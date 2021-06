Journée nationale de sensibilisation à l’assurance 2021 : 21 principaux changements de police d’assurance vie, santé et automobile que chaque assuré devrait connaître en 2021

La Journée nationale de sensibilisation à l’assurance 2021 est aujourd’hui (28 juin). Image représentative/Pixabay

Journée nationale de sensibilisation à l’assurance 2021 : Au moment de la pandémie, l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a introduit plusieurs politiques et changements de règles en matière de couverture vie, santé et automobile au profit des assurés depuis l’année dernière. On peut dire que l’année a été assez mouvementée pour le secteur des assurances alors même que la pandémie de Covid-19 a entraîné un verrouillage à l’échelle nationale. Dhirendra Mahyavanshi, cofondatrice de Turtlemint, explique qu’il y a eu plusieurs changements dans le domaine de l’assurance vie, santé et automobile avec au moins trois objectifs principaux : offrir aux assurés la couverture souhaitée ; adapter les plans d’assurance aux besoins des consommateurs; accroître la pénétration de l’assurance en Inde

Les changements introduits par le régulateur des assurances se sont avérés bénéfiques pour les assurés. En cette Journée nationale de sensibilisation à l’assurance, examinons quelques-uns des principaux changements dans les différents segments de l’assurance :

Assurance-vie

1. Lancement de Saral Jeevan Bima

Le régulateur a introduit le concept de régimes d’assurance standardisés pour fournir une couverture indispensable à des tarifs abordables. « Dans le segment de l’assurance-vie, un plan temporaire standard, Saral Jeevan Bima a été lancé pour fournir une couverture d’assurance temporaire abordable. La police offre une couverture allant jusqu’à Rs 25 lakhs à des primes abordables », a déclaré Mahyavanshi.

L’IRDAI a apporté quelques changements clés pour aider les clients à obtenir un meilleur accès à la protection. Le principal changement de l’année dernière a été l’introduction de polices standard dans l’ensemble du secteur, a déclaré Casparus Kromhout, directeur général et chef de la direction, Shriram Life Insurance.

Les produits d’assurance-vie standard sont fabriqués de telle manière qu’ils répondent globalement aux besoins du client moyen sans faire de distinction entre le sexe/le lieu de résidence/la profession, etc. comme 5 lakhs. “L’introduction de produits standards serait très bénéfique pour les clients qui n’ont actuellement pas d’assurance-vie mais qui souhaitent protéger leur famille face à la pandémie”, a-t-il ajouté.

2. Émission de la police via e-KYC

Pour permettre aux assureurs d’offrir facilement des plans d’assurance, le concept d’émission de polices via e-KYC, vidéo KYC, signatures numériques et vérifications en ligne a été autorisé.

3. Processus de réclamation simplifié

Les assureurs ont été invités à honorer les réclamations en cas de décès résultant de COVID-19 afin que les assurés obtiennent l’aide financière dans les moments difficiles.

Assurance santé

4. Lancement de la politique Arogya Sanjeevani

Un autre régime d’assurance standardisé, cette fois dans le domaine de l’assurance maladie, était la police Arogya Sanjeevani. La police a été lancée le 1er avril 2020, en tant que plan d’indemnisation pour permettre une couverture d’assurance maladie abordable. Les assurés peuvent profiter d’une somme assurée pouvant aller jusqu’à 10 lakhs INR et obtenir une couverture pour toute leur famille en vertu de cette police.

Commentant l’importance de cette politique, Nikhil Chopra, directeur commercial de Medi Assist Healthcare Services, a déclaré à FE Online : « Les produits d’assurance maladie disponibles sur le marché peuvent être complexes et difficiles à comprendre. Arogya Sanjeevani est un régime d’assurance maladie de base et standard qui a été introduit par chaque assureur pour aider les citoyens indiens à souscrire une assurance maladie. Ce plan couvre également les dépenses de traitement du coronavirus. Elle a joué un rôle important dans le développement d’une forte confiance des clients envers les écosystèmes de l’assurance maladie. »

5. Politique de Corona Kavach pour le traitement et l’hospitalisation du COVID

Les traitements du COVID peuvent être coûteux, en particulier pour les personnes présentant des symptômes graves de coronavirus. La police Corona Kavach aide les assurés à bénéficier d’un traitement sans avoir à se soucier des frais d’hospitalisation.

