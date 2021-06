Journée mondiale du lait 2021 : l’histoire de la façon dont l’Inde est passée d’une carence en lait au plus grand producteur laitier

La production de lait devrait augmenter pour atteindre environ 330 millions de tonnes au cours des 10 prochaines années.

L’Inde est le premier producteur mondial de lait. Or, ce n’était pas le cas il y a quelques décennies. Le pays manquait de lait et importait du lait d’autres pays pour servir sa population croissante. Le parcours d’un pays à déficit laitier à celui de plus grand pays producteur de lait au monde a été exemplaire. L’Inde représente plus d’un cinquième de la production mondiale de lait. Viennent ensuite les États-Unis, la Chine, le Pakistan et le Brésil. Cependant, le succès n’est pas venu du jour au lendemain. Il a fallu des années pour développer un secteur qui a conduit à des réalisations en matière de sécurité alimentaire, générant des opportunités d’emploi pour les femmes, augmentant une source régulière de revenus pour les ménages dans les zones rurales et réduisant la pauvreté.

Le parcours de l’Inde : du déficit laitier au surplus laitier

Au cours des années 1950 et 1960, le pays était fortement dépendant des importations de lait. Ce n’est qu’en 1965 que le gouvernement indien a décidé de créer un Conseil national de développement laitier pour développer le secteur laitier indien. Bientôt en 1970, le pays visait à améliorer la production de lait, ce qui a conduit au lancement de l’opération Flood. En 1998, l’Inde a dépassé les États-Unis et est devenue le plus grand producteur de lait au monde. La disponibilité de lait par habitant en Inde a plus que doublé entre 1991 et 2018, la production augmentant à un TCAC de 4 %.

La production laitière de l’Inde en statistiques

Disponibilité par habitant en 1991 en Inde: 178 g / jour Disponibilité par habitant en 2018 en Inde: 394 g / jour Disponibilité par habitant en 2018 dans le monde: 302 g / jour Production de lait en 1991 en Inde: 55,6 millions de tonnes Production de lait en 2018 en Inde: 187,7 millions de tonnesCroissance de la production de lait entre 1991 et 2018 en Inde : TCAC de 4 %

Atul Chaturvedi, secrétaire du département de l’élevage et de la production laitière du ministère de la pêche, de l’élevage et des produits laitiers, a qualifié l’opération Flood de programme de développement laitier le plus ambitieux au monde qui a servi de tremplin à la croissance du pays vers la production laitière.

Contribution d’Amul

Au cours des deux dernières décennies, la production laitière de l’Inde a doublé. Sans doute, cela serait difficile à réaliser sans Amul, une fédération constituée par 3,6 millions de producteurs de lait du Gujarat. Afin d’améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs, Amul a suivi une idée similaire à l’opération Flood. En aidant les petits producteurs laitiers (ceux avec deux animaux laitiers ou moins) à gagner leur vie, la production de lait par maison a été doublée, Amul est devenu célèbre pour avoir dirigé ce qui est maintenant connu sous le nom de Révolution blanche.

Il a été lancé pour aider les agriculteurs à orienter leur propre développement et leur donner le contrôle des ressources qu’ils créent. La révolution blanche a entraîné la production de lait par les masses, plutôt que la production de masse dans des fermes laitières centralisées. Une percée technologique a réussi à révolutionner l’industrie laitière organisée du pays, et c’était la fabrication de poudre de lait écrémé à partir de lait de bufflonne.

La technologie a en effet joué un rôle crucial dans le succès d’Amul Dairy. L’entreprise utilise désormais des systèmes de collecte automatique du lait qui rendent la collecte du lait des agriculteurs plus fluide et plus rapide. Chaque jour, l’entreprise peut facilement collecter 3,3 millions de litres de lait auprès de 2,12 millions d’agriculteurs de divers villages à travers l’Inde. Tous ces agriculteurs sont payés simultanément lors de la livraison du lait, assurant ainsi leur bon revenu.

Aujourd’hui, Amul possède 31 usines en Inde, dont 13 au Gujarat. La coopérative possède quatre usines à Delhi NCR ; deux en HAUT ; quatre au Maharashtra ; trois au Rajasthan ; et un chacun dans le Chhattisgarh, l’Assam, le Madhya Pradesh, le Jharkhand et le Jammu-et-Cachemire.

Industrie laitière indienne : perspectives d’avenir

Selon les chiffres d’un rapport NITI Aayog, la production laitière de l’Inde devrait à nouveau presque doubler au cours de la prochaine décennie, l’augmentation de l’offre dépassant de loin la demande. Cela pourrait ouvrir la voie à une accélération massive des exportations. Le gouvernement essaie de mettre en place une infrastructure laitière au niveau des villages dans le cadre du Plan d’action national pour le développement laitier afin d’augmenter la part de la manipulation organisée du lait.

La production laitière devrait passer à environ 330 millions de tonnes au cours des 10 prochaines années Augmentation de l’offre de lait censée dépasser la demande de 38 millions de tonnes d’ici 10 ans Plan visant à porter la manutention organisée du lait à 41 pour cent l’année prochaine; Les achats de lait par les coopératives devraient passer à 20% en 2023, contre 10% en 2020 Le rôle du secteur privé dans l’approvisionnement en lait devrait passer à 30% d’ici 2023

Pendant ce temps, Atul Chaturvedi a souligné que le gouvernement doit identifier les moyens d’améliorer le retour sur investissement des agriculteurs indiens. Pour cela, l’idée est de miser sur les nouveaux moyens technologiques ainsi que sur les infrastructures. Le rôle de la technologie a été bien établi au cours de la dernière année à la suite du verrouillage induit par Covid-19, avec des plateformes de chaîne d’approvisionnement axées sur la technologie capables de relier des milliers de producteurs de lait aux consommateurs. À l’avenir, outre le renforcement des infrastructures d’approvisionnement en lait dans les districts qui sont encore déficitaires en lait, les efforts doivent également porter sur la pénétration de la technologie appropriée.

