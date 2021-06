Journée mondiale du don de sang 2021 : Besoin urgent d’une réglementation complète pour la sécurité : Chetan Makam, Terumo Penpol

Chetan Makam, MD, Terumo Penpol et vice-président, Services mondiaux de Terumo BCT.

Journée mondiale du don de sang 2021 : Un système de réglementation complet pour la gestion du sang n’a pas reçu la priorité dans le pays, échouant ainsi à résoudre de nombreux problèmes systémiques, notamment les victimes maternelles. Ayant travaillé pendant plus de 25 ans dans les secteurs des dispositifs médicaux/du sang et des cellules, des soins de santé et basé au Colorado, Chetan Makam, MD, Terumo Penpol et vice-président des services mondiaux de Terumo BCT partage une connaissance approfondie des législations requises pour traiter du sang sûr, durable et adéquat dans le pays et comment résoudre le problème de la pénurie de dons de sang, en particulier pendant la pandémie et les problèmes systémiques qui affectent le fonctionnement des banques de sang dans le pays.

Selon Chetan Makam, « La plupart de ces défis dans le système du sang en Inde existent parce que nous n’avons pas de système de réglementation complet pour la gestion du sang. Nous avons traditionnellement accordé une priorité et un financement très faibles à la sécurité des transfusions sanguines. Il y a un besoin urgent d’une réglementation globale dédiée aux services de transfusion sanguine. La Cour suprême de l’Inde en 1996 avait poussé le gouvernement à s’attarder sur la possibilité d’une loi sur le sang dans le pays pour réglementer la collecte, le traitement, le stockage, la distribution du sang et le fonctionnement des banques de sang… La sécurité du sang en Inde s’améliorera en outre, si des méthodes de dépistage telles que les tests d’acide nucléique (NAT) sont mises en place dans toutes les banques de sang indiennes. La question de la pénurie de sang nécessite une attention à deux égards. »

Pour ceux qui donnent du sang, il y a quelques facteurs de base à garder à l’esprit maintenant pendant la pandémie, souligne-t-il: «Les donneurs doivent avoir entre 18 et 65 ans, peser au moins 50 kg et avoir un taux d’hémoglobine minimum de 12,5. grammes par 100 ml. Avant et après le don de sang, le donneur doit consommer beaucoup de liquides et éviter toute activité physique intense immédiate. Et maintenant, suivez toutes les directives de sécurité COVID-19 au centre de transfusion ou au lecteur mobile pour le port du masque, la distanciation sociale, etc. »

Il ajoute également : « La législation sur le sang homogénéisera l’écosystème sanguin du pays, conduisant à plus d’efficacité et de durabilité. »

La Politique nationale du sang a été promulguée en 2002. Cependant, il n’y a toujours pas de loi sur le sang dans le pays malgré de nombreux experts qui la réclament. Pensez-vous que le moment est venu pour le gouvernement indien d’adopter une législation sur le sang sûr, durable et adéquat ?

L’Inde souffre de l’un des accidents et des charges chirurgicales les plus élevés au monde. Cela, combiné à la prévalence élevée des troubles sanguins ici, signifie qu’un système d’approvisionnement en sang efficace et qui fonctionne bien devrait être l’une des principales priorités du gouvernement. Les patients souffrant de maladies chroniques comme la thalassémie doivent également avoir accès à du sang sûr à intervalles réguliers ; L’Inde a particulièrement un fardeau élevé de patients atteints de thalassémie avec plus de 30 millions de cas. En outre, l’hémorragie du post-partum (HPP) représente environ 30% des décès maternels en Inde. Le remplacement du sang et des produits sanguins joue un rôle essentiel dans la prise en charge de l’HPP. Ainsi, l’accès à des soins en temps opportun et à du sang sûr et adéquat pour la transfusion peut grandement contribuer à faire face aux victimes maternelles.

L’un des principaux goulots d’étranglement de l’écosystème du sang indien est la présence de plusieurs autorités. Le sang humain et ses produits sont traités comme des « drogues » en Inde. Par conséquent, le Contrôleur général des médicaments de l’Inde et les autorités de contrôle des médicaments de l’État régissent l’octroi de licences aux banques de sang. En outre, le Conseil national de lutte contre le sida (NACO) et le Conseil national de transfusion sanguine (NBTC) sont deux organismes responsables d’un écosystème de transfusion sanguine durable du pays. De plus, la certification des laboratoires est gérée par le National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) / National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH). La législation sur le sang homogénéisera l’écosystème sanguin du pays, conduisant à plus d’efficacité et de durabilité.

