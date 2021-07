Journée mondiale du chocolat 2021 : « Le chocolat, un ingrédient agréable à travailler », déclare le célèbre chef Sanjeev Kapoor

Il existe différentes gammes d’ingrédients qui vont bien avec le cacao, explique le chef Sanjeev Kapoor.

Journée mondiale du chocolat 2021 : La Journée mondiale du chocolat est une célébration du chocolat, qui est devenu au fil des ans un aliment réconfortant. Son utilisation dans une variété de produits l’a rendu intrigant, et les innovations dans le monde du dessert semblent tourner autour de ce produit intéressant. L’acceptation du chocolat s’est multipliée en Inde ces dernières années, alors que les gens essayaient de plus en plus de nouveaux produits. Pour comprendre le chocolat et son utilisation en tant qu’ingrédient, Bulbul Dhawan de Financial Express Online a eu une interaction avec le célèbre chef indien Sanjeev Kapoor.

Dans quelle mesure le chocolat est-il un ingrédient varié ?

Quand on dit chocolat, c’est un produit dérivé du cacao. Ainsi, lorsque nous parlons de la variété du chocolat en tant qu’ingrédient, cela dépend du type de chocolat dont il s’agit. En gros, il existe trois types de chocolats : blanc, au lait et noir. Le chocolat noir serait le plus polyvalent, puis le lait puis le blanc. La raison en est que le chocolat noir contient plus de cacao, moins de lait et moins de sucre. Le chocolat au lait a une teneur plus élevée en lait et en sucre, et le chocolat blanc a le plus de sucre et de lait et il contient du beurre de cacao au lieu de la poudre de cacao. Cela signifie que le cacao est plus polyvalent en tant qu’ingrédient.

Quels sont les autres ingrédients qui vont bien avec le chocolat ou le cacao ?

Il existe différentes gammes d’ingrédients qui se marient bien avec le cacao. Les noix et les graines, comme les amandes et les noix de macadamia, se marient bien avec le chocolat. Certains fruits comme les fraises et la mangue fonctionnent très bien. Par contre, les melons ne fonctionnent pas avec le chocolat. De plus, certains arômes de fruits fonctionnent bien – comme l’orange en tant que fruit ne fonctionne pas bien avec le chocolat, mais l’arôme d’orange fonctionne, de même que l’arôme d’agrumes, de citron vert et de citronnelle. Le café complète également bien le chocolat. L’alcool se marie aussi bien avec le chocolat.

Le cacao peut-il être utilisé dans un plat salé ?

En ce qui concerne le chocolat, le chocolat noir peut être utilisé dans des plats salés. Et sinon, le cacao est assez polyvalent et peut être utilisé. Par exemple, au Mexique, il existe une sauce Mole qui utilise du chocolat, mais elle se mange principalement avec du poulet.

Tout comme un peu de sel dans certains plats sucrés, il en va de même pour un peu de douceur dans les plats salés.

Il y a quelques années, le samosa au chocolat est devenu très populaire, c’est donc une combinaison de sucré et de salé et ça marche. Mais si vous deviez essayer de remplacer le chutney de meethi à Chaat par une sauce au chocolat, cela ne fonctionnerait pas. Le chocolat noir est polyvalent en raison de sa faible teneur en sucre et en lait, mais vous ne pouvez pas le mettre aveuglément dans n’importe quel plat et vous attendre à ce qu’il fonctionne. Mais pour tout ce qui est légèrement salé mais largement sucré, cela fonctionnera probablement.

La conscience de la condition physique et des habitudes alimentaires a augmenté chez les gens pendant la pandémie. Aujourd’hui, au fil des ans, le chocolat s’est également transformé en collation, mais il est considéré par beaucoup comme malsain. Le chocolat peut-il jouer un rôle dans une alimentation saine ?

Ce n’est pas vrai que le chocolat est considéré comme malsain, mais c’est le chocolat sucré qui est considéré comme malsain. Le chocolat noir est en fait considéré comme sain, car la graisse du beurre de cacao est saine. Cela peut également remonter le moral et vous rendre heureux. Ainsi, s’il est consommé avec modération, le chocolat noir est sain et il est en fait maintenant considéré comme un aliment sain.

Si les gens restent éveillés et prennent du chocolat au lait comme collation de minuit, il est plus judicieux de passer au chocolat noir. Il est également à la mode et considéré comme un goût plus mature. Donc, oui, je conseillerais d’avoir du chocolat avec plus de cacao. Mais il est important de se rappeler que la modération est la clé.

Avez-vous des conseils pour les personnes qui explorent le chocolat comme ingrédient ?

