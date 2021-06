Journée mondiale du yoga : le yoga et le bien-être holistique sont les faces d’une même pièce

C’est une approche de style de vie où l’on ne consomme quelque chose qu’après avoir consciemment considéré tous les aspects possibles, et où l’on mange uniquement pour répondre aux besoins de santé.

Par le Dr Ameen Noorul,

Alors que les incertitudes de l’époque que nous vivons ne peuvent jamais être assez discutées et méprisées, le monde se prépare à célébrer une nouvelle Journée internationale du yoga le 21 juin, avec le thème “Le yoga pour le bien-être”. Maintenant que l’on considère à quel point la race humaine tout entière est actuellement en danger, luttant contre une pandémie, il ne pourrait pas y avoir de meilleur thème pour l’événement mondial. Car, en plus d’être une douleur constante dans nos vies, si l’année et demie passée nous a appris quelque chose, ce doit être de reconnaître l’importance du bien-être holistique.

Lorsque nous parlons de bien-être holistique, nous nous référons aux aspects généraux de la santé d’une personne, y compris sa santé physique, mentale et spirituelle. Dans ce cas, adopter les bienfaits du yoga dans le cadre de votre mode de vie revient à souscrire à une vue à 360 degrés de votre santé, qui englobe tous les aspects interdépendants de celle-ci, y compris le corps, l’esprit, la psyché et l’esprit. Dans ce cas, adopter les bienfaits du yoga dans le cadre de votre mode de vie revient à souscrire à une vue à 360 degrés de votre santé, qui englobe tous les aspects interdépendants de celle-ci, y compris le corps, l’esprit, la psyché et l’esprit. Avoir le bon équilibre entre le corps, l’esprit et l’esprit, en pratiquant les asanas, les pranayamas, les mudras, les bandhs, les shat-karmas et la méditation s’est avéré avoir un impact miraculeux pour atteindre un véritable bien-être holistique.

Cependant, lorsqu’il s’agit de bien-être holistique, nous savons que pratiquer les postures de yoga les plus efficaces peut ne pas suffire. Nous avons besoin d’une nutrition holistique pour conserver l’énergie, tout en renforçant notre immunité, et être au meilleur de notre santé. Mais qu’est-ce que la nutrition holistique exactement ?

La nutrition holistique est faite d’aliments sains qui sont aussi proches que possible de leur état naturel pour une santé et un bien-être optimaux. La nutrition holistique est identifiée comme des aliments entiers non raffinés, non transformés, biologiques et cultivés localement. C’est une approche de style de vie où l’on ne consomme quelque chose qu’après avoir consciemment considéré tous les aspects possibles, et où l’on ne mange que pour répondre aux besoins de santé.

Principes majeurs de la nutrition holistique du bien-être holistique

Manger des aliments naturels, y compris des aliments biologiques entiers et non transformés, constitue la base d’un régime alimentaire holistique et nutritif. Toute personne ayant un mode de vie holistique connaîtrait les grands principes à considérer avant d’adopter des plans de régime alimentaire holistique. Mais, si vous êtes nouveau dans ce voyage d’une vie, consultez la liste de principes ci-dessous, pour apporter des changements durables à votre régime alimentaire, et assurez-vous de vous y tenir :

Aliments crus et entiers à manger : cela ne peut pas être plus simple. La nutrition trouvée dans sa forme la plus crue dans ce type d’aliments. De la pomme à la banane, l’orange ou tout autre fruit ou légume que vous aimez, tout ce que vous avez à faire est d’en prendre un et de prendre une bouchée. C’est exactement ainsi que la nature a prévu que nous prenions nos repas.

Passez au bio : L’idéologie claire de cette règle est d’éviter les produits chimiques dans votre nourriture qui peuvent aller des pesticides, des engrais, des herbicides, des antibiotiques et des hormones partout près de chez vous, en choisissant autant que possible des options biologiques. La meilleure chose à propos du bio est que la nourriture est beaucoup plus savoureuse et plus nutritive que celle produite de manière conventionnelle.

Buvez de l’eau : rester hydraté devrait toujours figurer sur votre liste de priorités quotidiennes. Il n’y a rien de révolutionnaire à l’idée de boire au moins 8 verres d’eau par jour, afin de favoriser une bonne digestion et une bonne santé. Cela dit, vous devez absolument éviter de consommer des sodas, de l’alcool et tout type de boissons contenant de la caféine.

Dites adieu aux gourmands : restez aussi loin que possible des sucreries, car les édulcorants raffinés et artificiels utilisés pour faire ces délices sucrés peuvent avoir un goût divin, mais leurs impacts négatifs ne valent pas la peine d’être soufferts. Vous pouvez trouver cela difficile au début, mais essayez de les remplacer par des alternatives naturellement sucrées comme la stévia, le miel biologique, les fruits, et voyez la différence.

Optez pour des graisses saines : Même si elles sont détestées, les graisses saines sont une partie importante d’un régime alimentaire suffisamment nutritif. Utilisez une quantité modérée d’huiles biologiques pressées à froid comme l’huile d’olive extra vierge ou l’huile de graines de lin pour préparer votre repas. Vous pouvez également utiliser de l’huile de canola ou de noix de coco biologique en cas de cuisson à feu vif.

Cela nous amène à la fin, et nous pouvons conclure que, vivant en 2021, nous pouvons accepter presque unilatéralement le fait que le monde, aujourd’hui, est surchargé de niveaux chroniquement élevés de stress et de fatigue, en raison de notre consommation effrénée de nutriments. alimentation déficiente, exposition quotidienne à des produits chimiques nocifs par l’air, l’eau et même les produits de soins personnels. Pour survivre dans cette nature sauvage, le meilleur pari que nous ayons actuellement est d’adopter un mode de vie holistique, composé de pratiques saines telles que le yoga, la méditation et la nourriture biologique, qui non seulement vous garderont physiquement et mentalement forts, mais apporteront également une approche holistique. bien-être à l’environnement qui vous entoure.

(L’auteur est Naturopathe, Organic India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.