Journée mondiale du tourisme : les activités d’aventure seront le point culminant du voyage au Rajasthan, déclare Gaytri A, Rajasthan Tourism

Fort de Mehrangarh, Jodhpur

Après une longue interruption en raison de la pandémie de Covid et des restrictions de voyage, le secteur du tourisme en Inde voit quelques pousses vertes de reprise. En Inde, le Rajasthan a été le premier État à mettre en œuvre une nouvelle politique touristique axée sur la sécurité des voyages. Le Rajasthan a connu une augmentation du nombre d’activités de tourisme d’aventure. Avec un accent supplémentaire dans la nouvelle politique du tourisme, les activités de voyage d’aventure prennent de l’ampleur au Rajasthan. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Gaytri A, secrétaire principal, Rajasthan Tourism a parlé de la reprise du tourisme au Rajasthan, de l’accent mis par l’État sur le tourisme d’aventure et plus encore. Extraits :

La saison touristique au Rajasthan commencera à partir d’octobre, l’industrie touristique de l’État est-elle prête ? Le Rajasthan est-il sûr de voyager?

La pandémie a été un défi pour presque tout le monde et le tourisme a été le plus touché dans le monde. Cependant, le Rajasthan est sorti triomphant de la gestion de la pandémie et grâce aux initiatives du gouvernement de l’État telles que No Mask No Entry et Rajasthan Satark Hai, l’État a été en mesure de contrôler efficacement le COVID. Le Rajasthan est également un précurseur en termes de vaccination, ce qui en fait un endroit sûr pour voyager. Le département du tourisme du Rajasthan, par le biais d’initiatives opportunes, a également pris plusieurs initiatives pour assurer la sécurité des visiteurs dans les lieux touristiques, les restaurants et les hôtels. Tout en assurant la sécurité des visiteurs, cela a également aidé les unités touristiques à fonctionner et à survivre à la période difficile. Plusieurs mesures de secours ont également été proposées par le gouvernement de l’État pendant COVID pour aider le secteur du tourisme en difficulté et ainsi le tourisme au Rajasthan fait un retour sûr et fort.

Alors que les mesures de sécurité COVID resteront, le secteur est prêt à accueillir les touristes la saison prochaine.

Ouverture post-pandémie, qu’est-ce que le Rajasthan a de nouveau à offrir aux touristes ?

Les activités d’aventure seront l’un des principaux points forts de la tournée pour ceux qui se rendent au Rajasthan pour se débarrasser du blues pandémique. De nombreuses villes touristiques de l’État ont récemment ajouté des attractions telles que des sentiers du désert et des VTT, des safaris dans la jungle, des tyroliennes et des activités de parapente et de sports d’aventure. Le Rajasthan est le premier État du pays à mettre en œuvre une nouvelle politique touristique depuis l’arrivée de la pandémie de COVID en Inde. La politique met davantage l’accent sur le tourisme durable et sûr, elle a identifié plusieurs nouvelles activités de tourisme expérientiel et le tourisme d’aventure est l’un de ces domaines d’intervention.

Le Rajasthan est une destination de renommée mondiale sur la carte du patrimoine et du tourisme culturel. Les forts, les palais et la culture colorée ont tous été une attraction traditionnelle pour les visiteurs. Un service d’hélicoptère récemment introduit à Udaipur qui couvre Nathdwara, Kumbhalgarh, Rajsamand donne aux visiteurs l’occasion de profiter d’une vue plongeante sur ces villes touristiques.

Gaytri A, secrétaire principal, Rajasthan Tourism

Pourquoi tant se concentrer sur le tourisme d’aventure ?

Conformément aux tendances mondiales, la demande de produits d’aventure a également augmenté au Rajasthan. Anticipant la tendance, le département du tourisme fait la promotion de ces activités pour offrir plus d’opportunités à ceux qui recherchent une montée d’adrénaline. D’autres produits de tourisme expérientiel relevant du tourisme rural, du tourisme artisanal et gastronomique sont également promus par le Département du tourisme. Le tourisme d’aventure a le potentiel d’ajouter de l’attrait à des destinations touristiques déjà populaires. Le Rajasthan a un paysage riche et diversifié, il a des monuments historiques et associer des activités d’aventure à ceux-ci créera une expérience totalement différente

Où de telles activités se déroulent-elles actuellement au Rajasthan ?

Des promenades en tyrolienne sont proposées près du fort emblématique de Mehrangarh et au lac Kaylana à Jodhpur. Dans les zones rurales du district de Jodhpur, des balades en parapente sont organisées dans le village d’Agolai. De même, les sports nautiques et les activités de parapente le long du lac Rajsamand gagnent en popularité dans le district de Rajsamand. Des activités de parapente sont également organisées dans le district de Banswara tandis qu’une tyrolienne de 410 mètres de long traverse le réservoir d’eau de Kagdi. La tyrolienne aquatique à Kagdi Pick – up weir Banswara est la tyrolienne la plus longue de l’État. Pendant ce temps, à Udaipur, un parc à sensations fortes à part entière s’est installé pour captiver les visiteurs. Les véhicules tout-terrain et les pistes de moto dans les déserts de Bikaner et de Jaisalmer, les activités d’aventure en air chaud à Pushkar, le safari à dos de chameau, le safari dans la jungle, etc. sont d’autres attractions majeures.

Comment le service national du tourisme aide-t-il de telles activités d’aventure ?

Le tourisme d’aventure est l’un des principaux domaines d’intervention de la politique touristique de l’État et, par conséquent, le département est en train d’offrir des incitations pour les activités d’aventure. Le département du tourisme a également mis en place une cellule de facilitation pour se coordonner avec les départements de l’aviation civile, des ressources en eau, des transports, des sports, des forêts et de l’environnement pour l’élaboration de lignes directrices, l’identification des sites et l’obtention d’autorisations pour les activités d’aventure. Les activités d’aventure sont toujours appréhendées avec les risques associés et le département s’efforce d’atténuer ces possibilités en élaborant un cadre réglementaire. Des systèmes de formation professionnelle et de certification de sécurité seront également mis en place par le département.

