Journée mondiale sans voiture : les bénéfices écologiques et sanitaires qu’elle apporterait à long terme | Moteur

Aujourd’hui 22 septembre, c’est la journée mondiale sans voiture et la DGT rappelle les avantages de ne pas prendre la voiture au quotidien, là où la santé et l’environnement sont à l’honneur.

Si vous avez pris la voiture aujourd’hui et que vous auriez pu l’éviter, vous devriez vous sentir mal car nous affrontons la journée sans véhicules. Du moins sans la king car, principale coupable des émissions urbaines et largement responsable des maladies respiratoires.

Différentes organisations tentent depuis des années d’amener les citoyens à utiliser de moins en moins les transports privés, pour des raisons de santé, de décongestion et d’écologie. Il y a de nombreux avantages à mettre sa voiture de côté et à utiliser les transports en commun.

Et, pour essayer de s’en convaincre, La DGT a publié la liste des avantages de laisser la voiture garée et de prendre le vélo ou le scooter (ou la marche, qu’on oublie souvent et qui est le moyen de transport le plus propre et le plus écologique à ce jour). Voici les points saillants :

Des villes propres : Moins il y a de véhicules à combustion, moins il y a de pollution dans l’environnement, ce qui affecte la santé de tous. Les décès causés par la pollution n’ont cessé de croître au cours des dernières décennies et c’est le moyen le plus efficace d’y mettre fin.

Meilleure humeur et moins de stress : La vie active a un effet bénéfique sur notre corps dès le premier jour. C’est pourquoi se déplacer en ville à vélo, à pied ou en roller nous aide à libérer plus de sérotonine et donc à éliminer le stress quotidien.

Mieux se reposer: L’exercice physique de se déplacer en ville grâce à notre force motrice (en l’occurrence les jambes) nous aide à arriver la nuit plus fatigué physiquement, ce qui a un impact direct sur la qualité du sommeil, puisque le corps s’oblige à dormir pour récupérer. Méthode infaillible pour arrêter de tourner et de tourner jusqu’à tard.

Plus de mémoire : Des études affirment que l’exercice aérobie augmente le flux sanguin vers des parties très spécifiques du cerveau, ce qui aide à maintenir une bonne mémoire et une meilleure vigilance mentale.

Lutte contre le changement climatique : Bien que le véhicule privé représente un très faible pourcentage des émissions de gaz à effet de serre que nous rejetons dans l’atmosphère chaque année, réduire de milliers de tonnes le CO2 rejeté par les voitures chaque jour permettrait d’atténuer le changement climatique.

Comme tu peux le voir, les avantages de laisser la voiture au garage et de prendre le vélo sont nombreux et importants. Mais tout comme nous prônons tous une mobilité plus responsable, il y a des moments où nous n’avons pas d’autre choix que de prendre notre véhicule privé.

Par conséquent, le véritable conseil de la DGT est que, au mieux de nos capacités, essayons de choisir les transports en commun ou exempts d’émissions chaque fois que nous le pouvons, mais ne soyons pas mortifiés si cela n’est pas possible à 100 % du temps.