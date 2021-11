Journée mondiale du végétalisme : le végétalisme peut offrir de multiples avantages pour la santé, notamment la santé mentale et le bien-être

Les végétaliens ont un risque relativement plus faible de développer des maladies comme le diabète, le cancer, les problèmes cardiovasculaires, l’obésité et les accidents vasculaires cérébraux.

Par Aman Puri

Le 1er novembre est célébré chaque année comme la journée mondiale des végétaliens à travers le monde pour encourager les gens à adopter un mode de vie végétalien. Aujourd’hui, le véganisme est allé bien au-delà d’un simple modèle alimentaire. C’est devenu un mode de vie à travers le monde.

Dernièrement, les experts de la santé et les nutritionnistes ont juré par le véganisme en raison des multiples avantages pour la santé offerts par ce nouveau mode d’alimentation. Être végétalien peut remarquablement améliorer notre santé mentale et notre bien-être. Le végétalisme peut être utile pour atteindre et maintenir les objectifs de perte de poids.

Les végétaliens ont un risque relativement plus faible de développer des maladies comme le diabète, le cancer, les problèmes cardiovasculaires, l’obésité et les accidents vasculaires cérébraux.

Un régime végétalien comprend des aliments purement végétaux; toutes les formes d’aliments d’origine animale et laitière sont éliminées de l’alimentation. Une alimentation végétalienne équilibrée est saine et fournit à notre corps tous les nutriments essentiels. La perception générale est que les régimes végétaliens peuvent entraîner une insuffisance en protéines. La viande animale est considérée comme une source facile de protéines.

Cependant, ce n’est pas la principale source – une variété d’aliments à base de plantes peut répondre à vos besoins en protéines de la même manière qu’un régime à base d’animaux. Vous pouvez inclure des noix, des lentilles, des légumineuses, du tofu, du lait de soja, du lait d’amande, des graines de chia, des graines de lin, des graines de citrouille et du brocoli dans votre alimentation quotidienne en tant que sources de protéines saines et adaptées aux végétaliens.

Outre les protéines, d’autres nutriments dérivés de sources animales, notamment le calcium, la vitamine B12, la vitamine D et les acides gras oméga 3, peuvent être remplacés par des alternatives telles que les produits à base de soja, les légumes à feuilles, les probiotiques, l’exposition au soleil, etc.

Les diabétiques peuvent bénéficier de manière significative d’un régime végétalien car il aide à maintenir leur taux de sucre dans le sang et améliore l’activité de l’insuline. Un régime végétalien est également extrêmement utile pour lutter contre l’inflammation dans le corps.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) suggère que de nombreux types de cancers peuvent être évités en adoptant la voie végétalienne et ainsi réduire le nombre de décès par cancer. Un régime végétalien prend soin de la santé de notre peau et aide à combattre le stress et l’anxiété. Un régime à base de plantes maintient également votre tension artérielle et votre taux de cholestérol dans la fourchette. Il est plus facile pour l’estomac et facilement digéré par le corps par rapport au régime à base d’animaux/de viande. Ainsi, les gens se sentent légers, actifs et énergiques avec un régime végétalien en raison de l’amélioration globale de la santé intestinale.

Outre ces bienfaits vitaux pour la santé, une autre raison importante d’observer la Journée mondiale des végétaliens chaque année est d’être gentil et empathique envers les animaux. La diminution de la consommation de produits animaux diminue les émissions de gaz à effet de serre, ce qui contribue à un meilleur environnement et à une planète plus saine pour tous. Il faut de la volonté et du courage pour être végétalien.

À l’occasion de la Journée mondiale du végétalisme aujourd’hui, félicitons vivement tous les végétaliens pour leur compassion envers les animaux et leur engagement envers l’environnement.

(L’auteur est le fondateur de Steadfast Nutrition. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer une thérapie ou un médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. )