Ces plans ont été lancés pour permettre une couverture individuelle contre la pandémie. Ces plans sont également des plans de santé standard qui couvrent les réclamations liées au COVID sur une base d’indemnité (Kavach) ou sur une base de prestations fixes (Rakshak).

6. Introduction des options EMI mensuelles, trimestrielles et semestrielles

Nikhil Chopra de medi Assist a déclaré que pour la première fois dans l’histoire de l’assurance maladie, les assurés peuvent payer les primes d’assurance maladie en plusieurs versements. « Les options EMI permettent aux assurés d’opter pour n’importe quel plan qu’ils jugent approprié en fonction de leurs préférences. Cependant, avec des paiements mensuels ou trimestriels, ils bénéficient d’une période d’observation gratuite plus courte que les primes annuelles.

7. Conditions générales transparentes

Selon l’IRDAI, les assureurs doivent spécifier les maladies préexistantes qui ne seront pas couvertes jusqu’à 4 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la police. Les clients peuvent désormais déclarer toute maladie diagnostiquée après environ trois mois à compter de la date d’achat de la police.

8. Directives relatives aux réclamations

Pour fournir une aide financière aux assurés faisant face aux répercussions de la pandémie, le régulateur a demandé aux assureurs de fournir un service de réclamation sans numéraire pour les réclamations d’hospitalisation en raison de COVID. Le régulateur a également demandé aux assureurs de couvrir les réclamations COVID dans le cadre des plans existants à partir du jour 1 et d’avoir une période d’attente de 15 jours pour couvrir COVID pour les nouveaux plans, a déclaré Dhirendra Mahyavanshi.

9. Augmentation et diminution des âges maximum et minimum couverts par les polices d’assurance maladie, respectivement

Les prestataires d’assurance maladie peuvent désormais augmenter la limite d’âge maximale spécifiée dans les régimes d’assurance maladie, qui était auparavant de 65 ans. L’IRDAI a également permis aux assureurs de réduire l’âge minimum spécifié pour l’achat de régimes d’assurance maladie. La compagnie d’assurance doit informer l’IRDAI du changement par le biais d’une attestation.

10. e-KYC

Le concept d’e-KYC a également été étendu aux régimes d’assurance maladie, les assureurs étant autorisés à émettre des polices sans documentation physique via le processus e-KYC.

11. Éléments de couverture

Pour rendre les régimes de santé plus complets, le régulateur a demandé aux compagnies d’assurance d’inclure la télémédecine, les troubles mentaux et les traitements modernes dans le cadre des régimes d’assurance maladie fondés sur l’indemnisation.

12. Continuer à inclure les maladies graves, la santé mentale, les maladies génétiques

Nikhil Chopra a déclaré que la couverture des maladies graves pour les maladies génétiques, les troubles psychologiques et les troubles neuraux qui figuraient auparavant dans les régimes d’assurance-maladie a maintenant été demandée pour être incluse dans les régimes d’assurance-maladie par l’IRDAI. Malgré la pandémie, les gens pourraient toujours avoir besoin d’aide avec ces traitements car ils restent inévitables. L’IRDAI a également introduit une couverture santé mentale dans les polices d’assurance maladie, afin que les assurés n’aient pas à penser aux dépenses avant la thérapie.

13. Liberté d’augmenter/diminuer les primes d’assurance maladie en fonction du ratio de sinistralité

Les prestataires d’assurance maladie sont autorisés, selon l’IRDAI, à augmenter ou à diminuer les primes d’assurance maladie de 15 %, en raison de changements dans les termes et conditions des polices d’assurance maladie. Selon l’IRDAI, cela peut être fait sur la base des ratios de pertes des trois derniers exercices. Cependant, les primes d’assurance maladie ne devraient augmenter qu’après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’approbation ou de la modification du produit.

14. Liberté pour les assurés de choisir les APT de leur choix

Les compagnies d’assurance maladie doivent fournir une liste d’APT aux assurés lorsqu’elles leur vendent un produit d’assurance maladie. Les assurés auront désormais la possibilité de choisir un TPA de leur préférence dans la liste. Cependant, les assureurs décideront du nombre de TPA en fonction de la situation géographique du preneur d’assurance et du produit d’assurance maladie. Les assurés doivent noter qu’ils ne peuvent modifier l’APT qu’au moment du renouvellement de la police.

