Journée mondiale sans tabac: de plus en plus de personnes arrêtent de fumer pendant la pandémie de Covid-19

Webinaire pour souligner l’importance de politiques solides pour lutter contre le tabagisme avant la Journée mondiale sans tabac

La pandémie de Covid-19 a vu une augmentation du nombre de personnes renforçant leur engagement à arrêter de fumer ou de consommer du tabac, ont déclaré les panélistes du webinaire de la Journée mondiale sans tabac organisé par la Fondation Salaam Mumbai le 31 mai. Dr Pratima Murthy, professeur de psychiatrie et Le chef du département de l’Institut national de la santé mentale de Bengaluru a déclaré que 90% des appelants pendant Covid cherchant à obtenir des conseils pour arrêter de fumer avaient des problèmes de santé liés à la maladie, les médecins ont été avertis à maintes reprises que les symptômes de Covid étaient bien pires chez les fumeurs. Beaucoup d’entre eux craignaient également d’exposer leurs enfants au tabagisme.

Le Dr Murthy a également indiqué que le nombre de personnes qui ont effectivement arrêté de fumer était également très élevé pendant la pandémie. Citant des chiffres, elle a déclaré qu’ils avaient réussi avec trois quarts des cas et que 40% d’entre eux avaient arrêté en un mois après avoir obtenu des conseils, soit le double de ce qui se passerait à l’époque pré-covid. Actuellement, les conseillers de NIMHANS organisent leurs sessions depuis chez eux.

Le webinaire intitulé «Abandon du tabac en Inde: politiques, pratiques et défis» a souligné l’importance des politiques de sevrage tabagique dans le pays et a vérifié les différentes modalités de sevrage pratiquées en Inde et les défis auxquels sont confrontés les praticiens lorsqu’ils traitent de problèmes tels que le tabagisme chez les adolescents, sans fumée. le sevrage tabagique, etc. Il a également discuté du rôle des experts en soins bucco-dentaires dans la gestion de l’arrêt du tabac.

Le Dr L. Swasticharan, directeur général adjoint supplémentaire et directeur (DME) de la Direction générale des services de santé, ministère de la Santé et du Bien-être familial, gouvernement de l’Inde, a informé que le Centre lancera bientôt une plate-forme numérique qui maintiendra les chiffres ou les résultats des programmes d’abandon du tabac pour la commodité des experts. Il a également informé que là-bas, ils essayaient d’augmenter le service d’assistance téléphonique pour le sevrage tabagique, “ Quitline ”.

Selon l’étude sur la charge mondiale de la maladie, jusqu’en 2019, l’Inde comptait le deuxième plus grand nombre de consommateurs de tabac âgés de 15 à 24 ans (près de 2 crores). L’augmentation du tabagisme chez les adolescents a atteint son apogée en 1990 Comme en 2019, le tabagisme a causé 7,7 millions de décès, dans le monde.

Les panélistes ont souligné l’importance de prouver l’accès à ces programmes de sevrage tabagique, des politiques qui peuvent aider les fumeurs à renoncer à cette habitude, une orientation plus structurée pour l’abandon du tabac. L’un des panélistes a recommandé de retenir les personnes dans le programme grâce à des suivis et à la participation des jeunes pour sensibiliser à l’abandon du tabac et aux services disponibles.

Le Dr Himanshu A. Gupte, responsable – Programme de renoncement au programme LifeFirst Tobacco, Fondation Narotam Sekhsaria a affirmé que si les différents modèles de sevrage tabagique qui ont été discutés sont mis en œuvre, il sera en mesure de soutenir tous les consommateurs de tabac, y compris les populations vulnérables comme les adolescents ou ceux qui sont défavorisés sur le plan socio-économique.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.