Journée mondiale sans tabac – Tabagisme et COVID-19 ; Une combinaison dangereuse

On ne peut pas minimiser les effets nocifs du tabagisme bien que les résultats des études soient controversés.

Par le Dr Rahul Bahot

L’Organisation mondiale de la santé déclare qu’environ 1,1 milliard de personnes fument quotidiennement. La fumée de tabac est un mélange de particules qui agissent comme des toxines et des agents cancérigènes dans le corps humain. Fumer des cigarettes est responsable de 6,3 millions de décès annuels dans le monde et de 6,3 % de la charge mondiale de morbidité. Le tabagisme (fumée à la 1ère, 2e et 3e main) augmente le risque d’infection des voies respiratoires supérieures et inférieures. Il augmente également le risque d’infections virales en provoquant des modifications structurelles de l’épithélium et en altérant le mécanisme de clairance du mucus provoquant un dysfonctionnement de la barrière épithéliale et une fibrose.

Mécanisme d’action du tabagisme

Le tabagisme augmente l’expression des récepteurs de l’angiotensine II, qui sont nécessaires pour que le virus Covid 19 pénètre dans la cellule et provoque la maladie. Ainsi, fumer facilite l’entrée du virus Covid 19 dans le corps humain.

La fumée de cigarette réduit l’inflammation pulmonaire, ce qui entraîne la libération de cytokines pro-inflammatoires et du facteur de nécrose tumorale alpha. Il augmente également la production de mucus et altère la clairance muco-ciliaire dans les voies respiratoires. Ainsi, contribuant à la “tempête de cytokines” qui est le résultat d’une production excessive de cytokines pro-inflammatoires.

Influence du tabagisme sur COVID 19

La maladie à coronavirus 2019 est originaire de la ville de Wuhan en Chine. Désormais, le Covid-19 touche principalement le système respiratoire. Une analyse rétrospective de 78 patients infectés par Covid 19 de Wuhan a rapporté une aggravation clinique rapide et plus fulminante chez les personnes qui fumaient par rapport aux non-fumeurs (27% contre 3%).

Les résultats de diverses méta-analyses d’études, signifiant l’effet du tabagisme, sont controversés. Certaines méta-analyses ont conclu qu’il n’y a pas de relation entre le tabagisme et la stabilité de Covid-19 tandis que certains chercheurs dans leur méta-analyse ont trouvé une relation significative entre le tabagisme et la gravité de l’infection.

Influence des cigarettes électroniques et du narguilé sur COVID 19

Il a été démontré que le vapotage a un effet plus désastreux sur la santé que le tabagisme direct. De même, la conception du narguilé ayant un réservoir d’eau froide avec un mécanisme de nettoyage complexe en fait un vecteur idéal de transmission de Covid 19. Les bars à narguilé présents dans la ville facilitent l’utilisation de plusieurs utilisateurs utilisant le même narguilé, augmentant ainsi la transmission du Covid 19. au sein de la ville.

Pour terminer:

On ne peut pas minimiser les effets nocifs du tabagisme bien que les résultats des études soient controversés. Les résultats dépendent du type de population et du calendrier ainsi que des principaux objectifs de l’étude. Dans l’ensemble, le tabagisme endommage l’architecture pulmonaire et provoque des maladies affectant le système cardiovasculaire, le système digestif et le système reproducteur. Par conséquent, le tabagisme est nocif pour le corps et probablement à éviter.

(L’auteur est consultant en médecine respiratoire et pneumologue, hôpital et centre de recherche Jaslok. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer tout traitement ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.