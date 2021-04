Journée nationale de la mer 2021: l’industrie maritime indienne est une force dynamique au niveau mondial, selon des experts

La journée du 05 avril est célébrée chaque année comme la Journée nationale de la mer de l’Inde depuis 1964 pour célébrer cet événement. (Image PTI)

Dans l’ère pré-indépendance, toutes les routes maritimes étaient contrôlées par les Britanniques, cependant, Scindia Steam Navigation, le 5 avril 1919, commanda le premier navire indien «SS Loyalty» pour le voyage inaugural de Mumbai à Londres. La journée du 05 avril est célébrée chaque année comme la Journée nationale de la mer de l’Inde depuis 1964 pour célébrer cet événement. La navigation indienne a parcouru un long chemin depuis l’indépendance et représente environ 9 pour cent des professionnels de la mer dans le monde. Environ cinquante pour cent du pétrole mondial transite par la région de l’océan Indien (IOR).

«Les communautés côtières et les guildes marchandes à travers le temps et les régions du sous-continent ont défié les interdictions de traverser les mers et de gagner de riches trésors pour les entreprises de capital-risque, financées de manière intéressante par les trésors des temples. Le souverain n’était qu’un facilitateur. La construction navale elle-même a été un ensemble de compétences supérieures des communautés côtières autrement subalternes le long de la côte indienne », a déclaré à Financial Express Online un ancien porte-parole du capitaine de la marine indienne DK Sharma.

L’histoire enregistre la connectivité maritime du Gujarat préhistorique à la Mésopotamie, à l’Arabie et à l’Afrique de l’Est. Les Kalingan ont exploité les moussons pour lancer des voyages maritimes vers Bali et la plupart de l’Asie du Sud-Est. L’influence Chola, mercantile, culturelle et navale, atteint l’Extrême-Orient asiatique.

Projet Sagarmala pour les infrastructures maritimes

Le projet Sagarmala a été retiré du plan de perspective national (NPP) lancé en 2016 pour les infrastructures, les postes d’amarrage côtiers, les ports de pêche et les projets de développement des compétences, et les projets sont à différentes étapes de mise en œuvre par les ministères centraux, les gouvernements des États et les agences portuaires, etc. .

«Le trafic de fret dans les ports indiens devrait être d’environ 2500 MMTPA (millions de tonnes métriques par an), alors que la capacité actuelle de manutention de fret des ports indiens n’est que de 1500 MMTPA. La feuille de route tracée pour augmenter la capacité du port indien à plus de 3300 MMTPA d’ici 2025 pour répondre à la demande croissante. Environ 506 projets dans divers États et territoires de l’Union ont été identifiés et sont suivis par le Ministre d’État en consultation avec les commissions maritimes des États et les gouvernements des États. Un autre projet Unnati visant à améliorer l’efficacité opérationnelle a également été lancé pour améliorer l’efficacité et la productivité de 12 grands ports. Le projet Unnati compte environ 116 projets dans les douze principaux ports », explique Milind Kulshreshtha, analyste stratégique et expert C4I, à Financial Express Online.

La SCI a un rôle très important à jouer car elle possède et exploite environ un tiers du tonnage indien. «En outre, pour améliorer l’efficacité du fonctionnement de la SCI, le dés-investissement stratégique a été approuvé« en principe »», a déclaré M. Kulshreshtha.

Que disent les experts de la Journée nationale de la mer?

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, Milind Kulshreshtha, analyste stratégique et expert C4I, déclare: «En Inde, le ministère des ports, de la navigation et des voies navigables est dédié à la gestion de toutes les principales infrastructures portuaires, de la navigation marchande et des voies navigables et à cette responsabilité. comprend les activités de construction navale et de réparation navale, les voies navigables nationales et le transport par voies navigables intérieures (qui s’appelait à l’origine Department of War Transport lors de sa création en 1942). Depuis l’indépendance, le ministère a élaboré des politiques et des programmes afin de faire de l’industrie maritime indienne une force dynamique au niveau mondial. On estime que l’Inde possède environ 14 500 km de voies navigables. Cependant, le secteur maritime est très complexe et l’Inde a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre les normes souhaitées, comme on le voit dans des endroits comme Singapour, etc. »

Crise pandémique

Selon l’expert C4I, «DG Shipping a eu du mal à gérer les cycles de main-d’œuvre et d’expédition perturbés pendant la pandémie. De nombreuses notes de précaution rigoureuses ont été données aux compagnies maritimes pour qu’elles élaborent un plan de gestion des maladies pour gérer l’épidémie de COVID transmise par les navires conformément aux réglementations promulguées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de temps à autre. Les protocoles standard tels que les réparations sous-marines obligatoires et les révisions des machines ont dû être abandonnés en raison du manque de main-d’œuvre dans les quais de réparation, et plusieurs navires ont été laissés au mouillage pendant de longues périodes.

«Les services d’expédition sont principalement basés sur la demande et sensibles au commerce international. De nombreux changements à court terme ont dû être adoptés par les transporteurs en raison de la diminution du commerce maritime, du retard des dédouanements et des dédouanements portuaires et de la hausse des taux de fret. Dans l’ensemble, l’économie portuaire a également connu un ralentissement majeur. Les paquebots à passagers et les navires de croisière ont été confrontés à des problèmes de quarantaine et de confinement et l’activité a été affectée négativement. La solution à long terme qui a émergé pendant la crise pandémique est de mettre en œuvre la transformation numérique dans l’industrie maritime et portuaire et de rendre les systèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement robustes. L’effort de numérisation est principalement de nature cyber-physique et doit être vulnérable aux cyberattaques. Pour contrer une telle situation, le 1er janvier 2021, l’OMI a adopté la résolution MSC.428 (98) relative au système de gestion de la sécurité du navire (SMS) pour les cyber-risques », déclare M. Kulshreshtha, expert C4I.

Selon le Capt DK Sharma, «l’Inde est aujourd’hui le« partenaire privilégié en matière de sécurité »et le« premier intervenant »dans toute crise maritime dans notre zone de responsabilité. Le renforcement des compétences en collaboration est une approche gagnant-gagnant pour la croissance maritime indienne avec un partenariat visible à travers les océans. »

«La croissance navale, y compris la construction de navires de guerre, a été le précurseur de« Aatma-Nirbharta »d’aujourd’hui. Le développement des infrastructures portuaires à travers «Sagarmala» et «Unnati» est en passe de transformer la nation grâce au secteur de «l’économie bleue». La marine indienne elle-même est la manifestation opérationnelle de la politique SAGAR (sécurité et croissance pour tous dans la région) du gouvernement. de l’Inde. Alors même que la pandémie frappait la toile mondiale, la marine indienne était à l’avant-garde par le biais de la mission Samudra Setu et de la mission Sagar dans plusieurs avatars pour permettre aux Indiens de retourner dans leur patrie. Alors que 2021 annonçait le vaccin contre la pandémie, la marine indienne a permis à «Vaccine Maitri» de traverser les océans, dans le monde », conclut le Capt DK Sharma.

