Journée mondiale du chameau : la lutte constante pour sauver la tradition de l’élevage de chameaux

Par Hitesh Rathi,

Tout au long de l’histoire, les animaux ont accompagné les troupes au combat en tant que moyens de transport, compagnons et protecteurs. Ils transportaient de la nourriture, des munitions et des fournitures médicales aux soldats au front. De tous les animaux comme les chevaux, les mules, les chameaux en font partie.

Leur capacité à se passer d’eau et à transporter de lourdes charges en fait un mode de transport idéal, notamment dans le désert et les terres arides. Affectueusement connu sous le nom de « navire du désert », ils constituent un bétail important dans les régions arides. La Journée mondiale du chameau est également célébrée chaque année le 22 juin, reconnaissant à quel point les chameaux sont importants pour les moyens de subsistance dans de nombreuses régions du monde.

Ce n’est un secret pour personne que plusieurs communautés ont eu une histoire d’interdépendance avec les chameaux. L’un d’eux est la communauté d’éleveurs de chameaux du Rajasthan, les Raikas. On croit généralement que ces éleveurs de chameaux n’ont survécu à une famine d’un an qu’en consommant du lait de chamelle. Ainsi donc, la relation synergique entre cette tribu et le puissant chameau n’est pas surprenante.

Changement d’heure

Pendant des années, la communauté Raika, les chameliers traditionnels du Rajasthan, était strictement contre la vente de viande ou de lait de chameau. Ils croyaient que le lait de chamelle, aux pouvoirs miraculeux et à haute valeur nutritionnelle, ne devait jamais être vendu. Il ne peut être offert gratuitement qu’à qui en a besoin. Il en va de même pour les Maldharis du Gujarat, qui considèrent l’élevage de chameaux comme un devoir qui leur est assigné par Dieu et son lait comme un don.

Cependant, ces derniers temps, les chameliers du Rajasthan ont commencé à vendre du lait de chamelle. Mais pourquoi? La réalité est malheureusement décourageante.

Population de chameaux en chute libre

Ce changement est dû au fait que la population de chameaux du Rajasthan est en train de plonger. La population totale de chameaux dans le pays a diminué de 37,1% par rapport au recensement précédent en 2012, selon le 20e recensement de l’élevage en 2019. De 4 lakh de chameaux en 2012, la population globale de l’Inde est tombée à 2,5 lakh en 2019. Sans aucun doute, la chute de la population de chameaux est devenue l’une des principales préoccupations des éleveurs de chameaux, car ces animaux leur fournissent nourriture, richesse et compagnie.

Le déclin

Pour éviter que les chiffres ne diminuent davantage, le Rajasthan, qui abrite la population maximale de chameaux du pays, l’a déclaré animal d’État en 2014. L’État a également interdit sa vente ou son déplacement en dehors de la région en raison des craintes qu’il soit abattu pour Viande. Mais malheureusement, les efforts pour sauver la population de chameaux du déclin ont encore plus endommagé le marché.

Par exemple, il y a eu une baisse des ventes de chameaux à la célèbre foire annuelle de Pushkar en Inde. À l’heure actuelle, il n’y a presque pas de preneurs à la foire aux chameaux, laissant ces éleveurs dans un état de désespoir.

De plus, l’élevage de chameaux est devenu coûteux, ce qui rend difficile pour les éleveurs de prodiguer des soins de qualité à leurs animaux. De plus, comme de plus en plus de routes sont construites, il y a une pénurie de pâturages pour les chameaux.

Dans l’ensemble, le tableau est assez sombre pour les chameaux et leurs fidèles éleveurs. Et maintenant, il y a une lutte constante pour sauver ces élégants navires du désert et leur tradition d’élevage.

Une goutte d’espoir

Allant à l’encontre de leur culture, les Raikas n’ont désormais d’autre choix que d’utiliser des chameaux pour la traite. Et une telle utilisation peut être le seul moyen de préserver ces animaux qui sont au bord de l’extinction.

L’optimisme de l’éleveur émane du fait que le lait de chamelle est salué comme une alternative nutritive et plus saine au lait de vache typique. Selon le Camel Dairy Market, le marché mondial des produits laitiers de chameau devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 8,01 % au cours de la période 2019-2024. Par conséquent, il y a une lueur d’espoir que la demande de lait de chamelle est susceptible de continuer à croître dans les années à venir.

Reconnu comme un super aliment, l’idée de boire du lait de chamelle est progressivement venue à l’esprit. Plusieurs études sur le lait de chamelle ont découvert son impact positif sur l’autisme, les maladies du foie, le diabète, la jaunisse et même le cancer. Par rapport au lait de vache, le lait de chamelle est riche en vitamine C, en fer et en calcium, ce qui contribue à renforcer le système immunitaire. Il est également pauvre en lactose, ce qui permet au lait d’être digéré par les personnes intolérantes aux produits laitiers.

Grâce à ces caractéristiques riches en nutriments, le lait de chamelle et les produits laitiers gagnent lentement en popularité à travers le monde. Et en faisant mieux connaître leurs avantages, ce segment laitier va prospérer dans le pays.

Ajoutant encore plus d’espoir, plusieurs startups installent également des laiteries de lait de chamelle dans des États tels que le Rajasthan et le Gujarat. Outre le lait, les marques fabriquent et vendent également des produits à base de lait de chamelle tels que des poudres de lait aromatisées, du ghee, de la crème glacée et bien d’autres.

En un mot, ils aident les éleveurs de chameaux à gagner une somme d’argent décente. De plus, le développement des infrastructures, en particulier pour les refroidisseurs de lait en vrac dans les régions éloignées, augmentera la production de lait de chamelle. Avec cette croissance et cette pertinence pour les chameaux déjà en cours, les éleveurs attendent maintenant avec impatience un avenir radieux pour leurs animaux ainsi qu’un revenu stable pour leurs familles.

(L’auteur est le fondateur d’Aadvik Foods. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

