Journée mondiale du livre 2021: vous vous demandez quels livres lire? Les auteurs indiens partagent leurs listes de lecture actuelles

Importance de la Journée mondiale du livre: beaucoup de livres, si peu de temps pour lire! Une plainte typique de la plupart des lecteurs est qu’il y a si peu de temps pour lire. Cependant, pendant la pandémie, le dilemme s’est déplacé vers «Que dois-je lire ensuite? car de plus en plus de gens, y compris ceux qui ne lisent pas habituellement, ont commencé à acheter des livres. À un moment où vous supposeriez que la pandémie a rendu la vie plus difficile et plus difficile, ce n’est pas toujours une saga de morosité sur le front créatif et littéraire, où les auteurs indiens ont surmonté de multiples défis pour continuer à écrire et à publier des livres même au milieu de la nation de l’année dernière. large verrouillage. Comme le dit la citation de Rebecca Dickson, «Débouchez quelque chose! Dites oui à votre voix. “

Financial Express Online a contacté quelques écrivains pour comprendre quels livres ils lisent actuellement et quels titres ils recommanderaient. Inévitablement, l’importance de la Journée mondiale du livre de cette année a également été évoquée.

Importance de la Journée mondiale du livre 2021

Selon Sutapa Basu, auteur à succès de Padmavati: la reine raconte sa propre histoire, «la Journée mondiale du livre est plus importante cette année car 2021 se révèle plus tragique et stressante pour les Indiens que la dernière année de la pandémie. Avec l’émergence des nouvelles souches mutantes de COVID-10, chaque foyer indien a été touché par le terrible spectre de l’émergence du virus. À un moment comme celui-ci, les livres sont définitivement une source de réconfort. Ils atténuent la solitude, nous donnent de l’espoir et nous permettent d’échapper un peu à une situation sur laquelle nous n’avons aucun contrôle. Je pense que la lecture et l’écriture sont les éléments les plus importants et nécessaires aujourd’hui. Les livres, que vous les écriviez ou les lisiez, apportent de la stabilité à un monde d’anxiété et de peurs. Ils calment le chaos autour de nous et en nous. Les livres nous font réfléchir, introspecter, nous incitent à continuer malgré les revers. »

Partageant ses recommandations de livres, Sutapa Basu déclare à Financial Express Online: «Je recommande« A Promised Land »de Barack Obama,« What we Carry »de Maya Shanbagh Lang et« The Splendor of Silence »d’Indu Sundersan.

Sur le front de la fiction, Saiswaroopa Iyer, auteur de «Rukmini: la femme de Krishna» recommande «Kasheera» de Sahana Vijayakumar, mentoré de l’écrivain emblématique SL Bhyrappa. «Je lis aussi ‘La gestion du temple dans les Agamas’ de Deepa Duraiswamy et ‘Sanghi qui n’est jamais allé dans un Shakha’ de Rahul Roushan, ajoute-t-elle.

Journée mondiale du livre 2021: réfléchissez à ce que vous lisez, discutez des livres

Dans la perspective d’Anuradha Goyal, la lecture est une habitude acquise, il est donc important d’être dans un environnement où les livres sont lus et discutés. Elle recommande de prendre des notes et d’écrire des critiques pour aider les lecteurs à réfléchir à ce qu’ils ont lu et retenu en lisant.

Mais ce n’est pas assez. En fin de compte, les lecteurs doivent créer cet environnement de lecture dans leurs maisons, quartiers, villes et forums en ligne.

“Discuter de livres avec d’autres vous aide à trouver les prochains livres à lire”, l’auteur

de «Lotus dans la pierre» ajoute.

Importance de la Journée mondiale du livre: les livres nous transportent dans des mondes différents

La lecture de livres peut également nous aider à rester sains d’esprit dans la situation sombre à laquelle le monde est confronté aujourd’hui.

«Avec le pouvoir des mots, ils peuvent nous emmener dans différentes villes et endroits exotiques en un clin d’œil. Si cela ne nous plaît pas et que nous avons soif d’aventures, alors nous pouvons visiter les villages interdits, les mystérieuses terres fantastiques, voler vers le monde des extraterrestres ou même prendre un café avec un sorcier. Il y a un livre là-bas qui nous attend pour montrer le chemin. Cette Journée mondiale du livre est un moyen fantastique de montrer notre gratitude à ces livres et aux auteurs qui nous ont donné ces livres », Saranya Umakanthan, auteur de« Un jour, la vie changera »

dit Financial Express Online.

Elle recommande également de lire «Ikigai» qui révèle le secret d’une vie longue et heureuse que suivent les Japonais, «Sinbad and the Trumpet of Israfil» de Kevin Missal et les mémoires de Priyanka Chopra «Unfinished».

Journée mondiale du livre 2021: choisissez les sujets qui vous intéressent, lisez les titres de nouveaux écrivains

Pour Keerthi Yella, la lecture consiste à choisir des sujets de ses véritables intérêts quelle que soit la catégorie du livre. Elle lance la lecture de titres de nouveaux écrivains, de best-sellers ou de classiques.

«Alors que certains classiques sont dépassés pour notre époque, et certains best-sellers ne sont pas alignés sur nos intérêts personnels. Nous n’avons pas à les lire tous, simplement parce qu’ils sont ornés de l’étiquette de la renommée. Il n’y aura aucune crainte de passer à côté, si nous lisons ce que nous aimons plus que ce que les autres ont aimé », suggère l’auteur de« Dix choses que vos amis maigres ne vous disent pas ».

