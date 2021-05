Journée mondiale sans tabac: moyens d’arrêter de fumer ou d’arrêter de fumer de manière naturelle

En 1987, l’Organisation mondiale de la santé a créé la Journée mondiale sans tabac le 31 mai pour attirer l’attention sur les dangers de l’usage du tabac.

Par Reya Mehrotra

L’habitude de fumer est liée à de nombreuses maladies comme le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer, mais beaucoup continuent de fumer, luttant souvent pour s’en passer. En 1987, l’Organisation mondiale de la santé a créé la Journée mondiale sans tabac le 31 mai pour attirer l’attention sur les dangers de l’usage du tabac. À un moment où un virus endommage les poumons et conduit à la mort et au désespoir, voici quelques moyens d’arrêter de fumer / fumer de manière naturelle pour mener une vie plus saine.

Décide toi

Pour les fumeurs, l’envie de fumer est très forte. Alors, quand on décide d’arrêter, la première chose à faire est de se décider et de s’y tenir. Une volonté forte va un long chemin. Une fois décidé, l’esprit travaillera naturellement vers le but. Rappelez-vous chaque matin que vous êtes sur le point de cesser de fumer et répétez des affirmations positives comme «Je suis libre de mauvaises habitudes». Plus la volonté est forte, plus il est facile d’atteindre l’objectif. Ne changez pas votre décision et maintenez-la fermement.

Fixer une date

Une fois que l’esprit est décidé à cesser de fumer, l’étape suivante consiste à fixer une date à laquelle vous vous débarrasseriez complètement de cette habitude. Par exemple, un gros fumeur peut fixer une date dans deux mois. Chaque jour ou dans un intervalle de jours fixes, réduisez le nombre de cigarettes et, au cours de la dernière semaine menant au dernier jour, maintenez le nombre de cigarettes au minimum ou à zéro. Fixer un jour pour être complètement libéré de cette habitude aidera à diminuer progressivement le tabagisme et à atteindre l’objectif de manière organisée. Cela aidera également le corps à s’adapter à la nouvelle normalité.

Mâchez quelque chose

Lorsqu’ils essaient d’arrêter, les fumeurs ressentent souvent le besoin de garder la bouche occupée. On peut garder un bol de salade prêt à mâcher. Une assiette pleine de carottes, de betteraves, de concombres ou de fruits aiderait à éviter l’envie de fumer tout en fournissant une nutrition au corps. Des chewing-gums sans sucre ou des gommes à la nicotine peuvent également être nécessaires pour éviter l’envie de fumer. Mâcher des cardamomes ou des graines de fenouil aide également à lutter contre l’envie de fumer.

Système de support

Construisez un système de soutien autour de vous au lieu de lutter seul. On peut utiliser le soutien de sa famille ou de ses amis pendant cette période. Des rappels constants de leur part peuvent conduire à la motivation et aideraient une personne à rester optimiste. Cela garantira également que vous ne fumez plus. Si la toxicomanie est sévère, il faut demander l’aide d’un professionnel ou d’un groupe de soutien pour la conduire dans la bonne direction.

Relaxer

L’envie de fumer frappe souvent fort en cas de stress. Par conséquent, lorsque vous êtes stressé, essayez des techniques apaisantes naturelles comme la respiration profonde, le massage, la méditation, écouter de la musique apaisante, des sons ou fermer les yeux pendant quelques minutes. Une promenade dans la nature aide également à vaincre l’envie. À ce stade, rappelez-vous les avantages de cesser de fumer et comment cela pourrait nuire à votre corps s’il n’est pas abandonné.

Récompense toi

Il est important de célébrer les petits jalons du chemin vers la désintoxication, car cela vous aide à voir votre succès et le chemin parcouru. Dès le jour où vous commencez à réduire votre consommation de cigarettes ou de tabac, célébrez tous les 10 jours. Récompensez-vous avec des aliments réconfortants ou n’importe quelle friandise de votre choix. Cela aide si les amis et la famille font également partie de la célébration.

Restez occupé

Rester occupé est très important pour éviter toute pensée qui pourrait conduire à l’envie de fumer. Planifiez une routine quotidienne qui commence par un petit-déjeuner sain, une séance d’entraînement, de la méditation, puis du travail. Si vous êtes inoccupé, occupez-vous à des tâches telles que lire, monter et descendre les escaliers, jardiner, etc., afin d’éviter l’envie de fumer. Remplacez tout temps libre de la journée par quelque chose de productif ou prenez un passe-temps pour vous distraire. Si vous êtes à la maison en isolement, essayez de cuisiner de nouveaux plats ou regardez des vidéos de motivation.

Ne répondez pas à l’envie

Il faut également prévoir d’éviter tout déclencheur. Par exemple, si vous fumez en lisant le journal, essayez plutôt de tenir un stylo dans la main et de souligner les gros titres. Parfois, on peut être tenté de n’avoir qu’une seule cigarette pour satisfaire le besoin, mais méfiez-vous car cela pourrait en entraîner beaucoup plus jusqu’à ce que cela devienne incontrôlable. On pourrait également utiliser la technique du retard. S’il y a une envie de fumer, retardez-la de 10 minutes, puis encore 15 minutes et ainsi de suite jusqu’à ce que l’envie disparaisse ou que l’on s’occupe du travail.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.