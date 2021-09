Journée mondiale du cœur : points clés à garder à l’esprit avant d’acheter un plan cardiaque pour les maladies cardiaques

Image représentative

Journée mondiale du cœur 2021 : les maladies cardiaques sont devenues une préoccupation pour les personnes de tous les groupes d’âge ces jours-ci. Il est maintenant reconnu que l’impact financier d’un diagnostic de maladie cardiaque pourrait être dévastateur. Comme le coût du traitement des maladies cardiaques, même les plus courantes, pourrait augmenter en milliers de dollars !

Cependant, avoir un bon plan cardiaque pourrait jouer le rôle d’un sauveur. De nos jours, les compagnies d’assurance maladie proposent des plans spéciaux pour les soins cardiaques. Le coût d’un régime cardiaque dépend du type d’assurance-maladie ou de couverture contre les maladies graves et des caractéristiques que vous avez l’intention d’acheter.

Mayank Kale, cofondateur et PDG de Loop Health, a déclaré à FE Online : « Les troubles cardiaques aigus tels que l’insuffisance cardiaque réfractaire sont couverts par une couverture d’assurance maladie cardiaque. D’autres affections couvertes par de tels plans comprennent l’infarctus du myocarde, la crise cardiaque, la cardiomyopathie, etc. Pour faire face à ces urgences médicales sans stress financier, il est essentiel de souscrire une assurance maladie pour les patients cardiaques. »

Cependant, avant de souscrire un régime d’assurance maladie pour les maladies cardiaques, vous devez vérifier si votre police couvre les éléments suivants :

Couverture à l’hôpital – Frais pré et post-hospitalisation

Kale a déclaré que vous pouvez acheter des régimes d’assurance maladie cardiaque ou des régimes de maladie grave avec une couverture d’assurance cardiaque. Ce faisant, certaines des principales caractéristiques que vous devriez rechercher dans un régime d’assurance maladie sont :

Couverture d’hospitalisation – comprend les frais de traitement cardiaque et autres dépenses – y compris les frais d’hospitalisation. Couverture financière en cas d’infarctus du myocarde Paiement forfaitaire de la somme assurée Couverture perte de revenus

Non seulement les maladies cardiaques, les régimes cardiaques couvrent également les frais d’hospitalisation pour toutes les maladies couvertes par une police d’assurance-maladie.

