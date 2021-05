Journée nationale de la technologie 2021: Qu’est-ce que la Journée nationale de la technologie, son histoire, son importance et pourquoi elle est célébrée

Le PM Atal Bihari Vajpayee sur le site d’essai de Pokhran avec le chef du DRDO, APJ Abdul Kalam (à gauche), et le président de l’AEC et secrétaire du DAE, R Chidambaram. (Archive express)

Journée nationale de la technologie 2021, Histoire et importance de la Journée nationale de la technologie: Chaque année, le 11 mai est célébré dans tout le pays comme la Journée nationale de la technologie. Et cette année, ce sera la 30e Journée nationale de la technologie, célébrant les énormes progrès réalisés par l’Inde dans le secteur de la science et de la technologie.

Cette journée nous rappelle également qu’en ce jour de 1998, l’Inde avait mené avec succès trois essais nucléaires sur le terrain d’essai de Pokhran de l’armée indienne, situé au Rajasthan. L’opération Shakti était le nom de code donné aux tests qui ont été menés ce jour-là, qui ont été dirigés par feu le président, le Dr APJ Abdul Kalam. Cela a été suivi par deux autres essais nucléaires en cours le 13 mai 1998. Ces essais nucléaires ont permis à l’Inde d’entrer dans le groupe d’élite des nations qui possédaient des armes nucléaires. L’Inde est devenue la sixième nation au monde à rejoindre le «club nucléaire».

La première fois que la Journée nationale de la technologie a été célébrée, c’était le 11 mai 1999.

Thème

Chaque année, il y a un thème différent pour célébrer cette journée importante de l’histoire de l’Inde. Ceci est décidé par le Conseil de développement technologique (TDB). «La science et la technologie pour un avenir durable» est le thème de cette année.

L’année dernière, le thème était «Redémarrer l’économie grâce aux traductions de la science, de la technologie et de la recherche» – «RESTART».

Quelle est l’histoire de ce jour?

Le Premier ministre de l’époque, Atal Bihari Vajpayee, avait déclaré le 11 mai Journée nationale de la technologie. C’est le jour le plus historique de l’histoire de l’Inde moderne, car l’histoire a été faite et l’Inde a prouvé ses prouesses technologiques sous la direction de feu le président, le Dr Kalam.

Depuis ce jour, pour encourager les scientifiques et les ingénieurs, le Conseil de développement technologique les honore ainsi que leurs innovations, ce qui a contribué à la croissance de l’Inde.

Importance de cette journée

Ce jour-là, l’Inde avait mené avec succès des essais nucléaires en 1998. Et ces essais étaient dirigés par feu le président indien APJ Abdul Kalam.

Outre la célébration des essais nucléaires, cette journée est également commémorée pour plusieurs autres réalisations. Il s’agit notamment du premier avion indigène du pays, Hansa-1, qui avait pris son envol, qui a été conçu par le National Aerospace Laboratory (NAL). Le biplace léger a volé pour la première fois à Bengaluru, Karnataka. Il a été construit à des fins de formation des pilotes, de surveillance et de reconnaissance.

Ce jour-là, le DRDO avait également testé un missile à courte portée avec un temps de réaction rapide – le missile sol-air Trishul. Et après l’achèvement de divers tests avec succès, le missile est maintenant intronisé dans l’armée et l’armée de l’air indiennes dans le cadre du programme intégré de développement de missiles guidés du pays.

Qui étaient les acteurs de ces tests?

Les tests effectués ont prouvé que l’Inde avait la capacité de fabriquer des armes thermonucléaires et des bombes à fission.

L’armée indienne (les tests ont été effectués à la gamme de tests de Pokhran), ils étaient donc responsables de certains aspects critiques, en collaboration avec le Centre de recherche atomique de Bhabha (BARC), la Direction des minéraux atomiques pour l’exploration et la recherche (AMDER) et des scientifiques de l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO).

Le Conseil du développement technologique a institué des prix

Ceux-ci sont conférés par le président de l’Inde aux scientifiques. Ceci en l’honneur de leurs réalisations dans le domaine de la technologie et des innovations.

Atmanirbhar Bharat

Étant donné que le gouvernement se concentre sur faire de l’Inde une nation autonome, on s’attend également à ce que l’accent soit mis sur les technologies qui peuvent être commercialisées pour l’amélioration du pays.

Il existe une catégorie de prix pour la commercialisation réussie de la technologie autochtone. Et selon le Conseil du développement de la technologie, il est donné à cet innovateur qui, à ce jour (le 11 mai), a réussi à développer et à commercialiser avec succès la technologie indigène.

