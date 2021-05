Journée nationale de la technologie 2021: la science et la technologie pour un avenir durable

La journée nationale de la technologie a été célébrée pour la première fois le 11 mai 1999 pour commémorer le jalon technologique de l’Inde consistant à terminer avec succès des essais nucléaires le 11 mai 1998.

Par Milind Kulshreshtha

Une journée nationale de la technologie organisée sous l’égide du ministère de la Science et de la Technologie revêt une importance particulière en ces temps de pandémie COVID. Aujourd’hui, les technologies modernes sont devenues la clé pour sauver des vies humaines en inventant des vaccins ou des instruments COVID-19 pour l’oxygène artificiel pour les patients comptant leurs respirations. Au cours de cette crise du COVID 19 qui dure depuis plus d’un an, les agents de santé ont été à l’avant-garde de la bataille contre la pandémie avec le soutien des technologies médicales modernes. Même si des efforts surhumains ont été déployés par les équipes médicales, la crise pandémique a elle-même ébranlé les fondements mêmes de la technologie moderne par sa férocité et le volume de personnes infectées. Jusqu’à la fin de 2019, alors que l’humanité était trop optimiste dans ses prouesses scientifiques pour pouvoir explorer Mars, percer un astéroïde ou inventer des nanotechnologies, etc. pour tracer de nouveaux rêves au 21e siècle, le virus COVID-19 a changé le scénario mondial et a testé les limites de l’innovation humaine.

Au cours des plus de sept décennies d’indépendance, l’Inde a connu une croissance fulgurante dans les domaines technologiques, qu’il s’agisse de l’espace, des technologies de l’information, de l’énergie atomique, de la pharmacie ou de la biotechnologie. Avec une population projetée de plus de 1,5 milliard d’habitants d’ici 2050, l’Inde ne peut compter que sur les technologies modernes pour se nourrir au 21e siècle. La pandémie actuelle de COVID-19 et les calamités environnementales telles que les incendies de forêt en Australie provoqués par le changement climatique illustrent simplement les défis de l’ère moderne et l’insuffisance des technologies actuelles pour assurer la sécurité des vies humaines. Le thème de cette année de la Journée nationale de la technologie «Science et technologie pour un avenir durable» indique à juste titre la recherche scientifique et la technologie comme l’avenir de toute société humaine florissante dans les temps à venir.

Le monde ne sait toujours pas quelle est la nouvelle normalité, mais les dirigeants du monde entier repensent pour concevoir de nouvelles stratégies pour exploiter les technologies modernes qui aideraient à renforcer l’immunité contre le virus COVID et à les faire sortir de la crise au plus tôt. Avec l’augmentation des cas de COVID-19, le GoI a identifié une stratégie en cinq étapes de dépistage, de recherche des contacts, de traitement des patients, de comportement approprié au COVID et de vaccination, qui sont également basées sur la technologie moderne. Même la campagne de sensibilisation du public sur le COVID dépendra de la technologie pour le partage d’informations via diverses plates-formes numériques telles que Twitter, etc.

Pourquoi la Journée nationale de la technologie le 11 mai?

La Journée nationale de la technologie a été célébrée pour la première fois le 11 mai 1999 pour commémorer l’étape technologique de l’Inde consistant à mener à bien des essais nucléaires le 11 mai 1998. Ces essais ont fait de l’Inde un État doté de capacités nucléaires sur la carte du monde, une avancée qui n’a été réalisée que par une poignée de pays. L’événement était très important pour la sécurité des nations car l’Inde avait deux voisins hostiles capables d’armes nucléaires à savoir. Chine et Pakistan. L’échéance du TICE (Traité d’interdiction complète des essais) pour l’Inde aurait à tout jamais étouffé les chances de l’Inde de posséder une capacité de dissuasion nucléaire de deuxième frappe pour se protéger. L’explosion nucléaire de 1998 a rapidement changé la dynamique de l’Inde, comme l’ouverture d’opportunités avec NSG (Nuclear Suppliers Group), ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) et d’autres groupes internationaux. Cependant, à court terme, les diverses sanctions imposées par le monde ont eu des effets négatifs sur plusieurs projets de défense et autres projets technologiques à double usage. La lueur d’espoir ici était que l’Inde se concentrait de plus en plus sur l’autonomie en matière de technologie.

La doctrine nucléaire indienne de 1999 décrit de manière générale la politique de non-utilisation en premier et la posture défensive d’une «dissuasion nucléaire minimale crédible». Aujourd’hui, l’Inde reste en dehors du traité mondial du TICE. Cependant, l’Inde a un accord de garanties spécifique basé sur les installations avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et une dérogation du Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) lui permettant de participer à des projets mondiaux de technologie nucléaire civile.

Science et technologie pour un avenir durable

L’infrastructure de soins médicaux de pointe existante s’est effondrée sous le fardeau du nombre d’infectés en peu de temps et dans le monde, des milliers de vies ont été perdues chaque jour depuis plus d’un an. Malgré les avancées en matière de vaccins, des millions, des millions doivent encore être protégés et c’est maintenant une course contre la montre pour la technologie moderne. Le virus fait ce qu’il sait faire de mieux, c’est-à-dire s’adapter et muter pour prendre un avatar plus puissant, en utilisant une forme d’intelligence encore inconnue de la science moderne. La technologie humaine tente de suivre le rythme des menaces en évolution rapide posées par divers virus et ce duel existe depuis la création du tout premier médicament antiviral. L’avenir durable exige que la science et la technologie évoluent plus rapidement et recherchent des solutions qui dépassent aujourd’hui la vision humaine. En dehors de cela, la crise du changement climatique apparaît également comme une catastrophe naturelle, et la recherche technologique doit trouver les solutions au plus tôt.

Les étudiants qui sont les futurs leaders technologiques de l’Inde sont eux-mêmes confrontés à une période difficile pendant la pandémie. Les étudiants confinés entre les quatre murs de leur maison sont assis individuellement et interagissent virtuellement pour être éduqués. La grande partie du «look & feel» pratique disponible dans un laboratoire scolaire ou un atelier universitaire est complètement absente, ainsi que les avantages d’un apprentissage en groupe. Les sujets comme l’ingénierie ont toujours porté sur des compétences pratiques de résolution de problèmes dans le monde réel, les connaissances théoriques aidant à jeter les bases.

En cette Journée nationale de la technologie 2021, l’enseignement des sciences et de la technologie nécessite également une attention particulière. Avec des concepts modernes tels que l’intelligence artificielle (IA), l’éducation 4.0 et d’autres logiciels d’apprentissage intégrés dans la configuration sociotechnique, il est intéressant de noter que le maintien de l’éducation future en science et technologie est maintenant étroitement lié au développement de la technologie elle-même.

(L’auteur est PDG d’AIKairos, qui gère le programme de mise en œuvre et de formation de l’Industrie 4.0 en Inde. Courriel: milind@aikairos.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.