Journée nationale de la vaccination 2021 Qu’est-ce que la journée nationale de la vaccination, l’importance de la journée nationale de la vaccination, pourquoi la journée nationale de la vaccination est célébrée

Journée nationale de la vaccination 2021: En ce qui concerne le coronavirus, les gouvernements du monde entier s’efforcent de faire vacciner leur population contre la maladie hautement infectieuse. Alors que plusieurs pays ont lancé une campagne de vaccination, la plus importante a débuté le 16 janvier en Inde. La campagne de vaccination est actuellement dans la deuxième phase au cours de laquelle des personnes de plus de 60 ans ou de plus de 45 ans souffrant de comorbidités sont vaccinées. Selon les données publiées par le ministère de la Santé de l’Union, le pays s’approche de 3 crores de doses de vaccination cumulées.

Le ministère a déclaré qu’un total de 2,97,38,409 doses de vaccin ont été administrées au cours de 5,10,400 séances jusqu’à dimanche.

Alors que 73,47,895 agents de santé et 11,35,573 travailleurs de première ligne ont été vaccinés ou ont reçu la première dose, il y a 42,95201 soins de santé et 73,32,641 travailleurs de première ligne ont été complètement vaccinés ou ont reçu la deuxième dose. En outre, les données fournies par le ministère montrent que 81,87,007 personnes âgées et environ 14,40,092 bénéficiaires âgés de plus de 45 ans avec des comorbidités spécifiques ont reçu la première dose du vaccin COVID-19.

Bien que les chiffres semblent énormes, les rapports suggèrent qu’avec ce rythme, l’Inde mettra de nombreuses années à vacciner complètement au moins 70% de la population. Bien qu’il n’y ait pas de chiffre clair pour l’immunité collective, les experts de la santé estiment que ce chiffre est nécessaire pour atteindre une immunité collective qui brisera la chaîne de transmission du coronavirus.

En Inde, le régulateur des médicaments a approuvé jusqu’à présent deux vaccins – Covishield, qui est en cours de développement par le Serum Institute of Indian (SII), et AstraZeneca avec l’Université d’Oxford et Covaxin, fabriqué par Bharat Biotech. Cependant, les gens n’ont pas la possibilité de choisir entre eux et ils reçoivent au hasard l’un de ces vaccins.

Les responsables gouvernementaux, cependant, ont précisé qu’ils veillaient à ce qu’une personne soit inoculée avec le même vaccin que la deuxième dose qu’elle a reçue en tant que première dose. Alors que ces vaccins seront administrés absolument gratuitement dans les hôpitaux publics, les personnes éligibles devront payer 250 Rs par dose dans les hôpitaux privés.

Voyons combien de personnes ont été correctement vaccinées contre le COVID-19 dans d’autres pays:

États-Unis – 36929777

Angleterre – 1076426

Union européenne – 14 774 787

France – 2 205 468

Allemagne – 2749786

Bahreïn – 2,12,117

Belgique – 3,78,932

Brésil – 2 849 230

Canada – 5,93,331

Danemark – 2,43,527

Grèce – 4,06,070

Indonésie – 1 454 836

Irlande – 160.729

Israël – 4 128 807

Italie – 1 968 796

Mexique – 609.874

Norvège – 246961

Pologne – 1 595 520

Portugal – 334.195

Espagne – 1 583 244

Suisse – 368454

Royaume-Uni – 1 532 754

(Tous les chiffres proviennent de « Notre monde en données » et de ceux qui ont reçu les deux doses de vaccins COVID-19.)