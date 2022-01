Journée nationale de la jeunesse : comment les jeunes Indiens peuvent prendre des initiatives et s’organiser pour l’édification de la nation

Swami Vivekananda a demandé à la jeunesse indienne de s’organiser pour l’édification de la nation et de prendre diverses initiatives pour l’Inde. La première initiative sur laquelle ils travaillent est Joyful Socializing.

Par Darshan Sankhala



La Journée nationale de la jeunesse est célébrée le 12 janvier de chaque année pour marquer l’anniversaire de naissance de Swami Vivekananda. Il était un leader de jeunesse exemplaire et a inspiré des millions de jeunes dans le monde avec ses idéaux et ses enseignements. La jeunesse est le fondement de notre pays. Ils sont un grand atout pour toute nation car ils sont pleins d’énergie, d’enthousiasme et d’idées innovantes. Si leur énergie est canalisée dans la bonne direction, ils peuvent alors conduire le pays sur la voie du progrès. À cet égard, la Journée nationale de la jeunesse est célébrée pour honorer l’un des jeunes leaders les plus distingués de l’Inde, Swami Vivekananda. Il avait de nombreuses idées révolutionnaires et a exploité le potentiel de la jeunesse et les a toujours encouragés à travailler pour l’amélioration de l’Inde. Et le but derrière sa célébration est de sensibiliser les jeunes à sa vision, ses idéaux et les façons dont ils peuvent contribuer au développement de notre pays.

Swami Vivekananda a demandé à la jeunesse indienne de s’organiser pour l’édification de la nation et de prendre diverses initiatives pour l’Inde. La première initiative sur laquelle ils travaillent est Joyful Socializing. Parce qu’aujourd’hui, nous vivons à une époque d’isolement social où nous passons plus de temps sur Internet et sur d’autres plateformes numériques qu’avec nos amis et notre famille. Et pas seulement cela, mais la distanciation sociale pendant la pandémie, puis le fait d’être enfermé dans des maisons ont eu des conséquences néfastes sur la santé mentale des gens. Les rapports de l’année dernière montrent que les sentiments de solitude, de dépression et d’anxiété n’ont fait qu’augmenter après Covid-19. Mais les êtres humains sont faits de telle manière qu’ils ont besoin de socialiser. Ainsi, les jeunes devraient aider les gens à se reconnecter, à se faire des amis, à interagir les uns avec les autres et à partager leurs joies et leurs peines. De cette façon, ils peuvent également éviter les problèmes de santé mentale.

La deuxième activité importante qu’ils mènent est la gradation Self-Up. On dit qu’il n’y a jamais d’âge pour apprendre. L’apprentissage est une chose constante dans la vie. Ils devraient organiser diverses sessions d’apprentissage pour mettre à jour leurs compétences, leurs connaissances et leur personnalité. Ce sont essentiellement des activités d’amélioration de la vie et de renforcement des compétences qui sont différentes des autres communautés où il s’agit davantage de charité et de promotion sur les réseaux sociaux. Si nous ne nous améliorons pas avec les changements qui se produisent dans le monde et autour de nous, nous devenons obsolètes. Ainsi, nos membres enseignent de nombreuses compétences et leçons pour améliorer sa vie et vivre heureux.

Le troisième aspect important est l’édification de la nation. Parce que nous croyons sincèrement que lorsque nous renforçons chaque individu, nous construisons ensemble le pays et renforçons notre nation dans son ensemble. Dans ce secteur, nous organisons de nombreuses activités sociales de ce type pour sensibiliser les masses, ce qui profitera globalement à la croissance et au développement du pays. Par exemple, nous nous concentrons sur des actes petits mais importants comme le port de la ceinture de sécurité au volant d’une voiture, le port de casques, le fait de ne pas verser de pots-de-vin pour quelque raison que ce soit, le maintien de la propreté, la propreté de notre environnement, etc.

ROL-BOL est l’une de ces communautés pour les jeunes. Il s’efforce de responsabiliser la jeune génération socialement et spirituellement à travers ses diverses initiatives améliorant la vie. Si les jeunes sont heureux et énergiques, cela profitera finalement à notre société. Il fait participer les jeunes à ses activités pour célébrer leur vie et faire une différence dans la vie des autres également.

(L’auteur est le fondateur de ROL-BOL. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

