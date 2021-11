Journée mondiale du diabète : la promesse de l’insulinothérapie pour le diabète sucré

L’insuline telle que nous la connaissons aujourd’hui est très différente de ce qu’elle était lorsqu’elle a été découverte.

Par le Dr Mala Dharmalingam,

Au siècle dernier, les avancées dans le domaine de l’insulinothérapie nous ont rapprochés de l’objectif d’un contrôle glycémique optimal et d’une réduction des complications liées au diabète. Cependant, malgré ces avancées, il existe plusieurs lacunes dans la mesure où le traitement doit être plus flexible, l’hypoglycémie iatrogène (chute du taux de sucre en dessous de la plage saine) doit être réduite et la qualité de vie des patients doit être prise en compte.

Les innovations en cours dans l’insulinothérapie, notamment de nouveaux analogues de l’insuline et de meilleurs systèmes d’administration d’insuline, visent à surmonter ces lacunes et à inaugurer une nouvelle ère de gestion du diabète. Les analogues de l’insuline sont essentiellement de l’insuline génétiquement modifiée en laboratoire pour délivrer de l’insuline plus rapidement et de manière plus uniforme et efficace.

Analogues de l’insuline à action rapide : Les substitutions d’acides aminés dans l’insuline à action rapide contribuent à une absorption plus rapide de l’insuline. La première variété d’insuline de ce type a été développée en 1996 et s’appelle l’insuline lispro. L’insuline asparte est une autre insuline à action rapide. Le délai d’action de cette insuline est de 15 minutes, tandis que l’action maximale se situe entre 45 et 90 minutes et la durée est d’environ 3 à 5 heures. En raison de son début rapide et de sa durée d’efficacité plus courte, il est conseillé d’administrer de l’insuline asparte en même temps que de l’insuline à action prolongée. Le nouveau fiasp à insuline fonctionne encore plus rapidement que l’aspart

Les patients atteints de diabète de type 2 (DT2) ont généralement besoin d’une combinaison d’insuline à action rapide à chaque repas et d’insuline basale à action lente. La plupart des analogues d’insuline prémélangés ont un analogue à action rapide (besoins prandiaux) ainsi qu’un analogue protaminé (besoins basaux). Les préparations d’insuline prémélangées sont bénéfiques car elles éliminent les risques d’auto-mélange et minimisent également le nombre d’injections à effectuer par le patient.

Analogues de l’insuline à action prolongée : Deux nouveaux analogues de l’insuline basale, à savoir l’insuline glargine U300 et l’insuline dégludec, sont connus sous le nom d’analogues de l’insuline à action prolongée. Ceux-ci ont une durée d’action qui dure au-delà de 24 heures. Cela en fait des analogues à action plus longue que certains produits à base d’insuline basale. Ces deux produits sont disponibles uniquement sous forme de stylos préremplis. Il s’agit de prévenir les patients d’un surdosage d’insuline. Des insulines à action plus longue sont administrées afin que les patients n’oublient pas de prendre de l’insuline, et il y a un calendrier d’injection cohérent pour pouvoir obtenir une insuline basale cohérente et pour prévenir l’hyperglycémie liée à l’usure de la fin de la dose.

L’insuline telle que nous la connaissons aujourd’hui est très différente de ce qu’elle était lorsqu’elle a été découverte. Les différentes formes d’insuline disponibles aujourd’hui comprennent des formules longue durée, à action rapide et prémélangées. Ceux-ci peuvent être administrés à l’aide de divers outils tels que des pompes, des seringues et des stylos. Et ce n’est pas la fin car les innovations sont en cours. Il y a quelque temps encore, les stylos à insuline étaient considérés comme confortables et portables, mais maintenant ils ont une fonction supplémentaire de pouvoir se souvenir de l’heure de votre dernière dose, une innovation très utile pour les patients qui travaillent et qui ont tendance à oublier de prendre leur prochaine dose. Les stylos à insuline intelligents ont des caractéristiques similaires à celles des pompes à insuline, mais ils sont moins chers et pratiques car ils n’ont pas besoin d’être attachés au corps du patient. Certains d’entre eux peuvent également être connectés à des smartphones et à des montres intelligentes et peuvent noter la quantité d’insuline à administrer à chaque dose et informer le patient de la date de péremption de l’insuline.

(L’auteur est professeur, MS Ramaiah Medical College & Hospital, directeur, BEDRC. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

