Journée mondiale du don de sang 2021 : Impact du Covid-19 sur le don de sang

La nouvelle maladie à coronavirus a perturbé les services de transfusion sanguine dans le monde entier.

Par le Dr Asha Ojha

La journée mondiale du don de sang a lieu le 14 juin de chaque année. L’objectif est de sensibiliser le monde au besoin de sang et de produits sanguins sûrs pour la transfusion et à la contribution cruciale des donneurs volontaires et non rémunérés aux systèmes de santé nationaux. La journée offre également l’occasion d’appeler à l’action les gouvernements et les autorités sanitaires nationales pour fournir des ressources adéquates et mettre en place des systèmes et des infrastructures pour augmenter la collecte de sang auprès de donneurs de sang volontaires et non rémunérés.

La sécurité du sang et des produits sanguins et leur transfusion sont un aspect essentiel des soins et de la santé publique. Ils sauvent des millions de vies, améliorent la santé et la qualité de nombreux patients chaque jour. Le besoin de sang est universel, mais l’accès au sang pour tous ceux qui en ont besoin ne l’est pas. Les pénuries de sang sont particulièrement aiguës dans les pays en développement.

Pendant la pandémie de covid-19, les banques de sang du monde entier ont besoin de l’aide des donneurs de sang, y compris des collectes de sang, pour répondre aux besoins des soins aux patients.

Le slogan de cette année, « Donnez du sang et faites battre le monde », vise à sensibiliser en temps de crise, en s’adressant à tous les donneurs éligibles pour contribuer au maintien de l’approvisionnement en sang sûr.

En donnant du sang, vous pouvez sauver la vie de quelqu’un. Le don de sang stimule la production de cellules sanguines. Il vous aide à remplir vos responsabilités sociales.

Dans le cadre de l’infrastructure essentielle de notre pays, les personnes en bonne santé peuvent toujours faire un don dans les zones qui ont émis des déclarations d’abri sur place ou qui fonctionnent dans le cadre d’un plan de réouverture progressive. Toutes les banques de sang respectent les normes les plus strictes en matière de sécurité et de contrôle des infections, et les donneurs volontaires sont la seule source de sang pour ceux qui en ont besoin. Alors que les hôpitaux reprennent les interventions chirurgicales et les traitements des patients qui ont été temporairement suspendus en raison de la pandémie de COVID-19, il y a une pénurie aiguë et constante de sang, empêchant les interventions pour ceux qui ont besoin de chirurgie, les communautés sont donc invitées à sortir et à donner du sang.

Les banques de sang à travers l’Inde suivent les directives du NBTC pour l’éligibilité au don de sang.

Le sang peut être donné en toute sécurité après une période de 3 mois si les critères de don sont remplis. Ce temps est nécessaire pour reconstituer les réserves de notre corps. Cet effort extraordinaire pendant une période de crise sans précédent met en évidence le rôle crucial des donneurs de sang volontaires, bien organisés, engagés et non rémunérés pour assurer un approvisionnement en sang sûr et suffisant pendant les périodes normales et d’urgence.

Avec la pandémie de covid -19 en cours, il est prudent de fournir à la banque de sang les détails du vaccin lors du don de sang. La période d’ajournement pour les donneurs de sang est de 14 jours après avoir reçu chaque / toute dose des vaccins covid -19 actuellement disponibles dans le pays sous réserve que le donneur confirme les autres normes pour le don de sang.

Sur la base de l’histoire du donneur de sang à l’infection au COVID-19, les individus doivent être suspendus du don de sang pendant 28 jours à compter du jour de la sortie/de l’isolement et du rétablissement complet de la maladie, y compris la clairance radiologique et virologique.

“Donnez du sang et faites battre le monde.”

Ce message met en lumière la contribution essentielle des donneurs de sang pour faire vibrer le monde en sauvant des vies et en améliorant la santé des autres.

Impact sur le don de sang

La nouvelle maladie à coronavirus a perturbé les services de transfusion sanguine dans le monde entier. Bien que les services de transfusion sanguine aient pris plusieurs mesures de précaution pour minimiser les risques de COVID-19 lors des dons de sang, les donneurs se sont inquiétés du risque d’infection au COVID-19 lors du don et les services de transfusion sanguine étaient confrontés au risque inévitable de pénurie de sang.

On pensait que les activités de don de sang étaient contraires aux protocoles de distanciation sociale. Comme tous les instituts corporatifs et éducatifs étaient fermés, les services de transfusion sanguine (BTS) avaient du mal à organiser les collectes de sang en plein air.

