Journée mondiale du don d’organes 2021 : l’Inde doit renforcer le don d’organes car elle est à la traîne des pays occidentaux et asiatiques

Seulement environ 25 000 greffes sont effectuées chaque année en cas de cornée contre une exigence de 1 lakh. (Crédit image : Dr Sanjith Saseedharan)

Par le Dr Sanjith Saseedharan

Signification de la Journée mondiale du don d’organes : Avec un taux de dons d’organes décédés à l’échelle de l’Inde à 0,34 par million d’habitants, ce qui est le plus bas au monde, l’Inde est à la traîne non seulement par rapport aux pays occidentaux comme l’Espagne (35,1) et les États-Unis (21,9), mais aussi d’autres pays d’Asie.

Il y a suffisamment d’organes à transplanter en Inde car chaque personne qui meurt dans un accident ou devient naturellement un donneur potentiel. Même alors, de nombreux patients en Inde ne parviennent pas à trouver un donneur potentiel. Seuls 13 des 36 États et territoires de l’Union contribuant au don d’organes révèlent que les taux de dons sont faussés, même parmi les États indiens.

Don d’organes en Inde

Selon l’Organisation nationale de transplantation d’organes et de tissus (NOTTO), environ 5 millions de personnes en Inde ont besoin d’un don d’organes chaque année. De nombreux patients meurent en raison du manque de disponibilité de donneurs pour la transplantation. 17 personnes meurent chaque jour en attente d’une greffe d’organe dans le pays.

Le nombre de greffes rénales effectuées est d’environ 6 000 seulement, même si chaque année, environ 1,8 lakh de personnes souffrent d’insuffisance rénale ou rénale.

Environ 10 % à 15 % des patients estimés à 2 lakh qui meurent chaque année d’une insuffisance hépatique ou d’un cancer du foie en Inde peuvent être sauvés grâce à une intervention de transplantation hépatique en temps opportun. Seulement mille cinq cents greffes de foie sont effectuées chaque année, contre 25 000 à 30 000 greffes de foie par an en Inde.

À peine 10 à 15 transplantations cardiaques sont effectuées chaque année en Inde alors qu’environ 50 000 personnes souffrent d’insuffisance cardiaque chaque année.

Seulement environ 25 000 greffes sont effectuées chaque année en cas de cornée contre une exigence de 1 lakh.

Afin de fournir un système de prélèvement, de stockage et de transplantation d’organes humains pour le traitement et la prévention des transactions commerciales contraires à l’éthique dans le domaine des organes humains conformément à un cadre juridique simplifié pour le don d’organes, le gouvernement indien a introduit la loi sur la transplantation d’organes humains (THOA) en 1994.

De plus, la « mort du tronc cérébral » est reconnue comme une mort légale en Inde en vertu de la loi sur la transplantation d’organes humains, comme dans de nombreux autres pays, qui a révolutionné le concept de don d’organes après la mort.

Seuls quelques organes/tissus peuvent être donnés après une mort cardiaque naturelle comme la cornée, les os, la peau et les vaisseaux sanguins, tandis que près de 37 organes et tissus différents peuvent être donnés après la mort du tronc cérébral, y compris des organes vitaux comme les reins, le cœur, le foie et les poumons.

Journée mondiale du don d’organes 2021 : comment fonctionne NOTTO

La division du réseau national de l’Organisation nationale de transplantation d’organes et de tissus (NOTTO) fonctionne comme un organisme faîtier au niveau national pour la mise en réseau et la coordination pour la distribution et l’achat d’organes et de tissus afin de renforcer le processus de don d’organes. Il aide également à maintenir un registre des dons et transplantations d’organes et de tissus dans le pays.

L’organisation fournit une assistance aux États dans la gestion des données, la surveillance des greffes d’organes, la greffe d’organes et le registre des donneurs d’organes. Environ 10 500 promesses de dons d’organes ont été enregistrées jusqu’en 2016.

Don d’organes de personnes décédées

Le don d’organes de personnes décédées reste très faible malgré un cadre réglementaire solide et un cadre juridique rationalisé. Il y a un besoin urgent d’augmenter les dons d’organes dans le pays pour sauver autant de vies que possible.

Les citoyens, les professionnels de la santé et divers organismes de soutien doivent sensibiliser et éliminer les mythes et les phobies concernant le don d’organes. L’Inde a actuellement besoin d’une stratégie à plusieurs volets pour promouvoir le don d’organes.

Bien qu’il y ait une loi en place, la mise en œuvre n’est pas efficace. Pour y parvenir, il est nécessaire de rationaliser les procédures de déclaration de mort cérébrale et d’attribution d’organes, de disposer d’un système de liste d’attente en ligne centralisé et transparent pour les receveurs, de sensibiliser davantage à la mort cérébrale et d’encourager davantage de personnes à accepter le don d’organes. et sensibiliser à l’importance de s’inscrire au registre des dons d’organes de NOTTO.

Si les taux de dons de l’Inde devaient être améliorés à un don par million de décès, cela sauverait tant de vies. Le processus de mise en gage est simple. Une carte de donneur est délivrée à une personne après diligence raisonnable qui est disposée à faire don des organes après sa mort.

En cette journée du don d’organes, engageons-nous à offrir la vie et à devenir un donateur.

(L’auteur est Consultant & Head-Critical Care, SL Raheja Hospital, Mahim-A Fortis Associate. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas la politique ou la position officielle de Financial Express Online)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.