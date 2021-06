Journée mondiale du beignet : où se procurer un beignet gratuit ?

Journée mondiale du beignet Dunkin Donuts : où se procurer un beignet gratuit ?

Ce vendredi 4 juin 2021 est pour tous ceux qui aiment les sucreries et qui peuvent en profiter, l’une des journées les plus savoureuses et les plus sucrées de l’année. “Journée nationale du beignet.” Parce que c’est une fête qui couvre l’ensemble des États-Unis, de nombreuses chaînes de pâtisserie et surtout ce gâteau appétissant ont des promotions dont on ne peut se priver le palais.

Comment sera la fête aujourd’hui ?

Pour célébrer cette douce journée de cette 2021, de nombreuses entreprises se joignent à la célébration, offrant ce produit à leurs clients, qui reconnaissent en même temps leur participation aux journées de vaccination contre le virus COVID-19, atteignant jusqu’à une double récompense.

Selon WFLA, ce sont quelques-unes des entreprises qui vous donneront des beignets totalement gratuits ce 4 juin :

Dunkin Donuts

L’une des sociétés de beignets les plus célèbres avec des succursales dans le monde livrera un délicieux beignet classique de votre choix totalement gratuit avec l’achat de toute boisson, jusqu’à épuisement des stocks, selon une déclaration de l’entreprise fournie à Now.

De la même manière, la société pour le grand jour du beignet a lancé la collection # DíaNacionaldelaDona, qui propose des vêtements en édition limitée sur le thème des beignets. La collection a débuté le jeudi 3 juin et est disponible exclusivement sur shopdunkin.com.

enfin et à l’approche de l’été, Dunkin’ apporte de nouvelles surprises. Ce sont les nouveaux Dunkin’ Rafraîchisseurs parfumés à la limonade et les nouveaux Berry Powder Donuts, des beignets saupoudrés de baies, et les MUNCHKINS®, les boules au centre des beignets, également saupoudrées de baies, qui sont disponibles dès aujourd’hui dans tout le pays .

La déclaration se lit comme suit :

Dunkin ‘Refreshers Lemonade sera un succès, combinant une saveur classique de la saison avec des saveurs de fruits vibrantes pour une boisson énergisante fascinante. Faite de limonade, de concentré de fruits aromatisé et de vitamine B, cette boisson gardera les clients de Dunkin ‘frais et rafraîchis tout l’été. Dunkin ‘Refreshers Lemonade Flavored by Dunkin’ est disponible en trois variétés : Limonade aromatisée à la fraise, Limonade aromatisée à la pêche et Limonade aromatisée aux bleuets. Les clients ont également la possibilité d’acheter la nouvelle limonade seule, une boisson rafraîchissante typique de l’été. Parfaitement associé aux rafraîchisseurs de limonade de Dunkin, le nouveau beignet saisonnier de Dunkin, avec ses couleurs vives et gaies et ses délicieuses saveurs fruitées. Las Berry Powder Donas y los MUNCHKINS tienen las características de las famosas donas tradicionales de Dunkin, mezclados con un nuevo polvo de frutos del bosque que les da un hermoso tono rosa y un delicioso sabor a bayas, una verdadera delicia veraniega para disfrutar en cualquier momento du jour. « Juste à temps pour le début officieux de la saison, Dunkin ‘offre la célébration que les gens veulent avec un duo de nouvelles options délicieuses créées avec un temps chaud et de longues journées ensoleillées à l’esprit », a déclaré Jill Nelson, vice-président du marketing et de la gastronomie de Dunkin ‘ . ” En plus d’offrir un beignet gratuit pour la Journée nationale du beignet, Dunkin ‘aide l’Amérique à lancer un été doux. “

Krispy Kreme:

Krispy Kreme a annoncé que tous les clients visitant un magasin aux États-Unis ce vendredi 4 juin peuvent échanger un beignet gratuit de leur choix, sans faire d’achat. Les clients qui présentent leur carnet de vaccination pourront échanger un deuxième donut, dans le cadre des incentives.

« Le jour de la Journée nationale du beignet, arrêtez-vous et savourez le beignet que vous voulez avec nous. Et si vous nous aidez à surmonter cette pandémie en recevant votre vaccin COVID-19, alors MERCI et nous vous offrirons un deuxième beignet gratuit », a déclaré Dave Skena, directeur marketing de Krispy Kreme, dans un communiqué de presse.

Beignets de canard :

Duck Donuts offrira aux consommateurs un beignet gratuit sans sucre avec de la cannelle ou du sucre en poudre le 4 juin. L’offre peut être utilisée dans les magasins sans avoir besoin de faire un achat.

