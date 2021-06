Journée nationale de sensibilisation à l’assurance 2021 : Pourquoi l’assurance maladie est-elle indispensable à chaque étape de la vie ?

Les polices d’assurance maladie sont toujours venues à la rescousse des gens et elles constituent un outil financier pratique qui vous permet de pousser un soupir de soulagement à l’heure de l’extrême nécessité.

S’il y a quelque chose que COVID nous a appris, c’est que la « santé » est notre plus grand atout et investir dans notre santé nous épargne, ainsi qu’à notre famille, de nombreux problèmes financiers et soucis futurs. Alors que nous continuons de progresser avec ces temps incertains liés au COVID, nous avons vu qu’il y a eu un changement tectonique dans l’état d’esprit des gens, et a conduit à une prise de conscience soudaine que l’assurance maladie est une nécessité pour chaque individu.

Auparavant, l’assurance maladie était une option que les gens achetaient par choix. Ce n’était pas ressenti comme une contrainte par tous. Mais en raison de la montée des incertitudes, de différents champignons et virus, et principalement avec la pandémie de COVID, l’importance de l’assurance maladie a été prise en compte par les gens et elle est devenue plus une fatalité qu’un choix.

De plus, après la deuxième vague dévastatrice d’infections dans notre pays, les opinions des clients à l’égard de l’assurance maladie ont par la suite changé. Aujourd’hui, la question ne tourne pas vraiment autour de « Pourquoi ai-je besoin d’une assurance maladie » mais plutôt « de combien de somme assurée et de couverture santé ai-je besoin ». Gardant à l’esprit l’escalade rapide des dépenses de santé, nous devrions tous rechercher une police d’assurance maladie complète sans compromis adéquate pour garantir les besoins de santé et de bien-être qui peuvent survenir à différentes étapes de la vie. Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, de nombreux problèmes affectent la santé d’un individu et avoir une couverture santé adéquate est l’un des meilleurs moyens de se préparer financièrement contre des risques de santé incertains.

L’hospitalisation est une période éprouvante pour tous, et l’augmentation des dépenses médicales et les urgences médicales peuvent coûter une fortune aux personnes sous-assurées ou non assurées et peuvent compromettre les objectifs financiers à long terme de la famille. Ainsi, le fait d’avoir une bonne police d’assurance maladie non complète garantit que vous obtenez un traitement médical de qualité appropriée lorsque vous en avez besoin, sans faire face à une crise financière.

Être financièrement prêt à faire face à tout type de situation est nécessaire. Les procédures médicales peuvent être extrêmement coûteuses et elles peuvent nuire au confort financier de votre famille. Les polices d’assurance maladie sont toujours venues à la rescousse des gens et elles constituent un outil financier pratique qui vous permet de pousser un soupir de soulagement à l’heure de l’extrême nécessité.

L’assurance-maladie est un produit de prestations du vivant et fournit aux personnes une sauvegarde financière indispensable en cas d’urgence médicale. Ainsi, vous n’avez pas besoin de vider votre compte bancaire, ni d’emprunter de l’argent à vos proches ou de penser à contracter un emprunt. Une police d’assurance maladie vous couvrira à tout moment et garantira que des soins de santé de qualité restent accessibles et abordables sur le long terme. Lors de l’achat d’un plan d’assurance maladie, il est impératif d’évaluer la taille de la couverture.

Par exemple, le coût du traitement est plus élevé dans les villes métropolitaines que dans les non-métros ; partie de couverture pour, par exemple, ce qui est couvert, non couvert – exclusions, période d’attente spécifique, condition PED ; Somme assurée ajustée en fonction de l’inflation ; Sous-limites du point de vue de la maladie ; Loyer de la chambre et sous-limites des soins intensifs ; Avantages de la restauration ; Facilité du processus de réclamation à la fois sans numéraire et avec remboursement. Il est également important de rechercher des avantages supplémentaires tels que des bonus cumulatifs, des récompenses pour un mode de vie sain, entre autres.

