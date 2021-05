Journée mondiale sans tabac 2021: Comment arrêter de fumer et d’autres produits du tabac, comment le tabagisme cause-t-il le cancer du poumon, conseils pour arrêter de fumer

Il est important que les fumeurs prennent la résolution d’arrêter de fumer le plus tôt possible et il n’y a pas de meilleur jour pour le faire que la journée mondiale anti-tabac.

Journée mondiale sans tabac – Tabagisme et cancer du poumon, comment arrêter de fumer: Le cancer du poumon est l’un des cancers les plus répandus et l’une des principales causes de décès liés au cancer dans le monde. Il est responsable de 13% de tous les nouveaux cas de cancer et de 19% des décès liés au cancer dans le monde. Le facteur de risque le plus important de cancer du poumon est la cigarette. Le cancer du poumon est également augmenté par l’utilisation d’autres produits du tabac tels que les cigares ou les pipes. La fumée de tabac contient environ 7 000 composés, dont beaucoup sont des toxines.

Les personnes qui fument des cigarettes sont 15 à 30 fois plus susceptibles d’avoir un cancer du poumon ou de mourir d’un cancer du poumon que les personnes qui ne fument pas. Le cancer du poumon augmente même si vous ne fumez que quelques cigarettes par jour ou si vous ne fumez qu’occasionnellement. Plus le danger est grand, plus une personne fume longtemps et plus il fume de cigarettes par jour.

Les facteurs de risque importants sont:

Pollution de l’air (charbon, bois et autres combustibles solides) Tabagisme / Fumée secondaire (risque 20 à 50 fois plus élevé par rapport aux non-fumeurs) Condition médicale (la tuberculose et la MPOC augmentent le risque de cancer du poumon) Antécédents familiaux ( Risque plus élevé avec antécédents familiaux positifs) Exposition professionnelle (inhalation d’amiante, de silice, de métaux lourds, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et d’échappement diesel).

Selon le Dr Adithya Murali, MD DM, oncologue médical consultant à l’hôpital ASTER CMI de Bangalore, le tabac cause 8 millions de décès chaque année. «Les études menées cette année montrent que les fumeurs sont plus susceptibles de développer une maladie grave avec le COVID-19 que les non-fumeurs. Le virus attaque principalement les poumons et le tabagisme affaiblit les poumons, ce qui rend difficile la lutte contre le COVID et d’autres maladies. Le tabagisme est également un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires, de cancer et de diabète qui exposent ces personnes à un risque accru de COVID. »

Le Dr Vijith Shetty MD DM, oncologue médical consultant, KSHegde Hospital Mangalore, a déclaré: «La consommation de tabac est souvent perçue comme plus sûre que les cigarettes ou les produits du tabac fumés. Cependant, le tabac à chiquer est un facteur de risque de développement de cancers de la bouche et de précancers (cellules anormales qui ont subi certaines modifications et peuvent devenir cancéreuses). Le tabac à chiquer vous expose également à un risque de maladie cardiovasculaire, de maladie des gencives, de carie dentaire et de perte de dents. »

«Le tabagisme peut provoquer le cancer dans n’importe quelle zone du corps, y compris le larynx, l’uretère, la vessie, le col de l’utérus, l’œsophage, le foie, les poumons, le pancréas, l’estomac, le côlon ou le rectum, la gorge, la langue et les amygdales, entre autres. Le tabagisme augmente également vos chances de contracter le cancer et d’autres maladies », a déclaré le Dr Srinivas BJ MD DNB, oncologue médical à l’hôpital HCG de Bangalore.

Il est important que les fumeurs prennent la résolution d’arrêter de fumer le plus tôt possible et il n’y a pas de meilleur jour pour le faire que la journée mondiale anti-tabac. Voici quelques conseils si vous avez finalement décidé d’arrêter de fumer:

Prépare toi: Vous devez vous préparer à l’avance. Supprimez tous les déclencheurs et choses qui vous rappellent de fumer. Jetez tous les paquets de cigarettes et cendriers restants, ainsi que toute autre chose qui pourrait déclencher une envie de fumer. Si votre partenaire fume également, il vaut mieux que vous le quittiez tous les deux, sinon il vous sera très difficile d’arrêter de fumer.Changez votre horaire: Mélangez les choses dans votre vie. Interrompez votre envie de fumer. Si vous fumez pendant un travail particulier, évitez de le faire pendant quelques jours ou faites-le différemment. Par exemple, si vous avez l’habitude de siroter du thé et de fumer dans une zone particulière de votre maison, vous devez modifier cette habitude. Les experts suggèrent que l’on peut également essayer des exercices de respiration profonde pour freiner les envies.Exercice: L’exercice du matin vous donne de l’énergie pour le reste de la journée. Cela aide également à combattre votre envie de fumer. Sortez pour une promenade ou faites de l’exercice à la maison. Augmentez votre niveau d’énergie et combattez le tabagisme.

Récompensez-vous: offrez-vous une friandise ou une récompense pour rester sans fumée. Selon les experts, cela facilite un peu l’arrêt du tabac. Résister à votre tentation de fumer est une tâche difficile et la surmonter doit être récompensée. Si vous avez réussi quelques heures au début, puis quelques jours, offrez-vous une récompense, offrez-vous un film ou achetez quelque chose que vous aimez.