“La Journée nationale du beignet est l’une de nos fêtes préférées de l’année pour célébrer avec nos fidèles fans, et quelle meilleure façon de le faire qu’avec un beignet gratuit”, a déclaré Betsy Hamm, PDG de Duck Donuts. “Nous sommes impatients de répandre bonheur et sourires dans les communautés que nous servons alors qu’ils dégustent un beignet gratuit sans sucre avec de la cannelle ou du sucre en poudre le 4 juin!”

Tim Hortons :

La vente de la Journée nationale du beignet commence aujourd’hui, le 4 juin et se termine le 15 juin. Les consommateurs qui s’inscrivent recevront un beignet classique ou spécialisé pour 50 cents avec tout achat admissible de plus de 50 cents lors de la commande via l’application mobile ou de livraison.

Beignets au miel et à la rosée :

Chez Honey Dew Donuts, si vous achetez une boisson moyenne ou grande, vous pouvez obtenir gratuitement un beignet du type “Coco Loco”, qui sont des spécialités qui ont ajouté des amandes au chocolat et saupoudrées de flocons de noix de coco.

Plus d’offres :

Les entreprises locales et les petites chaînes peuvent également avoir des promotions ce vendredi 4 juillet. L’un des moyens les plus simples de le savoir est de consulter les médias sociaux de votre magasin de beignets de choix, selon USA Today.

Quelle est l’histoire de la Journée nationale du beignet?

Selon Infobae, Morgan Pett, un jeune médecin militaire, a un jour décidé d’acheter des beignets alors qu’il allait se présenter à la base. Tout au long de cette journée, tout en aidant les blessés, il a donné à chacun un beignet. Cette pratique a commencé à devenir populaire et à se répandre beaucoup plus que vous ne l’auriez imaginé.

Au cours de l’année 1917, les États-Unis ont participé à la Première Guerre mondiale et ont établi une mission du salut en France qui serait dédiée à enquêter sur les besoins des soldats.

Una de las conclusiones a las que se llegó , era que se necesitaban “cabañas”, Centros Sociales y de asistencia donde la tropa pudiera ser asistida con alimentos calientes, suministros de escritura para poder comunicarse con sus seres queridos e incluso un servicio de restauración de les vêtements.

Après étude de la question, six habitants par case, deux hommes et quatre femmes, ont été désignés pour chacun de ces centres, cependant, après s’être installés, et compte tenu du manque de ravitaillement, ils étaient difficilement remplaçables pour préparer la nourriture. les femmes ont eu l’idée qu’elles pouvaient préparer quelque chose avec les ingrédients qu’elles avaient.

On pensait aux crêpes, mais elles manquaient de beurre et de sirop. À la lumière de la situation, ils ont commencé à servir des beignets, accueillant plus tard les bénévoles Margaret Sheldon et l’excellente idée d’Helen Purviance de faire des beignets en utilisant un moule à café. Le produit était tout un exploit. Selon Infobae, le journal de Margaret a déclaré “J’ai fait 22 gâteaux, 300 beignets et 700 tasses de café.”

Mais finalement, un vrai moule à beignets est arrivé des États-Unis et maintenant, entièrement équipés pour le travail, ils font frire 2 500 à 9 000 beignets par jour.

Ainsi, les filles sont devenues connues dans le monde sous le nom de « Donuts Girls », et le 7 juin 1938, l’Armée du Salut de Chicago a décidé de célébrer la Journée nationale du beignet afin d’honorer le service de ces femmes et hommes. ainsi que d’aider ceux qui ont le plus besoin de la Grande Dépression.

Cependant, il convient de noter que l’histoire de l’origine des beignets remonte à des années. Les oliebollen sucrés typiques (boules d’huile) originaires de Hollande ont été apportés par des immigrants au XVIe siècle aux États-Unis, en particulier à Nueva où, au fil du temps, son nom a changé en « beignet » (noix de pâtes) en référence au format similaire de ce fruit séché. .

Mais la recette avait un détail à améliorer, les boules d’huile lors de la friture, ne le faisaient que sur les bords, et à l’intérieur, la pâte était crue. Dans un rapport au Washington Post en 1916, Hanson Gregory, capitaine d’un navire marchand, qui les a préparés pour son équipage, a déclaré : , mais ils avaient l’habitude d’absorber toute la graisse là où ils se penchaient, et honnêtement, ils étaient très difficiles à digérer. “

Mais l’ampoule s’est allumée, et l’idée était de faire un espace au centre de la boule “J’ai enlevé le couvercle de la poivrière en étain du bateau et j’ai coupé le premier trou vu par des yeux mortels au milieu de ce beigne.” Et concernant son invention, il était catégorique, « ces beignets étaient les meilleurs que j’ai eu de ma vie. Plus d’indigestion, plus de fil à plomb graisseux, mais des beignets bien cuits et frits.”

