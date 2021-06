Journée nationale de la statistique : options de carrière dans les statistiques en Inde

Il y a principalement deux domaines d’études en statistique. Une solution solide et scientifique est essentiellement dérivée sur la base de ces deux branches.

Karl Pearson, un mathématicien anglais, souvent désigné comme le père de la statistique, a dit un jour :

« La statistique est la grammaire de la science ».

Presque tous les domaines scientifiques utilisent des statistiques pour déterminer les dernières tendances et comportements démographiques à une échelle macro. Les outils statistiques aident également les nations et les entreprises à formuler leurs politiques. Ainsi, aujourd’hui, lors de la cérémonie de naissance du professeur PC Mahalanobis, membre de la première Commission de planification de l’Inde qui a donné le concept de distance de Mahalanobis, commémoré dans tout le pays comme la Journée nationale de la statistique, nous voyons la perspective de la statistique comme une option de carrière.

Compétences requises :

L’ensemble des compétences d’un statisticien formé comprend l’exploration de données, la prévision à l’aide de variables probabilistes, la modélisation prédictive et les estimations paramétriques, qui fonctionnent tous ensemble pour aider le statisticien à parvenir à une prédiction cohérente. La poursuite des statistiques comme option de carrière exige les compétences suivantes

Compétences mathématiques approfondiesAnalytique et résolution de problèmesRédaction de rapports compréhensibles pour les personnes n’ayant pas d’expérience en statistiqueFamiliarité avec les algorithmes et l’apprentissage automatiqueCompréhension des affaires

Un large éventail de compétences informatiques, y compris les langages de programmation (C, R, SAS, C++, Python, SQL, Hive, Perl, Java)

Une personne qui souhaite poursuivre une carrière en statistique doit développer un intérêt pour la pensée analytique et les mathématiques dès son plus jeune âge. La montée en compétences est indispensable pour construire une carrière professionnelle en statistique.

Domaines d’études:

Il y a principalement deux domaines d’études en statistique. Une solution solide et scientifique est essentiellement dérivée sur la base de ces deux branches.

Statistiques déductives- Analyser des données brutes et aléatoires recueillies auprès d’une population pour prédire le comportement, les caractéristiques et les attributs de la population.

Statistiques descriptives- Ici, les données extraites sont analysées pour comprendre la composition de la population, souvent à travers des représentations numériques et picturales (comme des graphiques et des graphiques).

Cours et diplômes :

De nombreux programmes de licence, de maîtrise, de doctorat et d’autres certificats et diplômes sont disponibles dans les statistiques en Inde et à l’étranger. Des institutions prestigieuses comme l’Indian Statistical Institute et d’autres instituts réputés proposent des cours et des diplômes en statistiques.

Profils d’emploi:

Data Scientist- Les responsabilités d’un data scientist incluent l’analyse des données et leur réorganisation en informations compréhensibles. Ces données aident les organisations à prendre des décisions éclairées.

Statisticiens- Les statisticiens mènent des enquêtes et des expériences pour mieux comprendre une démographie, puis utilisent les théories déjà établies ou proposent de nouvelles théories pour fournir une solution durable aux problèmes. Ils traduisent en outre leurs découvertes pour que les autres les comprennent.

Analyste d’affaires- Un analyste d’affaires est chargé d’analyser les problèmes centrés sur l’entreprise au moyen d’états financiers et de rapports sur la main-d’œuvre. Ils fournissent également des solutions à ces problèmes grâce à des efforts de coopération avec d’autres membres du personnel de l’organisation. Les analystes commerciaux travaillent souvent en tandem avec les chefs de projet pour quantifier et gérer les ressources afin de terminer les projets dans les délais.

Analyste financier- Ce personnel aide à la fois les individus et les organisations à prendre de bonnes décisions financières. Ils examinent les cours des actions et des actions et analysent les tendances du marché pour mieux prévoir les résultats futurs du marché. Ils travaillent également avec des représentants d’entreprises pour concevoir une stratégie d’investissement efficace pour les organisations.

Estimateur de coût- Le rôle consiste à prévoir les coûts d’un produit offert par l’organisation ou d’un projet dans l’entreprise de l’organisation. Ce personnel évalue les coûts en tenant compte de nombreux éléments et variables divers tels que le budget, les ressources humaines, le temps, etc.

Officiers statistiques indiens- Indian Statistical Services est une option de carrière convoitée pour ceux qui souhaitent travailler dans le secteur public. Mené par la Commission syndicale de la fonction publique (UPSC), le processus de recrutement se compose d’un examen écrit et d’un entretien de personnalité. Ce service relève du grade A et comprend la supervision des statistiques officielles pour compléter l’élaboration des politiques et diverses autres fonctions du gouvernement indien.

Actuaire- Ces professionnels gèrent les risques et passifs financiers des organisations. Leurs responsabilités comprennent la gestion des risques, la modélisation financière, la tarification des produits, les examens par les pairs, les évaluations, etc.

Avenir et portée des statistiques

Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les emplois de mathématiciens et de statisticiens devraient augmenter de 33 % entre 2016 et 2026. La prolifération du Big Data et d’autres techniques d’analyse de données émergentes implique que la portée des statistiques augmentera dans un proche avenir. . La science des données, la biostatistique et les statistiques appliquées sont des disciplines émergentes prêtes à assister à une augmentation de la demande en raison d’une conscience environnementale croissante, de l’émergence de technologies de la nouvelle ère et de l’accent mis sur l’application des données pour prendre des décisions éclairées.

