Journée mondiale du lion: le PM Modi salue l’augmentation constante de la population de lions en Inde, voici plus sur son importance et les efforts de conservation

Lion asiatique à Gir , Gujarat

C’est le jour des grands félins. Le 10 août est célébré comme la Journée mondiale du lion pour sensibiliser le public au roi du règne animal et soutenir sa protection et sa conservation.

Le Premier ministre Narendra Modi à l’occasion de la Journée mondiale du lion a déclaré que lorsqu’il était chef ministre au Gujarat, il travaillait à la sécurisation d’habitats sûrs pour les Lions Gir. Le Gujarat a l’une des plus grandes populations de lions. Il a en outre déclaré qu’un certain nombre d’initiatives avaient été prises pour sa protection, notamment en engageant les communautés locales et les meilleures pratiques mondiales pour garantir la sécurité de leurs habitats et le tourisme faunique dans l’État.

L’Inde abrite des Lions d’Asie qui trouvent leur habitat naturel dans le territoire protégé de Sasan-Gir. Depuis le début du XXe siècle, l’aire de répartition des lions d’Asie est limitée au parc national de Gir du Gujarat, même lorsqu’historiquement, ils habitaient une grande partie du Moyen-Orient ainsi que l’Asie du Nord. Sur la liste rouge de l’UICN, il est marqué comme espèce en danger en raison de sa petite population.

Histoire de la Journée mondiale du Lion

Le projet de protection et de conservation des grands félins a débuté en 2013 et la première Journée mondiale du lion a été célébrée cette année-là. Depuis lors, elle est célébrée chaque année comme la Journée mondiale du lion pour protéger les espèces majestueuses.

Importance de la Journée mondiale du Lion

Les lions symbolisent le courage, le pouvoir et la férocité et sont menacés par une perte importante d’habitat. Selon les données du World Wild Life Fund, les Lions sont présents partout. L’Asie, l’Afrique et l’Europe, mais sont actuellement confrontés à une perte d’habitat entraînant une diminution du nombre au fil des ans. Les lions asiatiques sont confrontés à une menace de consanguinité génétique, mais la population a augmenté depuis 2010. En juin 2020, un recensement d’estimation a révélé que 674 lions asiatiques sont présents dans la région forestière de Gir, soit une augmentation de plus de 28 pour cent du nombre de le chiffre de 2015.

Le gardien en chef de la faune du Gujarat, Shyamal Tokadar, avait informé que la population de lions asiatiques avait connu une augmentation constante. Le Gujarat, selon le dernier recensement, compte 674 lions individuels. Le taux d’augmentation de la population est de 28% par rapport à la croissance précédente de 27% en 2015, alors qu’il y avait 523 lions dans l’état. Il a en outre ajouté que les multiples stratégies qui ont été mises en œuvre dans le paysage ont contribué au succès actuel de la conservation.

