Journée mondiale du diabète : approche à 360 degrés pour la gestion du diabète

Par le Dr Dilip Gude

Le contrôle du diabète implique une approche holistique avec le bon équilibre entre l’alimentation, l’exercice et les médicaments. Il y a de fortes chances que la plupart des patients diabétiques prennent des médicaments qui entraînent une prise de poids, épuisent les cellules bêta pancréatiques et augmentent le risque d’hypoglycémie (faible taux de sucre). Les sulfonylurées sont une classe de médicaments très largement utilisés et bien qu’ils soient puissants et bon marché, ils s’accompagnent d’un gain de poids excessif, drainant les cellules bêta pancréatiques, parfois jusqu’à l’échec, et provoquant une hypoglycémie. L’insuline, bien que très importante dans certains cas comme un taux élevé d’HBA1C (très mauvais contrôle du sucre) avec des symptômes osmotiques (fréquence urinaire accrue, etc.), est une hormone anabolique qui provoque une prise de poids. 70% ou plus des patients diabétiques indiens sont déjà obèses ou en surpoids et la plupart des directives recommandent un médicament diabétique induisant une perte de poids ou au moins neutre en poids. À cet égard, les sulfonylurées et l’insuline augmentent le poids corporel et sont donc préférées en tant qu’agents de troisième intention.

L’indice de masse corporelle (IMC) est fortement recommandé d’être inférieur à 23 et l’abaissement de l’IMC à 23 ou moins est connu pour minimiser de nombreuses complications en dehors du diabète telles que l’apnée obstructive du sommeil, l’arthrose, l’hypertension systémique et pulmonaire, etc. De meilleures classes telles que SGLT2 les inhibiteurs (empagliflozine, canagliflozine, dapagliflozine, etc.), les GLP1RA (liraglutide, dulaglutide, etc.), la metformine, les inhibiteurs de l’alpha-glucosidase, etc. sont connus pour entraîner une perte de poids. Les deux premières classes sont en outre connues pour améliorer la santé cardiaque et rénale. Le diabète affecte presque toutes les parties du corps et le risque de crise cardiaque, d’insuffisance cardiaque, de maladie rénale est très élevé.

Ces classes de médicaments, en plus des propriétés de perte de poids, sont connues pour prévenir la plupart des types de maladies cardiaques et rénales. Les nouveaux régimes de médicaments antidiabétiques sont connus pour protéger les cellules bêta du pancréas, réduire le risque d’hypoglycémie/faibles sucres, améliorer la santé vasculaire (artères, etc.), améliorer la stéatose hépatique, réduire l’acide urique, etc. Avec perte de poids et autres d’aussi grands avantages, la sensibilité à l’insuline s’améliore et les besoins quotidiens en insuline des patients diminuent considérablement et, dans de nombreux cas, l’insuline peut même être arrêtée. Un meilleur contrôle du diabète avec de tels effets protecteurs sur les principaux organes peut même se traduire par une augmentation de la durée de vie. Plus important encore, les recommandations de régime et d’exercice pour diabétiques structurés constituent le pilier de toute gestion du diabète, ainsi que des régimes antidiabétiques plus récents et plus sûrs.

Presque tous les patients diabétiques souffrent également d’une constellation d’autres troubles tels que le profil lipidique dérangé, l’hypertension, l’augmentation du tour de taille, connus sous le nom de syndrome métabolique. Ce syndrome en lui-même est connu pour augmenter le risque cardiovasculaire. Il devient également impératif que les patients diabétiques se fassent dépister périodiquement pour les complications microvasculaires (lésions de la rétine, des reins, des nerfs, etc.) et macrovasculaires (maladie cardiaque, risque d’accident vasculaire cérébral, défauts d’approvisionnement en sang dans les jambes, etc.). Chez les diabétiques, il est très important de réduire le cholestérol LDL aux objectifs nouvellement recommandés de moins de 100 ou 70 en fonction des facteurs de risque, ce qui nécessite des médicaments hypocholestérolémiants tels que les statines chez presque tous les patients diabétiques. Ainsi, si vous êtes diabétique, vous devez discuter de ces options de traitement holistique avec votre médecin.

(L’auteur est médecin consultant senior et diabétologue, Yashoda Hospitals Hyderabad. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas le position ou politique officielle de Financial Express Online.)