Dans ses mots, «Mon empressement à faire l’expérience de la bonne humeur me tient toujours excité à l’idée de lire. Je suis sélectif sur ce que je lis et je partage mon temps entre la fiction et la non-fiction. Si l’on veut rire sans cesse, je recommanderais les histoires courtes d’O.Henry et la série Jeeves de PG Wodehouse. Mes lectures préférées récentes ont été – La mort d’Ivan Ilitch et les nouvelles de Léon Tolstoï, Ferme des animaux, Faites votre lit, Lettres de Swami Vivekananda, et Oh, les endroits où vous irez. Il est difficile de justifier le dernier livre entre les mains d’un adulte. Mais si nous pouvons nous échapper en regardant des vidéos de chats, nous pouvons nous en sortir en lisant le Dr Seuss! »

Publicité de bouche à oreille: recommandez des livres que vous aimez lire

«Il n’y a rien de tel que la publicité de bouche à oreille. Si vous aimez un livre que vous lisez, recommandez-le à d’autres personnes ou publiez des critiques, parlez-en sur votre plateforme de médias sociaux. Si possible, faites savoir à l’auteur que vous l’avez aimé, car cela signifierait le monde pour lui / elle », déclare Jeena R. Papaadi, auteur de Shadows of the Past and Other Stories.

Lorsqu’on lui a demandé si elle envisagerait d’écrire un livre sur la pandémie, Jeena observe: «Cette pensée m’a souvent traversé l’esprit. Quelques histoires basées sur ce que nous vivons directement et indirectement; les petites choses apparemment insignifiantes; les leçons apprises. Peut-être pas seulement pour notre propre génération, mais pour laisser derrière, pour l’avenir. Aujourd’hui, nous lisons la littérature d’il y a cent ans pour comprendre la pandémie de 1918. Il y aura certainement beaucoup de matériel sur la pandémie actuelle, mais les générations futures seront plus gentilles avec la fiction.

«Les histoires d’une autre époque nous en apprennent beaucoup sur la culture, l’attitude et le comportement des gens à cette époque, plus qu’une documentation sèche ne le ferait jamais. Mais cette saga n’est pas encore terminée. Nous restons perplexes, impuissants, à regarder les événements se dérouler. Il y a beaucoup plus en magasin; et on ne peut qu’espérer que les jours à venir nous ramèneront à nos pieds. Je travaille sur un roman dans lequel une famille se rassemble depuis quelques jours et toutes sortes de squelettes tombent du placard. Maintenant, je me demande s’il faut ou non changer son réglage sur les mois de pandémie / verrouillage. Beaucoup de choses vont changer, bien sûr. Je n’ai pas encore pris ma décision », explique Jeena.

Journée mondiale du livre 2021: tendances mondiales notables sur le rôle des livres

L’étude de marché complète du projet Panorama sur «Immersive Media & Books 2020» évalue le rôle des livres dans le contexte de l’engagement des consommateurs couvrant des tranches d’âge et plus encore. L’étude révèle que le genre est le facteur le plus important pour l’achat de livres parmi les lecteurs (39 pour cent) et une grande partie des répondants à l’enquête (89 pour cent) s’engagent avec des livres pour des raisons autres que le divertissement. L’enquête indique également que le bouche-à-oreille circule de manière effrénée mais qu’il n’y a pas de contexte dominant. Même les recommandations d’amis totalisent à peine 20% dans l’enquête.

Notamment, les millenials sont considérés comme les lecteurs les plus avides car ils s’engagent avec au moins quatre livres par mois et les pirates du livre (41%) achètent le même livre dans plusieurs formats.

«Lors d’un récent festival de littérature, j’ai entendu quelqu’un dire qu’il y a maintenant plus d’auteurs en Inde que de lecteurs. Mais je crois qu’il y a encore de la place pour que tous nos livres existent et que les bonnes histoires trouveront des lecteurs », ajoute Jeena.

En effet, les bonnes histoires trouveront toujours des lecteurs et il faut une approche créative et intelligente de l’écriture pour s’assurer que de bonnes histoires sont écrites. Une citation célèbre de Carson McCuller me vient à l’esprit car elle considère les écrivains comme des «rêveurs conscients qui« doivent imaginer et l’imagination demande de l’humilité, de l’amour et un grand courage ». Et il pose une question poignante, “Comment pouvez-vous créer un personnage sans amour et sans la lutte qui va avec l’amour?”

Sutapa Basu, auteur de plusieurs livres à succès, partage ses idées pour les écrivains en herbe: «Gardez du temps de côté pour lire pendant que vous écrivez comme cela vous enseigne» N’oubliez pas d’écrire dans le genre que vous aimez lire et ne tombez pas dans le piège de l’écriture. le genre qui, selon vous, se vend bien mais que vous n’aimez pas lire. Ne donnez jamais le premier brouillon à qui que ce soit. »

Alors qu’Aditi Banerjee, auteur de The Curse of Gandhari, partage qu’il y a plus de temps pour écrire maintenant, il y a certains aspects de l’écriture qui sont devenus plus difficiles à mesure que l’on «essaie de se souvenir viscéralement et de recréer des expériences simples et quotidiennes comme aller au restaurant. ou se promener dans une épicerie ou simplement se promener dans la foule. »

«Tout comme les lecteurs ont trouvé réconfort et refuge dans les livres, l’écriture est devenue une pratique encore plus nécessaire pour moi – laisser mon imagination être libre et expérimenter par procuration ce qui est maintenant restreint et contraint», ajoute-t-elle.

Sutapa Basu résume le mieux la situation lorsqu’elle dit: «L’écriture n’est pas un passe-temps. C’est une affaire sérieuse. Ne le prenez que si vous en êtes passionné. Si vous ne prenez pas l’écriture au sérieux, alors personne… aucun éditeur, critique ou lecteur ne le prendra au sérieux non plus. “

