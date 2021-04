Journée nationale de la mer: 58e édition pour souligner la croissance de l’Inde dans le domaine maritime; Savoir plus

Des bateaux chargés d’épices indiennes, d’encens et de textiles ont navigué vers le monde occidental.

Chaque année, le 5 avril, la Journée nationale de la mer est célébrée, dans le but de sensibiliser le public au soutien d’un commerce intercontinental sûr et respectueux de l’environnement et de l’économie mondiale. Cette journée se concentre sur la défense et la préservation de la zone maritime du pays.

Quand tout a-t-il commencé?

La journée de la marine indienne est célébrée le 4 décembre; la Journée mondiale de la mer est célébrée la dernière semaine de septembre le jeudi de chaque année et en Inde, la Journée nationale de la mer est célébrée le 5 avril. Chaque année, il existe différents thèmes pour le secteur de la navigation civile.

Histoire maritime de l’Inde

Selon les rapports, l’histoire maritime commence il y a des millénaires – au 3ème millénaire avant JC, les habitants de la vallée de l’Indus avaient commencé leur commerce maritime avec la Mésopotamie. Et lorsque l’Égypte fut annexée par l’Empire romain, le commerce commença aussi avec les Romains.

Qu’est-ce qui était envoyé?

Des bateaux chargés d’épices indiennes, d’encens et de textiles ont navigué vers le monde occidental.

Et pour les besoins de la navigation, les cartes, les cartes étaient basées sur l’étoile polaire et la constellation.

Pour assurer la protection des navires marchands, les dirigeants indiens avaient également commencé à organiser la marine à cet effet. Ces bateaux de la marine accompagnaient les navires de commerce dans leurs voyages.

Cependant, selon l’histoire, c’est très tard au Moyen Âge que le besoin de maintenir une marine s’est fait sentir de toute urgence, lorsque les navires européens ont commencé à entrer en Inde en provenance du Portugal et des Pays-Bas.

Après le Raj britannique, les constructeurs de navires indiens avaient continué à construire pour la Royal Navy, qui comprenait des navires comme le HMS Hindostan, le HMS Ceylon, le HMS Asia, le HMS Cornwallis et le HMS Minden.

Et, sur la base des informations disponibles dans le domaine public, entre 1736 et 1821, environ 159 navires de plus de 100 tonnes, dont 15 navires de plus de 1000 tonnes, ont été produits par le chantier naval de Bombay.

La première fois que la Journée nationale de la mer a été célébrée le 5 avril 1964. L’histoire de la navigation indienne a en fait commencé le 5 avril 1919, c’était pour la première fois que le SS Loyalty, qui était le premier navire du Scindia Steam Navigation Company Ltd, qui était la première grande compagnie maritime à grande échelle détenue totalement par les hommes d’affaires indiens locaux, avait voyagé de Bombay (aujourd’hui Mumbai) au Royaume-Uni (Londres).

La 58e édition de la Journée nationale de la mer et pour accroître la sensibilisation, le Comité (central) des célébrations de la Journée nationale de la mer a institué la plus haute distinction pour reconnaître et honorer les personnes pour leur contribution soutenue et exceptionnelle au domaine maritime. La cérémonie de remise des prix Varuna a lieu à Mumbai et toute personne qui remplit les critères reçoit une statue de Lord Varuna.

Le ministère de la Marine réglemente le transport maritime et la navigation ainsi que les politiques et programmes de l’Inde. Il a également juridiction sur les voies navigables nationales, le transport fluvial, les ports et les chantiers navals.

En décembre 2018, la Direction générale de la navigation a déclaré que 43 compagnies maritimes possédaient 1401 navires d’une jauge brute combinée de 12,69 millions.

La Journée nationale de la mer est différente de la Journée mondiale de la mer. Cette journée est célébrée la dernière semaine de septembre dans le monde.

En 1959, l’Inde est devenue un associé de l’Organisation maritime internationale qui s’occupe de la protection maritime et de la prévention de la pollution par les navires.

Le thème maritime mondial pour 2021 est consacré aux gens de mer, soulignant leur rôle central qui est très important pour l’avenir du secteur maritime.

