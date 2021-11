Journée mondiale du diabète : voici pourquoi vous devez souscrire une assurance maladie pour le diabète

Image représentative

Par Amit Chhabra

Chaque année, la Journée Mondiale du Diabète est célébrée le 14 novembre. L’origine de cette journée remonte à 1991 lorsque la Fédération Internationale du Diabète et l’Organisation Mondiale de la Santé l’ont créée pour sensibiliser aux risques associés au diabète comme les maladies cardiaques. Cependant, cette journée est devenue officielle en 2007 lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 61/225 reconnaissant le 14 novembre comme la Journée mondiale du diabète.

Le diabète est une maladie qui survient lorsque votre glycémie (également appelée glycémie) est immodérée. La principale source d’énergie de votre corps est dérivée de la glycémie qui provient des aliments consommés. Le pancréas fabrique une hormone appelée insuline qui aide le glucose des aliments absorbé dans vos cellules à être utilisé comme énergie. Cependant, parfois, votre corps ne produit pas assez d’insuline.

Le glucose reste alors dans votre sang et n’atteint pas vos cellules. Finalement, une teneur élevée en glucose dans votre corps entraîne des maladies telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies rénales, les problèmes oculaires, etc. Le diabète est de trois types de diabète, à savoir le type I, le type II et le diabète gestationnel.

Le coût des maladies chroniques comme le diabète monte en flèche. 25 % des revenus des ménages peuvent être dépensés pour le diabète en Inde, selon les études. Contribuer aux soins du diabète peut avoir un impact énorme sur vos économies, affectant ainsi vos autres dépenses ménagères importantes telles que l’éducation des enfants, le remboursement des prêts, etc. Les estimations indiquent que les dépenses de santé directes pour le diabète dans le monde se situeront entre 213 et 396 milliards de dollars. en 2025. Dans certains pays, cela représentera jusqu’à 40 % de leur estimation financière totale. Ainsi, un régime d’assurance maladie complet peut s’avérer utile pour vous protéger financièrement en cas d’urgence sanitaire.

Les consommateurs ont l’impression que les personnes souffrant d’une maladie préexistante n’ont pas d’assurance maladie. C’est la raison pour laquelle ils tergiversent souvent pour acheter une assurance maladie. Cependant, cette notion n’est certainement pas vraie. Même si vous avez une maladie préexistante, vous pouvez facilement souscrire une assurance maladie.

Innovations de produits

De nos jours, les assureurs proposent des plans d’assurance maladie qui offrent une couverture précoce ou une couverture dès le premier jour pour les maladies préexistantes. Traditionnellement, il y a une période d’attente pour la couverture des DEP qui est généralement de 3 à 4 ans. Cela signifie que vous ne pouvez pas faire de demande de prise en charge d’un traitement pour une DEP avant cette durée. Il existe des plans tels que Aditya Birla Activ Health Platinum Enhanced (Diabetes) et Activ Health Platinum Essential (Diabetes) qui fournissent une couverture précoce pour le diabète. Dans ces régimes, les prestations OPD sont couvertes dès le jour 1 et les frais d’hospitalisation sont couverts après 30 jours pour toute complication due au diabète. Il dispose d’un programme gratuit de gestion des maladies chroniques qui s’active si vous développez une maladie chronique après l’achat de la police. Il propose une consultation médicale – 3 visites, des tests de diagnostic – HBA1c et créatinine. Vous obtenez également des points de récompense pour rester en bonne santé qui réduisent votre prime. Il offre également l’accès à des experts en téléconsultation médicale, nutritionnelle, de remise en forme, de conseil mental, en homéopathie.

De même, Star Health propose un plan appelé Diabetes Safe Plan-B qui n’a que 12 mois d’attente pour les frais d’hospitalisation résultant de complications du diabète. Toute personne atteinte de diabète sucré de type I ou de type II peut opter pour ce plan. Le plan couvre les frais d’hospitalisation dus aux complications du diabète telles que les frais de chambre, les honoraires du chirurgien, les frais de sang, d’oxygène et de diagnostic, le coût des médicaments et des médicaments, etc. – jusqu’à Rs.750 par événement jusqu’à Rs.1500 par période d’assurance.

Communiquez votre PED avant de souscrire une assurance maladie

Il est très important de divulguer vos antécédents médicaux lors de l’achat d’une assurance maladie. Souvent, les gens font l’erreur de ne pas le révéler. Cependant, cela peut entraîner des conséquences graves entraînant le rejet des réclamations par la suite. Si vous avez un PED, lisez toujours attentivement les termes et conditions d’une police avant de l’acheter. Vérifiez les sous-limites, les quotes-parts et les frais de location de chambre afin que vous n’ayez pas à débourser de l’argent de votre poche au moment de l’hospitalisation. Enfin, préférez souscrire une assurance santé en ligne car elle est plus rapide et réduit les risques de fausses ventes. De nos jours, les télémédicaux et les vidéomédicaux ont été introduits, ce qui permet d’accélérer l’émission des polices.

(Amit Chhabra est responsable de l’assurance maladie, Policybazaar.com. Les opinions exprimées sont personnelles)

