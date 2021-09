Journée mondiale du rhinocéros : pourquoi l’Assam brûle près de 2 500 cornes de rhinocéros à une corne

Les cornes de rhinocéros ont été stockées pendant des décennies dans des trésors à travers l’Assam. (Déposer)

La Journée mondiale du rhinocéros, le mercredi 22 septembre, est célébrée à Assam par une cérémonie spéciale en brûlant près de 2 500 cornes de rhinocéros à une corne. Le cabinet de l’Assam a annoncé la décision la semaine dernière après les exercices de « vérification de la corne de rhinocéros » du département des forêts qui ont duré des semaines.

Le but

La cérémonie publique à Bokakhat dans le parc national de Kaziranga avec le ministre en chef Himanta Biswa Sarma en tant qu’invité principal a été présentée comme une étape importante dans la conservation des rhinocéros et visait à briser les mythes concernant leurs cornes. Le chef de la protection de la faune de l’Assam, le député Yadava, a déclaré que c’était un message clair aux braconniers et aux contrebandiers que ces articles n’avaient aucune valeur.

Cependant, ces cornes se vendent à des prix élevés sur le marché illégal. Le département des forêts a déclaré dans un communiqué que la médecine traditionnelle chinoise utilisait de la corne de rhinocéros moulue pour une gamme de maladies, telles que le cancer et la gueule de bois, ainsi qu’un aphrodisiaque. Posséder une corne de rhinocéros au Vietnam est considéré comme un symbole de statut social. La pression du braconnage sur les rhinocéros continue d’être persistante en raison de la demande dans ces pays, a indiqué le département, ajoutant que la garde ne pouvait pas être abaissée en conséquence.

Ainsi, le département a décidé de détruire les cornes – un processus conforme à la Wildlife (Protection) Act, 1972. Selon une décision de la Haute Cour de Gauhati, le gouvernement a tenu une audience publique sur la question le mois dernier, mais il n’y a eu aucune objection publique, les responsables mentionné.

Bibhab Talukdar, PDG et secrétaire général d’Aaranyak, une ONG, a déclaré que l’Inde avait signé la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. La vente des cornes en Inde est illégale, a-t-il déclaré.

Talukdar, qui préside le groupe de spécialistes des rhinocéros asiatiques du groupe de spécialistes des rhinocéros asiatiques de l’Union internationale pour la conservation de la nature, a déclaré qu’au lieu de laisser les cornes se décomposer dans les trésors, la décision de les brûler enverrait le message qu’il ne s’agit pas de médicaments.

Les cornes

Les cornes de rhinocéros ont été stockées pendant des décennies dans des trésors à travers l’Assam. Le département des forêts conserve dans les trésors de l’État la corne de rhinocéros – une masse de cheveux compactée – après sa mort, soit de causes naturelles, soit par braconnage.

Entre août et septembre, le département a mené des exercices de « vérification des cornes » dans les trésors de sept zones fauniques et a examiné plus de 2 500 cornes. Le processus en plusieurs étapes comprenait un comité d’experts composé d’experts de la faune, de techniciens, de MPO et de spécialistes en médecine légale qui ont examiné, pesé, mesuré, marqué et extrait l’ADN de chaque corne pour un échantillonnage génétique. L’exercice visait à recompter et revérifier les cornes. Alors que la majorité de ces cornes seront détruites, 5 pour cent avec des caractéristiques uniques ont été mises de côté pour la préservation.

Le ministère a terminé le processus de vérification le 12 septembre. Sur les 2 623 cornes examinées, 2 479 doivent être détruites et 94 marquées pour conservation. Parmi les trouvailles du département figuraient la corne la plus lourde, pesant 3,05 kg et mesurant 36 cm du trésor de Bokakhat et la corne la plus longue mesurant 51,5 cm et pesant 2,5 kg du trésor de Guwahati. Quinze cornes de rhinocéros africains ont également été réconciliées, tandis que 21 se sont avérées fausses.

Exercices antérieurs

Bien que le département n’ait jamais détruit publiquement les cornes, il a entrepris un exercice de revérification en 2016 à la suite d’allégations du militant de la RTI Dilip Nath selon lesquelles certains fonctionnaires du département échangeaient des cornes dans des trésors, les remplaçant par des contrefaçons.

Cependant, seules cinq cornes se sont avérées fausses au cours de cet exercice.

Menace de braconnage

les années qui ont précédé 2013 et 2014 ont vu plusieurs cas de braconnage de rhinocéros signalés. À 27 ans par an, ces deux-là ont été témoins des incidents en une décennie. Les chiffres sont depuis tombés à 17 en 2015, 18 l’année suivante, six chacun en 2017 et 2018 et trois en 2019.

Talukdar a déclaré que le nombre avait légèrement diminué en 2020-21, avec deux ou trois rhinocéros braconnés. Il a ajouté qu’il s’agissait d’un crime bien organisé et qu’ils ne devraient pas baisser la garde.

Le rhinocéros à une corne, précédemment étiqueté comme « en danger » sur la Liste rouge de l’UICN, est désormais défini comme « vulnérable ».

Une force spéciale de protection contre les rhinocéros a été mise en place par le gouvernement d’Assam en 2019 pour contrôler le braconnage dans le parc national de Kaziranga. Un recensement de rhinocéros en mars 2018 a révélé que la population du sanctuaire était de 2 413, 102 dans le sanctuaire de faune de Pobitora et 101 dans le parc national d’Orang. Selon un recensement plus récent, il y avait 43 rhinocéros dans le parc national de Manas.