Diminution de l’afflux de donneurs, manque de critères de sélection des donneurs uniformes au cours de la période initiale, peur de la propagation du COVID-19 aux donneurs de sang et au personnel, pénurie d’unités de sang disponibles, transport du personnel du personnel, gestion des dossiers médicaux et inquiétudes concernant le COVID transmis par transfusion -19 étaient les principaux défis rencontrés dans les centres de transfusion. L’invitation personnelle des donateurs, les annonces publiques et les campagnes de dons internes ont été mises en œuvre pour améliorer l’afflux de donateurs. Des directives nationales ont été établies. L’entrée restreinte des donneurs, une sélection rigoureuse des donneurs et des stratégies de désinfection adéquates ont été les mesures clés adoptées pour assurer la sécurité des donneurs et du personnel. Le régime des tâches du personnel a été réparti sur une base de rotation. Les nouvelles procédures opérationnelles standard ont été développées et mises en œuvre pour la gestion des échantillons de sang covid -19 positifs ou suspectés.

La lettre de nomination du donneur – Une lettre de nomination du donneur a été préparée conformément aux suggestions du conseil de transfusion sanguine de l’État. La lettre mentionnait le nom du donneur et la date et l’heure prévues du don de sang et sa copie scannée a été envoyée à tous les donneurs via WhatsApp. La lettre a été imprimée sur le papier à en-tête officiel de BTS et a été signée et tamponnée.

Éducation des membres du personnel du BTS – Le personnel du BTS a été informé de la crise actuelle du COVID-19 et des mesures de prévention importantes, telles que l’hygiène des mains, l’étiquette de la toux, la distanciation sociale, etc. L’importance des précautions universelles et des bonnes pratiques de laboratoire a été réaffirmée. Différenciation difficile entre les porteurs de COVID-19 et les donneurs de sang sains. Le BTS doit s’appuyer sur la politique d’exclusion des donneurs pour minimiser le risque que des donneurs potentiellement infectés entrent dans la chaîne d’approvisionnement en sang.

Mise en œuvre d’un questionnaire complémentaire sur la santé des donneurs – Un supplément modifié au questionnaire sur la santé des donneurs a été mis en œuvre conformément aux directives de l’organisme national faîtier de la transfusion sanguine, le National Blood Transfusion Council (NBTC). L’addendum comprenait des questions concernant les voyages des donneurs/contacts étroits et l’historique des contacts avec un cas confirmé ou suspecté de COVID-19 et les symptômes d’une infection active.

Précaution du personnel du BTS lors des collectes extérieures et des dons internes – L’utilisation de désinfectants pour les mains à base d’alcool par les donateurs dans un endroit pratique, comme les zones d’accueil et de rafraîchissement, a été assurée pour l’hygiène des mains. Les équipements de protection individuelle, notamment le masque N95, les gants à main, les écrans faciaux, ont été rendus obligatoires pour le personnel du BTS dans les locaux du don.

La distanciation sociale est maintenue pendant les dons de sang. Mesures de nettoyage prises dans les locaux du don .

Le renforcement de la confiance envers les donneurs de sang et la gestion des problèmes logistiques ont été les facteurs les plus importants pour une gestion efficace des stocks de sang et de produits sanguins. En période de pandémie, la mise en œuvre de mesures garantissant la sécurité des donneurs de sang et du personnel du BTS relève de la responsabilité et de l’obligation sociale du BTS.

À ce jour, le test d’infection par le SRAS-CoV-2 chez les donneurs de sang n’a pas été recommandé par le NBTC. Au moment du don, les donneurs de sang sont avisés et encouragés à informer le BTS en cas de diagnostic de COVID-19 et de symptômes de COVID-19.

Risque de COVID-19 par transfusion sanguine – Les virus respiratoires, tels que les coronavirus, ne sont généralement pas connus pour être transmis par transfusion sanguine.

Plan de préparation aux futures épidémies-

Même après avoir surmonté le COVID-19, la situation pourrait ne jamais revenir à ce qu’elle était avant la pandémie et le BTS devra peut-être apprendre à travailler avec ces « nouvelles conditions normales ». Le BTS peut inculquer cette prudence supplémentaire dans sa routine et cela peut également avoir un impact positif sur la population de donneurs.

L'auteur est responsable de la banque de sang, hôpital et centre de recherche Jaslok.

