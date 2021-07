Journée mondiale du chocolat 2021 : comment l’évolution du mode de vie des consommateurs pousse les marques de chocolat de luxe à faire preuve de créativité

L’industrie du chocolat dans son ensemble est un marché en croissance rapide en Inde. (Image via IE)

Journée mondiale du chocolat 2021 : Chocolat. Le mot lui-même apporte réconfort et joie. Maintenant, ajoutez-y le mot luxe, et c’est comme être transporté dans un tout nouveau monde de bonheur avec un chocolat raffiné et supérieur qui a été fabriqué avec autant de soin que notre amour pour le manger. Le chocolat est passé d’un dessert à un aliment réconfortant pour les utilisateurs, en particulier au milieu de la pandémie de coronavirus. Cet amour pour le chocolat et ses modes de consommation diversifiés obligent désormais les chocolatiers de luxe à innover à chaque étape.

Une preuve visible de ce changement axé sur les consommateurs peut être vu dans le fait que la marque de chocolat de luxe indienne SMOOR a lancé une collection qui se concentre sur le renforcement de l’immunité des consommateurs en incorporant des ingrédients comme le curcuma, les graines de citrouille, Tulsi, Giloy, Amla et Ashwagandha. .

S’adressant à Bulbul Dhawan de Financial Express Online, fondateur-directeur et PDG de SMOOR, Vimal Sharma, a parlé des changements dans les modes de consommation de chocolat observés pendant la pandémie. Il a déclaré : « Nous avons constaté une croissance globale de la consommation au cours de cette période. Cela peut être motivé par deux facteurs. Premièrement, nous avons définitivement acquis de nouveaux clients, ce qui a donné un coup de fouet aux chiffres de vente. Deuxièmement, nous avons également constaté un changement positif dans le comportement des consommateurs dans le sens où les gens adoptent le chocolat comme option de collation. »

L’industrie du chocolat dans son ensemble est un marché en croissance rapide en Inde, et comme les Indiens voyageaient à l’étranger et comprenaient les chocolats haut de gamme ou de luxe, cela a ouvert la voie au pays pour avoir son propre marché du chocolat haut de gamme. Alors que les produits du marché du chocolat de luxe en Inde dépendaient initialement uniquement des importations, comme ceux de la société italienne Ferrero Ferrero Rocher et de la société américaine Hershey Company’s Hershey’s, le marché connaît désormais une augmentation des marques de chocolat de luxe indigènes, avec même le géant laitier Amul entrant sur le marché.

Le fait que les consommateurs aient été plus soucieux de leur santé pendant la pandémie est également un facteur déterminant pour la raison pour laquelle de nombreuses grandes marques de chocolat de luxe proposent des gammes de chocolat noir.

Parlant de l’impact d’une prise de conscience accrue de la forme physique et de la santé sur le chocolat, Vimal a déclaré : « L’attention croissante portée à la forme physique et à la santé a certainement eu un impact positif sur notre marque et notre entreprise. Nous avons constaté une augmentation de la consommation de chocolats noirs, considérés comme sains. Dans les desserts, nous avons connu une croissance, bien que la taille des portions ait diminué avec la demande de moins de sucre et de fruits dans les gâteaux.

Un aperçu de l’importance du chocolat de luxe en Inde peut être compris du fait qu’il s’agit d’une industrie de 3 000 crores de roupies, et alors que l’industrie du chocolat dans son ensemble croît de 18%, la croissance de l’industrie du chocolat haut de gamme est enregistrée à un chiffre beaucoup plus élevé de 32 %.

Le chocolat de luxe est un terme relativement nouveau dans l’industrie du chocolat en Inde, tout comme la variété de chocolats – comme les chocolats noir, blanc et au lait. Cependant, en matière d’alimentation, l’Inde a toujours aimé adopter et s’adapter assez rapidement aux nouveaux produits. Jusqu’à il y a quelques années, le chocolat était simplement considéré comme mauvais pour la santé car il était principalement disponible en dessert ou sous forme de chocolats au lait.

Cependant, maintenant, cette perception semble changer car l’adoption et la consommation de chocolat noir – qui est considéré comme plus sain en raison de sa teneur plus élevée en cacao – semble augmenter. C’est aussi pourquoi de nombreuses nouvelles marques de chocolat de luxe en Inde et à l’étranger proposent de plus en plus de produits à base de chocolat noir. Les consommateurs choisissant eux-mêmes la plus saine parmi les options disponibles, il est naturel que l’industrie du chocolat intensifie également ses efforts dans le domaine des collations saines. Et ces efforts sont également susceptibles de porter leurs fruits, si la réponse positive initiale reçue par SMOOR se confirme.

Ce qui est encore plus excitant, c’est le champ d’expérimentation que l’industrie a au cours des prochaines années, en particulier en Inde. Les entreprises indiennes de chocolat de luxe travaillent avec peu de capital, en particulier par rapport à l’Europe et à l’Australie, ce qui donne aux marques opérant en Inde un bien meilleur avantage.

L’évolution du mode de vie des consommateurs et la prise de conscience croissante du chocolat et de ses implications sur la santé poussent les marques de chocolat de luxe à travailler activement sur leurs offres. Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’une large gamme de collations chocolatées saines ne soit disponible pour les consommateurs qui sont toujours prêts à essayer la prochaine nouvelle innovation impliquant des chocolats.

