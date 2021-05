Journée mondiale des vaccins: pandémies et religion; Un aperçu de l’histoire

L’histoire humaine regorge d’épisodes de maladies comme la variole qui ont provoqué l’effondrement du commerce, affaibli des armées puissantes et entraîné le déclin des empires.

Par Pranay Lal

Le gouvernement étant largement absent de la scène de la pandémie, les masses souffrantes retournent dans les temples pour trouver du réconfort. À Dausa, au Rajasthan, un temple du 17ème siècle dédié à Sitala mata (de l’hindi, la mère cool, ou celle qui refroidit la vérole bouillante qui fait surface sur la peau), déesse du secours contre la variole et la maladie, a des fidèles pleins d’espoir arriver dans le petites heures pour prier pour leurs proches. Niché entre des bâtiments en verre scintillants dans le village de Keshopur à Gurugram, se trouve un temple dédié à l’épouse de Guru Dronacharya, Kripi (ou Kirpai, celui qui lui accorde kripa ou miséricorde) qui a ensuite été transmogrifiée à Sitala.

Ce temple de la fin du 18ème siècle a reçu une façade moderne avec des équipements lorsque le gouvernement de l’État a repris sa gestion en 1991 et a formé un conseil d’administration comme il le faisait pour d’autres grands complexes de temples. Ici aussi, les gens arrivent avec l’espoir de trouver du réconfort. Le renouveau de la prière pour Sitala mata dans les temples et les vidéos Youtube qui invoquent la déesse est un rappel brutal que les gens se tournent vers les dieux et les déesses pour alléger leurs souffrances.

L’histoire humaine regorge d’épisodes de maladies comme la variole qui ont provoqué l’effondrement du commerce, affaibli des armées puissantes et entraîné le déclin des empires. En l’absence de toute protection, les dieux et les déesses sont devenus le seul espoir des masses. Sitala était vénérée dans la région située entre l’Hindukush et la rivière Godavari. Au sud du Godavari, la divinité dirigeante était Mari-amma, déesse de la richesse invoquée pendant le Dasara pour assurer la prospérité. Ce n’est que plus tard, vers le milieu du XVIIe siècle, qu’elle a également commencé à être vénérée pour avoir fourni des secours contre des épidémies comme la variole. Les temples dédiés à elle et à ses épouses sont resplendissants.

En revanche, les sanctuaires de Sitala sont modestes et font souvent partie du plus grand complexe du temple, partageant l’espace avec d’autres dieux et divinités. Sitala et Mari-amma ont voyagé avec du travail sous contrat du début du 19e au 20e siècle et de grands temples qui leur sont dédiés se trouvent de Fidji à l’est à la Guyane à l’ouest. Avant que la légende de Sitala n’émerge, les gens adoraient Hariti, le protecteur bouddhiste-hindou des enfants qui, lorsqu’il était en colère. causé de la fièvre. Il y avait aussi la déesse Jyestha qui était apaisée pour inverser les mauvais présages, y compris les épidémies de variole. Chaque village du sous-continent indien a ses divinités locales et ses incarnés qui protègent contre les maladies.

Avant que la pratique de la vaccination ne soit introduite en Inde par les Britanniques, on dit que dans certaines parties de l’Inde, certains brahmanes et pir-babas utilisaient l’exsudat de variole (appelé variolation) pour conférer une protection. Edward Jenner qui, à la fin des années 1790, montra qu’une piqûre de cowpox pouvait protéger contre la variole, préconisa une diffusion plus large du vaccin en Inde britannique, et finalement le premier Indien fut vacciné en 1802. Le 23 avril 1977, après des décennies de efforts pour vacciner tous les Indiens, le pays a été déclaré indemne de variole et en 1981, l’OMS a certifié que le monde était éradiqué de la variole. La variole reste la seule maladie humaine à être éradiquée grâce à un bon vaccin stable. Avec la fin de ce fléau, le culte de ces devis a diminué.

Quarante ans après l’éradication de la variole, nous regardons un «moment primitif» de l’histoire. Un nouveau virus a révélé nos faiblesses, notre dépendance excessive vis-à-vis des technologies superficielles plutôt que de bien comprendre les bases d’un accès équitable à l’eau et à l’air propres et à la nourriture pour tous. Dans le contexte mondial, nous avons échoué en tant que nation à répondre collectivement au virus avec une science solide, du bon sens et de la solidarité. Les ruisseaux de personnes désespérées dans les temples en sont la preuve. Tout à fait comme au bon vieux temps.

(L’auteur est un défenseur de la santé publique et l’auteur d’Indica. Son deuxième livre, Invisible Empire: The Natural History of Viruses (Penguin), sortira en août 2021. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de le Financial Express en ligne.)

