Journée nationale de la vaccination 2021: Qu’est-ce que la journée nationale de la vaccination, l’importance de la journée nationale de la vaccination, pourquoi la journée nationale de la vaccination est célébrée

L’Inde a commencé à observer la Journée nationale de la vaccination en 1995

Qu’est-ce que la Journée nationale de la vaccination

La Journée nationale de la vaccination, également appelée Journée nationale de la vaccination, est célébrée chaque année le 16 mars pour transmettre l’importance de la vaccination à l’ensemble du pays. Le jour a été observé pour la première fois en 1995, l’année où l’Inde a lancé le programme Pulse Polio. Cette année, la Journée nationale de la vaccination est importante car le pays a lancé son plus grand programme de vaccination contre Covid-19 au début de cette année et a déjà franchi la barre des 30 millions.

Qu’est-ce que la vaccination

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la vaccination est une «réussite dans le domaine de la santé et du développement». C’est le processus par lequel le système immunitaire d’un individu se renforce contre un agent étranger causant des dommages.

Les vaccins entraînent le système immunitaire d’une personne à créer des anticorps. Les vaccins sont tués ou affaiblis sous forme de germes comme des virus ou des bactéries qui ne peuvent pas provoquer de maladie mais qui fabriquent des anticorps qui protégeront le corps lorsqu’une forme active et forte de la maladie attaque le corps.

Quel est le but de la Journée nationale de la vaccination?

La journée nationale de vaccination a commencé dans le but de lutter contre la polio qui sévit dans le monde. La journée a été observée pour une meilleure prise de conscience de la maladie et de la manière dont elle peut être éradiquée de la planète. Environ 172 millions d’enfants sont vaccinés lors de chaque journée nationale de vaccination, a indiqué le site Web du Programme national de santé.

Qu’est-ce que le programme Pulse Polio

Dans le cadre du programme Pulse Polio, deux gouttes du vaccin oral ont été administrées à tous les enfants de moins de cinq ans. Le programme a fonctionné efficacement puisque l’Inde a été déclarée exempte de poliomyélite par l’Organisation mondiale de la santé en 2014. Le dernier cas de polio dans le pays a été signalé au Bengale occidental le 30 janvier 2011.

Depuis lors, le vaccin est devenu un mécanisme de prévention important pour les maladies difficiles comme le tétanos, la tuberculose, le DTC, la rougeole, le rotavirus, les oreillons, etc.

Quels sont les programmes nationaux de vaccination adoptés par le gouvernement?

Programme de vaccination universelle

Le Programme universel de vaccination a été introduit en 1978 par le Ministère de la santé et de la protection de la famille. En 1989, il. A été modifié pour couvrir tous les districts de chaque État de manière progressive. Les vaccins fournis dans le cadre de l’UIP sont le vaccin Bacillus Calmette-Guérin, le vaccin antipoliomyélitique oral, le vaccin contre l’hépatite B, le vaccin contre le tétanos et la diphtérie adulte (Td), le DTC, le vaccin contre l’EJ, le PCV, le vaccin contre le rotavirus, le vaccin pentavalent.

Mission Indradhanush

La mission sanitaire a été lancée par le ministre de la Santé de l’Union, JP Nadda, le 25 décembre 2014. Le programme vise à atteindre une couverture vaccinale complète de 90% de l’Inde et à maintenir la même couverture d’ici 2020. La vaccination est fournie contre huit maladies évitables par la vaccination à l’échelle nationale, c’est-à-dire la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, la rougeole, une forme sévère de tuberculose infantile et d’hépatite B et la méningite et la pneumonie causées par Haemophilus influenza de type B; et contre la diarrhée à rotavirus et l’encéphalite japonaise dans certains États et districts respectivement.

Faits saillants importants

• La Semaine mondiale de la vaccination est célébrée la dernière semaine d’avril (du 24 au 30 avril).

• Le thème de la Semaine mondiale de la vaccination 2021: les vaccins nous rapprochent