Souhaitez-vous partager quelques pratiques mondiales que l’Inde peut adapter pour atténuer les défis liés à la pénurie et à la sécurité ?

La question de la pénurie de sang requiert une attention à deux égards. Des solutions innovantes telles que le modèle Hub & Spoke, qui favorisent l’efficacité et l’évolutivité, peuvent également améliorer la situation dans une large mesure. Dans notre expérience de travail avec la plupart des systèmes d’approvisionnement en sang dans le monde, nous pensons que l’adoption d’un modèle en étoile dans les services de sang centralisés ou partiellement centralisés bénéficie d’un modèle en étoile. Nous considérons qu’un modèle en étoile est le moyen le plus efficace de vérifier l’accès, la sécurité et la durabilité du sang. Idéalement, un modèle en étoile peut considérablement aider à combler l’écart entre l’offre et la demande tout en maintenant la rentabilité.

De plus, des campagnes d’information et de sensibilisation soutenues peuvent briser les mythes et fournir des informations précises et inciter davantage de personnes à se lancer dans cette activité philanthropique.

La pandémie de COVID-19 a aggravé la crise de pénurie de sang en Inde. Comment la technologie peut-elle être mise à profit pour atténuer les pénuries de sang et assurer un approvisionnement durable en sang à l’avenir ?

Non seulement l’Inde, mais la pandémie a également eu un impact sur la collecte de sang à travers le monde. Dans de nombreuses régions de l’Inde, la collecte de sang était pratiquement au point mort. Cependant, il faut tirer parti de la technologie disponible pour aider à maximiser chaque don. Alors que certains patients ont besoin d’unités de sang total, de nombreux autres ont besoin de composants sanguins spécifiques comme les plaquettes et le plasma sanguin. Historiquement, l’Inde a souffert d’une faible composante du sang. Il est nécessaire de se tourner vers le modèle Hub & Spoke de collecte de sang. Le modèle Hub & Spoke permettra aux grandes banques de sang dotées d’installations de séparation des composants de stocker différents composants sanguins. Ces composants peuvent ensuite être envoyés vers des centres même éloignés (rayons) lorsque le besoin s’en fait sentir. Une telle approche peut certainement nous conduire vers un approvisionnement en sang plus durable.

Pourquoi les taux de dons de sang volontaires sont-ils bas en Inde ? moins de 1 pc de la population, quelle est la limite minimale prescrite par l’OMS ?

Avec une population de 1,3 milliard d’habitants, il est difficile de comprendre pourquoi nous n’avons pas atteint le pourcentage minimum de la population qui devrait donner du sang fixé par l’OMS. L’une des raisons derrière cela peut être les mythes associés au don de sang. Beaucoup de gens croient que le don de sang affaiblirait leur immunité, et c’est un processus douloureux, ou que la transfusion sanguine conduira au VIH/SIDA. Rien de tout cela n’est vrai. Il est urgent de motiver les 18-65 ans à donner du sang. Nous devrions également travailler activement pour convertir les donneurs de remplacement/volontaires ponctuels en donneurs réguliers. Alors que les campagnes d’information détiennent la clé d’une sensibilisation accrue, des incitations innovantes comme honorer un donateur avec un certificat, leur faisant savoir que leur don a sauvé des vies pourraient être explorées. En fait, le gouvernement peut particulièrement tendre la main aux jeunes du pays pour qu’ils se manifestent et donnent du sang volontairement et diffusent le message du don de sang volontaire, conformément à ce sur quoi l’OMS essaie de se concentrer pour la campagne de cette année – « encourager jeunes à embrasser l’appel humanitaire au don de sang et à inspirer les autres à faire de même et à célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la promotion de la santé.

Quelles sont les directives de sécurité/contrôles de base pour les donneurs de sang et les directives générales pour les ONG/organisations qui organisent/organisent des collectes de sang pendant cette période ?