15. Couverture pour traitement moderne

Biresh Giri, actuaire nommé, responsable du développement de produits et CRO, ACKO Insurance, a déclaré que pour assurer la disponibilité des méthodes de traitement modernes telles que la chimiothérapie orale, la sinuplastie par ballonnet, la stimulation cérébrale profonde, entre autres, seront désormais incluses dans la couverture et ne peuvent être refusé. Ces traitements sont pris en charge soit en hospitalisation, soit dans le cadre d’une hospitalisation à domicile, soit en soins de jour en milieu hospitalier. Les assureurs peuvent imposer des sous-limites selon la conception du produit. Cela permettra d’accéder à un traitement moderne dans un contrat d’assurance.

La couverture des réclamations de chimiothérapie orale, où la chimiothérapie est autorisée et de dialyse péritonéale, où la dialyse est autorisée dans le produit, ne peut être refusée.

16. Aucun retour en arrière et rejet de la réclamation après 8 ans

Biresh Giri a en outre déclaré qu’après l’achèvement de huit années consécutives dans le cadre de la police, aucun retour en arrière ne sera appliqué et aucune police d’assurance maladie ne sera contestable, sauf en cas de fraude avérée et d’exclusions permanentes. Cela signifie que la demande d’assurance maladie d’un client ne sera pas rejetée après l’expiration de huit années de couverture consécutives, à moins qu’il n’ait commis une fraude ou qu’il fasse une demande d’exclusion permanente. Cette période de huit ans est appelée période de moratoire.

17. Libellés et exclusions normalisés des polices

Les libellés des exclusions ou délais d’attente doivent être précis et non ambigus. Pas d’exclusions ouvertes comme « Indirectement lié à », « tel que », « etc. » sont admis en intégrant les exclusions et dans les délais d’attente. La réglementation a également uniformisé la rédaction des exclusions, ce qui permettra une transparence du produit entre l’assuré et l’assureur. Ces exclusions sont spécifiques et codées. Par conséquent, les clients doivent connaître l’étendue de la couverture et de l’exclusion.

18. Nouvelle définition de la maladie préexistante

La définition des maladies préexistantes (PED) a été révisée, selon la nouvelle définition « toute affection, affection, blessure ou maladie diagnostiquée(s) par un médecin dans les 48 mois avant la date d’entrée en vigueur de la police émise par l’assureur ou « pour lesquels un avis ou un traitement médical a été recommandé par ou reçu d’un médecin dans les 48 mois précédant la date d’entrée en vigueur de la police ou de sa remise en vigueur ». Cela se traduirait par une transparence parmi les assurés sur ce qui est traité comme une maladie préexistante.

Assurance voiture

19. Retrait des plans globaux à long terme

Pour éviter les ventes abusives et rendre les régimes d’assurance automobile plus abordables, les régimes complets à long terme ont été supprimés. Désormais, les propriétaires de véhicules neufs ne sont tenus d’acheter qu’une couverture au tiers à long terme, tandis que la couverture des dommages pour 3 ou 5 ans a été supprimée.

20. Couverture à l’utilisation

Le concept de régimes d’assurance automobile à la carte a été lancé, permettant aux assurés d’activer et de désactiver leur couverture d’assurance automobile en fonction de leur utilisation. Cela a réduit le coût des primes et rendu les régimes d’assurance automobile plus populaires.

Ces changements ont accru la popularité des régimes d’assurance et en ont fait le besoin de l’heure au cours de la dernière année.

21. Nouveau concept de couverture dommages à long terme

Neeraj Prakash, directeur général de Shriram General Insurance, a déclaré que dans le segment de l’assurance automobile, il n’y avait eu qu’un seul changement en 2020. L’IRDAI a supprimé le concept de couverture des dommages à long terme. À compter du 1er août 2020, l’IRDAI a retiré l’autorisation de couverture du forfait longue durée automobile proposée à la fois pour l’assurance responsabilité civile automobile et la couverture dommages propres pendant trois ou cinq ans pour les voitures neuves et les deux-roues respectivement. Désormais, seule la couverture au tiers est disponible pour une longue période et cela uniquement pour les véhicules neufs. Les compagnies d’assurances générales ne peuvent plus offrir une couverture dommages à long terme pour les véhicules neufs et se limiteront à fournir une seule durée de protection des dommages propres d’un an à la fois avec la responsabilité civile obligatoire de trois ou cinq ans pour les voitures. et vélos, respectivement.

