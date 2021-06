Journée mondiale du don de sang 2021 : pourquoi il y a une baisse du don de sang à cause du covid -19

in

Par le Dr (Prof.) Ajit Sinha,

Nous vivons des temps historiques. Jamais auparavant le monde n’a eu à faire face à une pandémie comme le coronavirus au siècle dernier qui a poussé le monde entier au bord du gouffre, entraînant des incertitudes sociales et économiques. Outre l’impact sur la santé publique, la protection sociale et l’économie, la pandémie de coronavirus a causé d’énormes dommages collatéraux à notre système de santé, les effets néfastes sur la santé des pénuries de sang étant critiques.

Des utilisateurs de toute l’Inde inondent les médias sociaux de demandes d’informations sur les bouteilles d’oxygène et les lits d’hôpitaux. Cependant, il n’y a pas autant d’informations disponibles sur l’impact du COVID-19 en Inde sur les approvisionnements en sang.

Une statistique indique qu’autour de l’exigence de 13,5 millions de dons de sang, seuls 11 millions de dons de sang sont collectés pour 1,5 milliard d’habitants chaque année, 2 millions de lacunes sont encore découvertes. L’année dernière, la Croix-Rouge indienne a tiré la sonnette d’alarme en affirmant que les dons de sang volontaires en Inde avaient chuté de 100 %.

L’Inde a toujours eu du mal à fournir une quantité efficace de sang à ses patients. Nous avons souvent entendu parler de la mort d’une personne à cause d’une pénurie de sang. Même après que l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que le don de 1% de la population du pays est suffisant pour répondre à ses besoins en sang, l’Inde importe toujours la majeure partie du sang à utiliser. Déjà en crise, cet holocauste COVID a mis de l’huile sur le feu. Le verrouillage continu dû à ce virus mortel a eu un impact sur ces approvisionnements. Le verrouillage a fermé les écoles, les collèges, les salles communautaires et de nombreux autres lieux publics où les camps étaient organisés, affectant davantage les dons de sang.

Divers obstacles ont également entravé le don de sang volontaire pendant cette période de confinement. Pour commencer, les donneurs ne se rendent pas de manière proactive dans les banques de sang ou les hôpitaux car ils ont peur de contracter le coronavirus à partir de tels endroits, qui pourraient être exposés à des patients infectés. Deuxièmement, le confinement a restreint les déplacements du personnel dans les centres de collecte de sang ainsi que des donneurs, aggravant la situation. Enfin, il y a eu un manque de sensibilisation parmi de nombreuses banques et centres de sang sur les protocoles de sécurité et de distanciation sociale nécessaires pour effectuer une collecte de sang sans mettre en danger le personnel et les donneurs.

Les dons de sang en douceur sont indispensables pour éviter que l’Inde ne succombe devant une crise du sang car, dans tout système de santé fonctionnel, le besoin de sang est constant. Nous ne voulons certainement pas qu’une personne ayant besoin d’une transfusion sanguine meure à cause du manque de sang. En conséquence, en ces temps incertains, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du processus de don de sang à travers l’Inde.

Le gouvernement devrait mener des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre aux gens l’importance du don de sang, surtout dans des moments comme ceux-ci. Ils devraient fournir tout l’équipement nécessaire au personnel médical pour mener les camps. L’agent de santé devrait également suivre des ateliers appropriés sur les dernières procédures standard pour empêcher la propagation de ce virus mortel.

Pendant ce temps, les personnes éligibles au don de sang devraient se manifester davantage et donner du sang pour empêcher l’Inde de cette crise. Comme nous devons toujours nous en souvenir, un petit effort de notre part peut sauver la vie de quelqu’un.

(L’auteur est consultant principal – Chirurgien général et laparoscopique, Hôpital Diyos. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

