Journée Mondiale du Diabète : Les 5 meilleurs conseils pour renverser le diabète

Par Rahul Rosha et Dr Navneet Aggarwal

Le diabète de type 2 est une maladie qui survient lorsque votre glycémie (sucre) est trop élevée. Dans ce type de diabète, le corps n’utilise pas l’insuline efficacement et ne peut pas maintenir la glycémie à des niveaux normaux. Afin de comprendre comment gérer et contrôler le diabète, nous devons comprendre quelle est la cause profonde du diabète.

Le diabète est le résultat de résistance à l’insuline et intolérance aux glucides.

Insuline est une hormone produite par votre pancréas. Il aide à la conversion du glucose, de la nourriture que vous mangez, en énergie dans vos cellules. Les diabétiques de type 2 produisent de l’insuline, mais leurs cellules ne l’utilisent pas aussi efficacement qu’elles le devraient. Pour faire entrer du glucose dans vos cellules, votre pancréas produit initialement plus d’insuline. Finalement, votre corps ne parvient pas à le maintenir et le glucose commence à s’accumuler dans votre circulation sanguine. En termes simples, résistance à l’insuline signifie que vos cellules sont résistantes au signal de l’insuline et cessent de répondre. Ainsi, la majeure partie du sucre reste dans votre sang, ce qui vous laisse avec une glycémie élevée chronique.

Les glucides sont les amidons, les sucres et les fibres alimentaires présents dans les produits diététiques et les produits végétaux. Votre corps décompose les glucides en glucose. Intolérance aux glucides se produit lorsque vous mangez plus de glucides que votre niveau de tolérance unique, ce qui provoque une augmentation de votre glycémie et maintient la glycémie élevée pendant une période plus longue. En réponse à ce pic, votre corps libère de l’insuline pour aider le sucre à sortir de votre sang et à entrer dans vos cellules, où il peut être utilisé comme énergie ou stocké.

Qu’est-ce que l’inversion du diabète ?

L’inversion du diabète se produit lorsque votre glycémie est inférieure à la plage diabétique (HbA1c 6,5 %) en l’absence de traitement pharmacologique (médicament) ou chirurgical. Sous des conseils appropriés, le diabète peut être géré, contrôlé ou même inversé. Le diabète n’est réversible que chez les patients atteints de diabète de type 2 ou de prédiabète.

Le Dr Navneet Agrawal, (médecin consultant et diabétologue) partage, « l’inversion du diabète dans le DM T2 dépend de plusieurs facteurs liés au patient, tels que l’âge du patient, le poids corporel, les niveaux de peptide c, la durée du diabète, l’enthousiasme/l’éducation pour inverser le diabète. , et le soutien inconditionnel des amis et de la famille ».

Vous ne devriez pas opter pour une inversion si vous avez l’une des conditions suivantes :

Insuffisance rénale avancéePancréatiteDéficience en pyruvate carboxylaseHyperchylomicronémieCancerTroubles de l’alimentationDiabète de type 1Grossesse

Les 5 meilleurs conseils pour l’inversion du diabète

1. N’attendez pas qu’il soit trop tard.

Le meilleur moment pour « inverser » le diabète est lorsqu’une personne est diagnostiquée pour la première fois, ou même plus tôt lorsqu’elle est diagnostiquée avec un prédiabète. Au fil du temps, les diabétiques perdent lentement leur capacité à produire une insuline adéquate à mesure que le pancréas s’use. Alors commencez au plus tôt !

2. Réduire la consommation de glucides

Il est essentiel de supprimer les glucides simples et les aliments transformés. Les diabétiques sont intolérants aux glucides, il est donc essentiel de réduire les glucides en dessous de votre niveau de tolérance. L’Indien moyen consomme 175 grammes de glucides par jour. Essayez plus près de 100g ou même moins. Consommez suffisamment de protéines (0,8 g/kg de poids corporel) et augmentez les graisses saines pour atteindre la satiété. Concentrez-vous sur les aliments riches en nutriments par rapport aux calories vides.

3. Assurer un engagement à long terme envers le changement de mode de vie

Donnez la priorité à votre santé et considérez-la comme un investissement à long terme. Avez-vous un système de soutien familial/social solide pour vous empêcher de retomber dans de mauvaises habitudes ? Et vous aider à vous remettre sur les rails ? Planifiez votre alimentation en fonction de vos objectifs de santé et restez actif. Soyez le changement que vous voulez voir en vous.

4. Suivez les conseils d’experts

Obtenez de l’aide d’experts pour obtenir les bons conseils et les informations en lesquelles vous pouvez avoir confiance. Réduire les médicaments sous surveillance médicale uniquement. La durabilité nécessite une modification du comportement, ce qui signifie des conseils de professionnels expérimentés.

5. Fixez-vous des objectifs réalistes

Ne vous promettez pas d’objectifs impossibles. Une perte de poids saine peut aller de 0,5 à 1,5 kg par semaine. La réduction moyenne de l’HbA1c sous la direction d’experts peut atteindre 1,8 % en 10 semaines. Fixez-vous des objectifs que vous pouvez maintenir !

Votre nutrition est le déterminant le plus important de la longévité avec l’activité physique. Suivez les conseils et les conseils de votre médecin pour obtenir les meilleurs résultats.

Outre les conseils ci-dessus, suivez également :

Une alimentation sensée notamment dans l’alimentationActivité physique structuréeGestion du stressBonne hygiène du sommeilMaîtrise de soi

