécialités équipés des meilleures installations, ce qui est idéalement nécessaire pour traiter de tels cas, sont quelques-unes des causes du retard dans la recherche d’attention. Si et quand ces patients développent l’infection COVID, il peut être nocif d’opérer pendant la période d’infection car la complication de COVID pourrait augmenter et être fatale aussi (surtout si la chirurgie nécessaire est par le nez comme dans certains cas de tumeurs comme l’hypophyse tumeurs).

Étant donné que les chirurgies des tumeurs cérébrales sont parfois très critiques et peuvent nécessiter des soins postopératoires en soins intensifs avec ventilation pendant une période plus longue, les médecins peuvent hésiter à entreprendre des chirurgies majeures pendant cette période en raison du manque de lits de soins intensifs et de ventilateurs (qui sont déjà très demandés par les patients COVID). Ainsi, à plus d’un titre, les patients atteints de tumeurs cérébrales ne reçoivent pas les soins nécessaires en temps opportun. Si la tumeur est bénigne (non cancéreuse), il n’y a aucun mal à attendre quelques mois jusqu’à ce que la situation soit appropriée et sûre pour de telles hospitalisations et interventions chirurgicales.

Si la tumeur est maligne (cancéreuse), l’attente peut entraîner une progression supplémentaire de la tumeur et peut-être la rendre incurable à un stade ultérieur. Certaines tumeurs bénignes appuyant sur les nerfs (nerfs visuels par tumeur hypophysaire) ou sur la moelle épinière et provoquant également une perte de fonction peuvent nécessiter une prise en charge précoce pour préserver une fonction importante. Il faut peser le pour et le contre d’une intervention chirurgicale immédiate dans les circonstances données avec les risques associés par rapport à une intervention chirurgicale retardée après quelques semaines, voire plusieurs mois, risquant la croissance de la tumeur. La décision doit être prise avec diligence et en discussion avec les patients et leurs proches ou soignants avec une approche individualisée.

(L'auteur est consultant neurochirurgien, Yashoda Hospitals, Hyderabad. L'article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament.