Le Conseil national de la transfusion sanguine (NTBC) est en place pour promouvoir les dons volontaires, assurer la sécurité des transfusions sanguines et fournir des infrastructures aux centres de transfusion. Les différentes ONG et organisations impliquées dans la collecte de sang pendant la pandémie en cours suivent un comportement COVID-19 approprié. La Croix-Rouge indienne a des informations sur son site Web et partage qu’elle prend “toutes les précautions pour assurer la sécurité du personnel, des donneurs de sang ainsi que des patients en utilisant des scanners thermiques, en nettoyant régulièrement les canapés, les gants, les marques, etc. avec des désinfectants et en maintenant distance en pratiquant la distanciation sociale. Selon les directives publiées par le NBTC pour le don de sang pendant la pandémie de COVID-19, un suivi régulier de tous les donneurs est suggéré pendant au moins 14 jours. Le NBTC exige également que les unités de sang de tout donneur qui contracte le COVID-19 soient jetées.

Lorsqu’il y a des besoins de transfusion sanguine chez les patients atteints de cancer, de thalassémie, de problèmes de grossesse, etc., quelques informations de base relatives à la sécurité pour les familles concernées, dont beaucoup auraient été affectées pendant la période COVID.

Malheureusement, de nombreux patients nécessitant des transfusions sanguines fréquentes en raison du cancer, de la thalassémie et de la drépanocytose ont souffert de la pénurie de sang pendant la pandémie. Ces patients sont immunodéprimés et donc plus susceptibles de contracter le COVID-19 et d’autres infections contagieuses. À cette fin, le personnel de la banque de sang doit prêter la plus grande attention au respect de la distanciation sociale et au comportement approprié au COVID-19. De plus, il doit y avoir un strict respect des normes d’hygiène pour l’équipement utilisé. Nous suggérons aux familles et amis concernés de rester en contact étroit avec leurs médecins et les hôpitaux traitants pour s’assurer qu’ils suivent toutes les consignes de sécurité afin d’éviter d’exposer leurs proches à un risque d’infection. Et tout ce qu’ils peuvent faire pour plaider en faveur des dons de sang indispensables est toujours utile.

Il y a très peu de sensibilisation liée aux dons de sang en Inde. Existe-t-il des organisations spécifiques qui peuvent être contactées à ce sujet pour obtenir des informations autorisées et authentiques ? Ou toute étude/ouvrage documenté/livre sur le même sujet qui peut être utile aux lecteurs.

La sensibilisation liée au don de sang serait encore plus faible sans le plaidoyer de diverses organisations de la société civile. L’Association médicale indienne, la Croix-Rouge indienne, le Lion’s Club, le Rotary club, etc., ont travaillé sans relâche pour sensibiliser aux divers aspects du don de sang en Inde. Récemment, l’Association médicale indienne a publié un dossier complet qui aborde certains des mythes qui perpétuent le don de sang en Inde.

Dernièrement, de nombreuses initiatives telles que Blood Donors India, United by Blood et Blood Connect, etc., ont tiré parti de la force des médias sociaux pour sensibiliser et mobiliser la collecte de sang. Mon entreprise encourage activement le don de sang. Nous organisons des camps de dons tout au long de l’année, à travers le pays, dans le cadre de notre responsabilité d’entreprise continue envers notre communauté.

Quelles sont certaines des choses à garder à l’esprit pour un don réussi?

Permettez-moi de commencer par dire que le don de sang est totalement sûr. Les banques de sang utilisent du matériel stérile pour chaque donneur, éliminant ainsi le risque de contracter des infections. De plus, les centres de don emploient du personnel de santé professionnel qui est formé à la collecte et au traitement des dons de sang et à la surveillance des donneurs pour des conditions médicales appropriées avant, pendant et après leur don. Les adultes en bonne santé peuvent généralement donner une pinte (environ un demi-litre) de sang sans aucune répercussion sur la santé.

Il est également impératif que les donneurs répondent correctement au questionnaire de sélection ; par exemple, vous devez avoir le bon âge et le bon poids, vous devez remplir vos antécédents médicaux et énumérer tous les médicaments que vous prenez actuellement ou précédemment. De nombreuses personnes ne savent pas qu’il faut remplir un formulaire de don ou le jugent inutile. Un formulaire de don donne le consentement au don volontaire et facilite le suivi. Pendant le dépistage, votre hémoglobine est testée et si elle est basse, le personnel peut vous conseiller sur les choses à faire pour l’améliorer avant votre prochain don.

Vous devez manger des aliments sains et boire beaucoup d’eau avant et après le don de sang. Ceci est essentiel, sinon le donneur peut se sentir étourdi et fatigué après le don.

Enfin, j’encourage tous ceux qui donnent du sang à partager leurs expériences avec leurs amis et leur famille. Cela aiderait à briser les mythes associés au don de sang et à motiver davantage de personnes à donner du sang.