Comme nous le savons tous, des événements malheureux peuvent survenir dans notre vie sans aucun avertissement ; une fièvre légère peut entraîner une maladie grave. Il est impératif de se prévaloir d’un régime d’assurance maladie qui vous offre une protection étendue contre toutes sortes de maladies. Il existe de nombreux régimes d’assurance maladie sur le marché, mais vous devez choisir celui qui peut vous garantir, ainsi que ceux de votre famille, vos besoins en soins de santé nationaux et mondiaux à chaque étape de la vie.

# Célibataire et Jeune : C’est l’étape de moins de responsabilités. Par conséquent, les jeunes devraient investir dans un plan d’assurance maladie approprié, car cela peut servir de couverture contre les conditions préexistantes plus tard. L’une des principales raisons de souscrire une assurance maladie à un âge précoce est que vous payez une prime très faible et que vous pouvez en tirer des avantages plus élevés. En outre, il existe quelque chose connu sous le nom de « No Claim Bonus » (NCB). La PNE dans l’assurance maladie est comme un bonus qui s’ajoute à la somme assurée pour chaque année sans sinistre.

# Marié avec des enfants: Vous avez besoin d’une couverture complète du risque à cette étape de votre vie. Vous avez une famille, vos enfants à charge. Tout type de frais médicaux peut vous coûter très cher et peut même avoir un impact sur les dépenses et l’éducation futures de vos enfants. On peut choisir entre un multi-individuel – qui offre une couverture individuelle pour tous les assurés sous une seule police ou des polices flottantes familiales, au lieu de plusieurs polices individuelles, en fonction des besoins, des antécédents médicaux et du nombre de membres de la famille. En cas de couverture flottante, les personnes doivent s’assurer que la somme assurée est d’au moins Rs 1 crore et plus pour accéder à des soins de santé de qualité en Inde ou à l’étranger et répondre aux problèmes de chaque inflation médicale croissante.

# Couples de personnes âgées/ Couples à la retraite/ Retraités : Votre source de revenu se réduit principalement à de simples pensions ou à un corpus de retraite. Le flux de revenus diminue à mesure que vous vieillissez, mais à mesure que les gens vieillissent, de nombreuses personnes âgées peuvent avoir besoin de faire face à certains ou d’autres problèmes de santé et auraient besoin d’une protection contre les dépenses d’hospitalisation fâcheuses en raison d’un grand nombre de maladies, y compris les maladies graves. C’est ici qu’une assurance maladie complète devient une nécessité pour les personnes âgées, afin de s’assurer qu’elles n’aient pas à faire face à une crise financière en cas d’urgence médicale pendant leurs années d’or.

Ce n’est un secret pour personne que la santé est essentielle à l’éducation, au revenu et au développement global d’un individu. Ainsi, une couverture d’assurance maladie complète avec une somme assurée plus élevée est un must aujourd’hui pour faire face à toute éventualité médicale. Il est important d’acheter un régime d’assurance-maladie à un jeune âge. Néanmoins, lorsque l’on souscrit un régime d’assurance maladie pour personnes âgées, assurez-vous qu’il couvre le plus large éventail de maladies avec des exclusions limitées. La vieillesse peut courir un risque plus élevé de contracter des maladies graves qui sont coûteuses à traiter en raison de l’inflation médicale toujours croissante.

Nous pensons que COVID a été le plus grand annonceur à renforcer le fait que l’assurance maladie Zaroori Hai, mais aujourd’hui encore, à l’occasion de la Journée nationale de sensibilisation à l’assurance, je voudrais réitérer la nécessité et l’importance de l’assurance maladie pour profiter d’une vie plus saine en toute tranquillité d’esprit. Parce que, “Jaan hai à jahaan hai” et “Santé hai toh life hai!”

(Par Prasun Sikdar, MD et PDG, ManipalCigna Health Insurance Company Limited)

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.