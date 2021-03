Journée mondiale du sommeil 2021: 5 raisons pour lesquelles et comment le sommeil aura un impact sur les personnes qui travaillent dans l’ère post-COVID

Malheureusement, aujourd’hui, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19, de multiples facteurs ont un impact sur notre sommeil.

Nous avons peut-être entendu la phrase «Vous répétez, vous perdez», à un moment de notre vie. Ceci, cependant, est loin d’être la vérité. Indiscutablement, le sommeil est l’une des choses les plus essentielles pour tout être vivant. Cependant, dans le monde actuel axé sur la technologie où nous sommes entourés de gadgets, le sommeil semble insaisissable, le sujet suscitant beaucoup d’attention ces dernières années.

Selon les professionnels de la santé, un humain moyen devrait dormir au moins 7 à 8 heures. Rien ne peut remplacer une bonne nuit de sommeil car le sommeil aide notre esprit et notre corps à guérir. Le manque de sommeil peut céder la place à une myriade de problèmes mentaux et physiques tels que l’irritabilité, la fatigue, le manque d’énergie, etc.

Malheureusement, aujourd’hui, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19, de multiples facteurs ont un impact sur notre sommeil, tels qu’une alimentation et un mode de vie médiocres, trop de temps d’écran, le stress, l’anxiété, etc. Avec la pandémie qui oblige le monde à adopter le travail à distance, nos horaires de travail sont devenus non structurés, malgré l’avantage de la flexibilité. Ceci, à son tour, a un impact profond sur notre sommeil, et donc sur nos performances, tout en nous exposant au risque de souffrances mentales et physiques.

La 14e Journée mondiale du sommeil est organisée par la World Sleep Society dans le but de sensibiliser à l’importance du sommeil. Alors, jetons un coup d’œil à 5 ​​raisons pour lesquelles et comment le sommeil aura un impact sur les personnes qui travaillent dans l’ère post-pandémique avant la Journée mondiale du sommeil qui tombe le 19 mars 2021 cette année.

La situation difficile de la dette de sommeil

La dette de sommeil est un moyen simple de souligner l’importance du sommeil. Presque tous nous aurions vécu des jours où nous constatons que nous sommes incapables de dormir pour diverses raisons. Cependant, perdre un sommeil de bonne qualité, même pendant une journée, peut mettre votre corps dans un état de dette de sommeil qu’aucune quantité de caféine ou de sommeil pendant la journée ne peut remplacer. Être endormi vous laissera automatiquement fatigué, irritable et épuisé tout au long de la journée.

Décideur de performance

Comme évoqué précédemment, l’adéquation du sommeil que nous obtenons joue un rôle déterminant dans la détermination de notre performance. Le modèle de travail à distance devant prévaloir dans un avenir prévisible, les personnes qui travaillent, dont la plupart éprouvent des difficultés à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, doivent veiller à ce que leur sommeil ne soit pas interrompu. Nous allons souvent au lit et parcourons nos pages de médias sociaux avant de dormir. Cette habitude peut affecter votre sommeil car la lumière bleue émise par nos smartphones nous empêche de nous endormir.

Il serait de bon augure de mettre vos gadgets de côté au moins 30 minutes avant et de pratiquer une routine de sommeil saine. Une fois que nous nous sommes habitués à un horaire de sommeil fixe et que nous y adhérons, nous nous sentirons naturellement moins irritables ou fatigués et plus énergiques et rafraîchis, pouvant ainsi canaliser l’énergie pour améliorer notre productivité au travail. Un sommeil régulier et de qualité peut vous permettre de mieux vous concentrer, d’apprendre et de mieux conserver les informations.

Manque de sommeil = augmentation du stress

Le monde est collectivement confronté à une période de turbulence. Avec plusieurs personnes confrontées à des pertes d’emplois, à des salaires réduits, à la perte d’êtres chers et à une anxiété générale entourant notre santé, nous sommes plus enclins que jamais à des niveaux de stress accrus. Pendant une telle période, il est d’autant plus nécessaire que nous nous assurions que notre sommeil ne soit pas affecté. Alors que le stress peut affecter notre sommeil, le manque de sommeil entraîne une augmentation des niveaux de stress. On dirait un cycle sans fin, n’est-ce pas? Des choses simples telles que l’environnement, la surface sur laquelle vous dormez, les gadgets et une alimentation saine peuvent faire des merveilles pour réduire le niveau de stress et faciliter un sommeil de qualité.

Guérir l’esprit et le corps

La majorité du processus de guérison de notre corps et de notre esprit a lieu pendant que nous dormons. En seulement 8 heures de sommeil convenable chaque jour, nous permettons à notre corps et à notre esprit de se régénérer et de se rafraîchir et, par conséquent, de fonctionner plus efficacement. Pour les personnes qui travaillent, en particulier dans le scénario post-COVID alors que nous essayons de faire revivre nos vies, le sommeil est de la plus haute importance pour nous empêcher de tomber malades et nous permettre de mieux penser.

Prise de poids indésirable

Les personnes bien reposées sont moins enclines à faire des erreurs ou à oublier des choses. De plus, le manque de sommeil conduit souvent à l’obésité, à une augmentation du rythme cardiaque et à une pression artérielle élevée, augmentant à nouveau le stress. Surtout avec la pandémie qui nous confinent à nos maisons la plupart du temps, la prise de poids peut devenir un problème majeur chez les travailleurs qui ont tendance à rester assis pendant de longues heures.

Améliorer la qualité du sommeil

Des changements simples mais efficaces peuvent avoir un impact monumental sur la qualité de votre sommeil. Assurez-vous que votre lit est confortable et ergonomique, créez une atmosphère tranquille dans votre chambre, évitez d’utiliser des gadgets au lit, limitez votre consommation de caféine pendant la journée, évitez les repas lourds et gras juste avant de dormir et gardez un horaire fixe qui vous permet pour obtenir au moins 7 à 8 heures de sommeil non perturbé. En cette Journée mondiale du sommeil, donnons au sommeil le mérite de nous garder en bonne santé et de nous permettre d’être à notre meilleur tout en travaillant et en travaillant pour assurer un sommeil adéquat et de qualité chaque jour.