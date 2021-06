Journée mondiale du vélo 2021 : date, importance, histoire et innombrables bienfaits du cyclisme

Du point de vue sportif, le cyclisme est considéré comme l’un des sports de course les plus difficiles qui exige un noyau et une force musculaire extrêmement forts. (Image représentative)

Le monde célèbre aujourd’hui la Journée internationale du vélo. La journée célèbre l’esprit du cyclisme et fait connaître les innombrables avantages du cyclisme, notamment un environnement propre et sans carbone, l’abordabilité et la forme physique. Le simple moyen de transport qui est d’immenses avantages pour notre être physique et mental a également le rôle potentiel à jouer pour rendre notre mode de vie plus vert et durable.

Cyclisme et changement climatique

Au milieu du réchauffement climatique croissant et des effets néfastes du changement climatique, le rôle positif du vélo dans la satisfaction des besoins des personnes à courte distance ne peut pas être suffisamment souligné. Les émissions de carbone et les gaz à effet de serre (GHW) libérés par les automobiles chauffent la planète et entraînent une élévation du niveau de la mer provoquant des inondations massives et d’autres catastrophes dans le monde.

Cyclisme et santé

Avec la transition de pays en développement comme l’Inde vers une économie développée, les changements de mode de vie qui l’accompagnent entraînent également des problèmes de santé comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, entre autres. Le cyclisme ne rend pas seulement notre corps plus mince et plus en forme, mais garantit également que le corps est exempt de comorbidités comme le diabète et les maladies cardiaques. Du point de vue sportif, le cyclisme est considéré comme l’un des sports de course les plus difficiles qui exige un noyau et une force musculaire extrêmement forts.

Importance de la Journée mondiale du vélo

L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 3 juin Journée internationale du vélo et chaque année, la journée est célébrée dans le monde entier. La première fois que la Journée internationale du vélo a été célébrée, c’était il y a trois ans en 2018. Les facteurs qui font du cyclisme l’une des activités les plus bénéfiques sont sa capacité à lutter contre le changement climatique, les problèmes de santé physique et mentale ainsi que son attrait universel en raison de son simplicité et prix abordable. Avec la proclamation du jour comme événement d’importance internationale par l’ONU, les gouvernements du monde entier ont été influencés pour promouvoir le cyclisme en formulant des politiques de facilitation, en construisant des pistes cyclables, en accordant des allégements fiscaux à l’industrie du cycle et en menant des campagnes de sensibilisation.