Il est important de comprendre le comportement de l’ingrédient. Il faut voir comment ils vont utiliser cet ingrédient. Vous pouvez utiliser différents dérivés pendant la cuisson – poudre de cacao, chocolat lui-même ou barre de chocolat normale que vous essayez d’utiliser. Il est important de comprendre l’ingrédient que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez de la poudre de cacao, vous devez comprendre qu’elle est très amère, et comme elle ne contient pas de beurre de cacao, elle n’a pas d’onctuosité. Il ne contient pas non plus de sucre. Il ne se dissout pas non plus dans l’eau ou le lait et se déposera à la place. Donc, si vous essayez de faire une émulsion ou quelque chose de ce genre, vous devez comprendre comment se comporte l’ingrédient.

Si beaucoup de chaleur est appliquée aux barres de chocolat normales que nous obtenons, sa texture se détériorera. De plus, ajouter trop d’humidité ou d’eau dans le chocolat peut altérer le comportement du chocolat.

Je suggérerais qu’il est préférable de continuer à essayer et à expérimenter, car c’est un ingrédient agréable à travailler, mais il ne faut pas s’attendre aux meilleurs résultats du premier coup. Il est nécessaire de travailler davantage avec, car le chocolat est sensible à la chaleur et à l’humidité. Il est donc important de le comprendre et cela ne peut se produire qu’une fois que vous commencez à travailler avec.

Pouvez-vous me parler des tendances en matière d’innovation dans la fabrication du chocolat en Inde par rapport à il y a peut-être dix ans ?

Il y a un changement systémique dans le type de chocolats par rapport à il y a dix ans. Différentes sortes de cacao, différentes sortes de chocolats, le pays d’origine, plus de finesse et de variété sont apparus. La compréhension et l’acceptation des chocolats ont également augmenté.

Il est également important de se rappeler qu’il existe de plus grandes entreprises mondiales chargées de la promotion du chocolat, car les publicités pour les chocolats sont très courantes par rapport à d’autres sucreries. Cela a également joué un rôle important dans l’augmentation de l’acceptation.

De plus, de meilleurs chocolats ont également trouvé leur place en Inde.

Pouvez-vous expliquer ce que sont les chocolats de luxe ?

Le luxe vient de beaucoup de choses, que ce soit la qualité de l’ingrédient, la façon dont il est sourcé et transformé, et l’expertise impliquée dans sa fabrication. Parfois, un chocolat fait à la main devient luxueux, et parfois, le soin apporté au produit est la raison pour laquelle on l’appelle un produit de luxe.

Pour transformer le cacao en chocolats, il faut beaucoup de précision. La façon dont un chocolatier préparerait le chocolat ferait une différence, d’autant plus qu’un cacao solide a une texture sablonneuse, mais dans un chocolat, les gens voudraient une expérience douce et fondante dans la bouche. Cette douceur provient d’un processus appelé conchage et cela doit être fait avec soin sur une période de temps, car cela nécessite que le chocolatier continue à moudre le cacao, tout en prenant soin du type de beurre de cacao qui est impliqué. Chaque étape nécessite du temps et des soins et à cela s’ajoute la qualité des ingrédients – tous ces éléments jouent un rôle important pour qu’un chocolat devienne un produit de luxe.

Un autre facteur clé est l’emballage. Il y a une température idéale pour manger du chocolat. L’Inde est un pays chaud et humide et n’est pas idéal pour le chocolat. Le tempérage du chocolat se fait par exemple à 29,5 degrés Celsius. De même, pour manger du chocolat, il faut le faire à température corporelle, ni plus, ni moins. Donc, le garder et le stocker comme ça est également un facteur clé.

Qu’attendez-vous du monde du chocolat dans un futur proche ?

J’attends plus de finesse pour entrer dans le monde du chocolat. Ce qui se passe aujourd’hui en Inde, c’est qu’afin de réduire les coûts, il existe de nombreuses marques de chocolat en Inde qui ont très peu ou pas de beurre de cacao dans leur produit, et cela ne devrait pas être appelé chocolat, je crois.

Un autre développement que je pense pourrait être vu est la façon dont le chocolat est adopté et intelligemment ajouté dans nos bonbons indiens tout en gardant notre tradition vivante. Je pense qu’il est important que nous ne perdions pas notre tradition.

Aujourd’hui, nous voyons que même pendant Raksha Bandhan, le mithai traditionnel a été remplacé par des chocolats, donc je pense qu’il doit y avoir un développement dans l’utilisation du chocolat dans notre industrie sucrée traditionnelle. Cela, je pense, devrait en quelque sorte aider à améliorer nos bonbons indiens traditionnels afin que les deux choses transparaissent. Actuellement, je n’ai pas vu beaucoup de chocolat être utilisé dans cet aspect et il y a très peu de produits où cela a été fait il y a des années.

Je pense que les deux peuvent être combinés de manière à ne pas perdre les traditions que nous avons développées au fil des ans tout en donnant au chocolat l’espace pour grandir.

Quelle est votre opinion sur les sculptures en chocolat ?

Je pense que le chocolat est un produit très polyvalent et qu’un artiste a besoin d’un médium pour s’exprimer et d’un matériau avec lequel travailler, et le chocolat remplit bien ce rôle. Alors pourquoi pas? C’est une expression de l’art.

