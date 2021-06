Journée mondiale du cancer du rein : la détection précoce peut réduire le fardeau croissant

Les facteurs de risque les plus importants du cancer du rein sont le tabagisme, l’exposition professionnelle, les maladies kystiques, l’hérédité, l’obésité et l’hypertension artérielle.

Par le Dr Santosh S. Waigankar,

Alors que le cancer du rein, également connu sous le nom de carcinome à cellules rénales, ne représente que 2 % des diagnostics et des décès par cancer dans le monde, il a plus que doublé au cours des dernières décennies dans le monde développé. Aujourd’hui, c’est le neuvième cancer le plus fréquent chez l’homme et le 14e cancer le plus fréquent chez la femme. En Inde, le cancer du rein a été davantage observé chez les patients jeunes avec 12,3% de patients de moins de 40 ans contre 5% en Occident. Les patients se présentent également à un stade plus avancé de la maladie et à un plus jeune âge. Les facteurs de risque les plus importants du cancer du rein sont le tabagisme, l’exposition professionnelle, les maladies kystiques, l’hérédité, l’obésité et l’hypertension artérielle.

Au début, le cancer du rein peut ne pas entraîner de signes ou de symptômes, mais une augmentation de la taille de la tumeur peut entraîner du sang dans les urines, des douleurs lombaires d’un côté (non causées par une blessure), une masse (grosse ) avec d’autres symptômes associés comme une fatigue accrue, une perte d’appétit, une perte de poids due à une cause inconnue, une fièvre continue qui n’est pas causée par une infection et une anémie. Cependant, les techniques de diagnostic avancées et les bilans de santé de routine ont augmenté les diagnostics précoces de cancer du rein asymptomatique.

Au moment du diagnostic, le cancer du rein n’est généralement pas douloureux à moins que la tumeur n’envahisse les zones adjacentes ou n’obstrue l’écoulement de l’urine. Cependant, environ 20 à 30 % des patients présentent des métastases (disséminées à différents sites/organes) et 30 % des patients, présentant principalement une tumeur rénale localisée, les développent au cours du suivi. La gestion de la douleur fait partie intégrante de toute gestion du cancer, y compris les cancers du rein, qu’il s’agisse de douleur liée à une intervention chirurgicale ou à un stade avancé de la maladie. Des techniques modernes de gestion de la douleur sont disponibles pour rendre le patient indolore à chaque étape.

L’étalon-or du traitement est la néphrectomie ou l’ablation du rein. C’est le seul traitement curatif du carcinome rénal ou du cancer du rein et peut être effectué en tant que « partiel » (en enlevant seulement une partie) ou « radicalaire » selon la présentation du patient et le stade de la maladie. De plus, les deux chirurgies peuvent être effectuées par des techniques ouvertes et invasives minimales (laparoscopique ou robotique).

La chirurgie robotique utilisant le système robotique Da Vinci est une plate-forme chirurgicale avancée et de pointe qui n’utilise que quelques petites incisions (1 cm) ou trous de serrure pour accéder à la tumeur dans le rein. Avec un système de vision 3D haute définition agrandi et des instruments qui se plient et pivotent bien plus que la main humaine, le chirurgien peut opérer avec une vision, une précision et un contrôle améliorés. Le patient bénéficie de cicatrices mineures, de moins de pertes de sang, d’une récupération plus rapide et d’un séjour à l’hôpital plus court. La chirurgie robotique a amélioré les résultats en réduisant les pertes de sang et le temps opératoire, en particulier dans la néphrectomie partielle. Des avancées récentes telles que « Firefly » et « TilePro » ont facilité la prise en charge de tumeurs complexes grâce à la chirurgie robotique et ont permis de sauver le rein.

Dans le cas d’une maladie avancée avec métastases, l’avènement des thérapies ciblées a considérablement amélioré la prise en charge, en particulier lorsqu’elle est associée à l’ablation chirurgicale de la maladie s’étant propagée à d’autres zones et à la radiothérapie pour la maladie se propageant au cerveau. Les cancers du rein sont résistants à la chimiothérapie et à la radiothérapie. La thérapie ciblée incorpore certains médicaments pour améliorer les résultats des cancers du rein qui sont à un stade avancé ou qui se propagent à d’autres parties du corps.

Le cancer du rein se propage principalement aux poumons, aux os, au cerveau et au foie. Dans l’ensemble, 50 à 60 % des patients peuvent avoir besoin d’un traitement pour les symptômes dus à la propagation de la maladie et l’ablation palliative du rein peut être envisagée dans les cas avancés de la maladie. Une radiothérapie à haute dose peut être administrée pour les métastases osseuses et l’utilisation de médicaments tels que les bisphosphonates permet d’obtenir un bon soulagement de la douleur dans les métastases osseuses.

Avec les progrès de la chirurgie, notamment la chirurgie robotique, la néphrectomie partielle ou la chirurgie d’épargne du néphron est désormais le traitement de choix pour les tumeurs rénales chaque fois que cela est techniquement possible. Dans ce cas, seule la tumeur est enlevée en épargnant autant de rein que possible. Cela empêche la perte totale de la fonction rénale qui augmente le risque de morbidité et de mortalité postopératoires de nombreuses manières. La néphrectomie partielle peut être effectuée pour les tumeurs rénales mesurant jusqu’à 7 cm, qui auraient subi auparavant une néphrectomie radicale. Les oncologues urologues ont élargi les indications de la néphrectomie partielle pour inclure les tumeurs de plus de 7 cm.

Le fardeau croissant du cancer du rein peut être traité en ciblant les facteurs de risque modifiables, notamment le tabagisme, l’obésité, l’hypertension mal contrôlée, l’alimentation et l’alcool, et les expositions professionnelles. L’accès à des soins de santé réguliers et des directives d’imagerie plus rigoureuses aideront également à détecter le cancer du rein à un stade plus précoce.

(L’auteur est consultant, oncologie urologique et chirurgie robotique, hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

