Journée nationale de la jeunesse 2022 : Prenez des risques dans votre vie ! Vivre selon la philosophie de Swami Vivekanand

Par le Dr Mahender Thakur

Le 12 janvier 2022, l’Inde, c’est-à-dire Bharat, célébrera sa Journée nationale de la jeunesse annuelle en l’honneur de Swami Vivekananda, le moine safran et philosophe de l’Inde. De plus, ce jour est connu sous le nom de Swami Vivekananda Jayanti. Une journée spéciale dédiée à la jeunesse reconnaît également le rôle important de la jeunesse dans le progrès et le développement de la nation. Les jeunes ont toujours joué un rôle important dans tout type de progrès ou de changement dans le monde. La jeunesse représente le progrès sous toutes ses formes. La jeunesse, c’est être capable d’agir. Les jeunes sont compatissants. Cela les rend heureux quand les autres sont heureux. La souffrance des autres les rend tristes. Si possible, ils tentent également d’atténuer la souffrance des autres. Comme Vivekananda l’a si bien dit : « La peur est le plus grand péché ». La peur, quant à elle, est une forme de divertissement pour les jeunes. Les seniors se livrent-ils à des cascades à vélo dangereuses ou à l’alpinisme ? Je crois que la réponse est un NON catégorique. En cette ère épidémique de COVID-19, le monde a été témoin de l’intensité de l’effort social et de la sensibilisation promus par les jeunes. L’Inde est le seul pays au monde avec une population jeune de 60 à 65 pour cent. En ce sens, l’Inde est le pays le plus jeune du monde. C’est pourquoi des événements tels que la Journée nationale de la jeunesse sont si importants dans des pays comme l’Inde.

Journée nationale de la jeunesse : bref historique

Swami Vivekananda (nom de naissance Narendra) est né à Calcutta (Kolkata), au Bengale occidental, le 12 janvier 1863. D’un point de vue motivant et inspirant, sa vie et ses enseignements sont extrêmement précieux pour la jeunesse indienne. Le gouvernement indien a décidé en 1984 de commémorer l’anniversaire de Swami Vivekananda (le 12 janvier de la même année) en tant que Journée nationale de la jeunesse, ou Rashtriya Yuva Diwas en hindi. L’un des plus grands messages de Swami Vivekananda aux jeunes est « En avant ! Au fil des siècles de Lutte, un personnage se construit. Ne vous découragez pas. Un mot de vérité ne peut jamais être perdu; pendant des siècles, il peut être caché sous les ordures, mais il se montrera tôt ou tard. La vérité est indestructible, la vertu est indestructible, la pureté est indestructible. La vertu est indestructible, la pureté est indestructible.

Les jeunes du pays deviennent des participants enthousiastes à une variété d’événements sociaux et universitaires. Swami Vivekanand a dit : « Prenez des risques dans votre vie. Si vous gagnez, vous pouvez mener ! Si vous perdez, vous pouvez guider !

Deux exemples récents mis en place par deux jeunes du Sahadol, le Madhya Pradesh, appuient la citation de Vivekanand.

Le Dr Pankaj Sharma, qui a quitté son emploi pour créer un centre d’entraînement physique gratuit dans le but d’inculquer un sentiment de patriotisme et de fournir des emplois aux jeunes. Plus de 60 jeunes ont été recrutés dans la police et l’armée indienne à la suite des initiatives du Dr Pankaj ces dernières années. Le Dr Pankaj prend entièrement à sa charge tous les coûts de ce centre de formation. Shailja est une jeune fille Shahdol. La situation financière de la famille est assez précaire. Son moral, en revanche, est extrêmement élevé. Son ambition était de devenir catcheuse professionnelle. Cependant, le manque de moyens financiers et d’installations de formation dans sa région était une pierre d’achoppement. Le Dr Pankaj Sharma a été contacté. Il l’a encouragée à faire du trekking et a pris des dispositions pour son entraînement. Shailja est maintenant le premier alpiniste de la région de Vindhya dans le Madhya Pradesh. En 2021, Shailaja a fait sa première tentative pour gravir le pic de l’amitié, une colline de 17 500 pieds. Aujourd’hui, l’éminent journal hindi Nai Duniya a rapporté que Shailja était de retour après avoir conquis le pic Kedarkantha de 12 500 pieds de haut.

C’est l’importance du mot « risque » cité par Swami Vivekanand. Les célébrations de la Journée nationale de la jeunesse peuvent jouer un rôle important dans la vie des jeunes du pays, les motivant à lutter pour « Ek Bharat Shresth Bharat, Aatamnirbhar Bharat et Innovative Bharat ». Parce que cette Inde, également connue sous le nom de Bharat, est YUVA BHARAT.

(L’auteur est un éducateur, un chroniqueur et un militant social de l’Himachal. Twitter @Mahender_Chem. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

