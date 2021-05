Journée nationale de la technologie: comment la pandémie a servi de multiplicateur de force pour l’adoption de la technologie parmi les MPME

Le gouvernement a mis en place une multitude de services pour les MPME dans le cadre de sa vision de l’Inde numérique, tels que MSME Samadhaan, MSME Sambandh, MSME Sampark, le portail GeM, etc.

Technologie pour les MPME: Alors que l’Inde observait mardi la Journée nationale de la technologie au milieu d’une pandémie pour la deuxième année consécutive afin de célébrer les prouesses technologiques qu’elle a accomplies sur plusieurs fronts, en particulier pour lutter contre Covid, sa base MPME a été témoin du plus grand changement de comportement en matière d’utilisation et d’adoption de la technologie. Le passage aux canaux numériques pour la communication, le marketing, la collaboration d’équipe, les paiements, l’embauche, l’achat de biens et services et le stockage, l’enregistrement de nouvelles activités verticales, etc., était plus évident que jamais, voire pendant la phase de post-démonétisation. L’évolution vers la technologie s’est donc faite par choix plutôt que par hasard. Selon les experts, alors que ce changement est appelé à progresser progressivement, la transformation peut prendre plus de temps pour être significativement visible dans un avenir prévisible.

«L’année dernière, de nouvelles normes de conduite des affaires ont évolué, affectant également les MPME. L’adoption de la technologie est devenue une nécessité pour permettre aux entreprises de survivre dans un environnement de travail éloigné. La majorité des MPME ont commencé à utiliser des technologies dans des domaines tels que la communication, le commerce électronique, le marketing et les ventes. Certaines MPME ayant accès au savoir-faire sur l’Internet des objets (IoT) l’avaient également adopté pour les processus de fabrication. Cependant, la plupart de ces entreprises continuent de travailler sur le mécanisme Jugaad où elles ont utilisé diverses plates-formes technologiques pour leur survie », a déclaré à Financial Express Online Sandeep Gupta, directeur général de la société membre de Protiviti pour l’Inde. Protiviti est un réseau mondial de sociétés de conseil indépendantes axées sur les solutions en matière de finance, de technologie, d’exploitation, de gouvernance, de risque et d’audit interne.

Pour corroborer l’adoption croissante des moyens numériques de commerce parmi les MPME, plusieurs enquêtes ont été menées au cours des derniers mois. Par exemple, 82% des personnes interrogées, dans une enquête sur plus de 250 petites entreprises publiée le mois dernier par Dun & Bradstreet, ont déclaré avoir numérisé leurs opérations quotidiennes pendant la pandémie, ce qui a contribué à réduire les coûts pour 54% d’entre elles et à améliorer la compétitivité pour 51 pour cent. De même, une enquête Crisil publiée en décembre de l’année dernière a noté que l’adoption de canaux numériques tels que les agrégateurs ou les marchés en ligne, les médias sociaux et le marketing mobile est passée de 29% des micro-entreprises les utilisant avant Covid à 47% en novembre. . Une autre étude publiée en septembre de l’année dernière par la société de technologie HP, axée sur les perspectives des PME pour le scénario post-Covid, a souligné que 73% des PME ont déclaré qu’elles survivraient au ralentissement de Covid, contre 60% en moyenne en Asie. En fait, 61% des PME en bonne santé ont affirmé qu’elles prospéreraient dans leurs opérations dans le monde post-Covid.

Parmi les outils numériques existants, le cloud computing a été la principale solution de choix pour les petites entreprises pendant la pandémie pour sécuriser leurs données et permettre un environnement de travail à distance. «L’adoption du cloud par les MPME était déjà raisonnablement saine avant la pandémie, car beaucoup utilisaient des solutions de partage de fichiers ou de sauvegarde basées sur le cloud. Cependant, la mise en œuvre de services et de solutions cloud a augmenté de deux chiffres pendant la pandémie dans toutes les catégories, y compris la vidéo ou les conférences Web et la sécurité. Ce changement a aidé les MPME car elles n’avaient pas les compétences techniques nécessaires pour intégrer les services cloud à leurs infrastructures informatiques existantes et gérer leur sécurité informatique », a déclaré Suresh Venkatachari, PDG de SecureKloud Technologies à Financial Express Online.

Plus important encore, les PME joueront probablement un rôle important dans la vision économique de 5 billions de dollars du gouvernement d’ici 2025, à condition que l’adoption de la technologie devienne le principal objectif des entreprises à venir. En fait, les PME devraient ajouter 158 à 216 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du pays d’ici 2024 grâce à la numérisation de leurs entreprises, selon une étude de Cisco en juillet de l’année dernière. Ici, le rôle des fournisseurs de technologie revêt également une grande importance avec une opportunité de marché largement inexploitée. Selon une étude Zinnov de décembre 2019, la taille du marché passant de l’adoption de la technologie numérique par les MPME à environ 30 milliards de dollars en 2019, augmentera d’environ 25% CAGR à environ 85 milliards de dollars en 2024.

Cependant, le manque de retour sur investissement (ROI) mesurable sur les dépenses en capital élevées, l’indisponibilité des talents technologiques appropriés et le refus fondamental de l’adoption des dernières technologies pour améliorer les pratiques commerciales existantes ont été et resteront parmi les principaux défis. «Chaque petite entreprise pense d’abord au retour sur investissement. Les MPME du secteur manufacturier et des services ne passeront pas au train en marche des technologies de l’information, sauf à des fins fiscales et comptables de base, si elles n’ont pas d’exigences de mise à l’échelle. Bien qu’il y ait plus de transition vers l’adoption de la technologie, cela ne signifie pas que les MPME deviendront immédiatement numériques à 90%. Les MPME augmenteront leur utilisation pour la conformité. Ce qui s’est accéléré grâce à Covid, c’est la connexion numérique avec les clients, comme la livraison de nourriture ou de médicaments. Si les MPME n’y travaillent pas, elles seront perdantes. L’interaction vidéo ou Web est un autre grand exemple de cette perturbation due à Covid et elle est devenue un élément très critique en termes d’adoption numérique », a déclaré Naresh T Raisinghani, PDG et directeur exécutif de la division indienne du cabinet de conseil mondial BMGI à Financial Express En ligne.

D’autre part, le gouvernement a mis en place un grand nombre de services pour les MPME dans le cadre de sa vision de l’Inde numérique, tels que le suivi des paiements différés MSME Samadhaan, le portail de surveillance de la politique des marchés publics MSME Sambandh, le portail de placement pour les stagiaires des centres technologiques MPME MSME Sampark, nouveau portail d’enregistrement Udyam Portail d’enregistrement, d’enregistrement des griefs et de gestion Les champions des questions relatives aux MPME concernant les finances, les matières premières, le travail, les autorisations réglementaires, etc. «Les MPME indiennes fonctionnent généralement comme une mini communauté, par conséquent, toute solution technologique complexe doit être prise en compte dans leurs forums de groupe. Le succès des projets pilotes est généralement rapidement reproduit parmi les membres de la communauté. Les MPME préfèrent généralement des solutions moins complexes à exploiter et à faible coût de maintenance », a ajouté Gupta.

