Journée nationale des médecins 2021 : tout savoir sur l’histoire et la signification de cette journée

Journée nationale des médecins – Histoire et importance : L’Association médicale indienne célèbre la Journée nationale des médecins le 1er juillet de chaque année, mais avec le pays sous les effets de la pandémie de Covid-19 cette année, la journée revêt encore plus d’importance.

La Journée nationale des médecins est en fait célébrée le 1er juillet pour marquer l’anniversaire du Dr Bidhan Chandra Roy, qui était un médecin de renommée mondiale, un combattant de la liberté et un homme politique qui occupait le poste de ministre en chef du Bengale occidental.

Journée nationale des médecins – Histoire :

La première Journée nationale des médecins a été célébrée en 1991 en l’honneur des contributions du Dr BC Roy au service de l’humanité et du domaine médical. Il est né le 1er juillet 1882 et est décédé accidentellement le même jour en 1962. Le Dr Roy a reçu le Bharat Ratna le 4 février 1961.

Il a joué un rôle déterminant dans la création d’institutions telles que Chittaranjan Cancer Hospital, Chittaranjan Seva Sadan, Jadavpur TB Hospital, Victoria Institution (collège) et Kamala Nehru Memorial Hospital, entre autres.

Le Dr Bidhan Chandra Roy est né à Patna, Bihar, et il a étudié à la Patna Collegiate School, au President College Calcutta et au Patna College. Il a fait ses études supérieures à l’hôpital St Bartholomew de Londres, où sa candidature a été acceptée par le doyen après 30 rejets. Là, il est devenu membre du Collège royal des médecins et membre du Collège royal des chirurgiens. Il retourna en Inde en 1911 et se consacra de tout son cœur au service communautaire et au mouvement pour la liberté.

Le Dr Roy a activement aidé les étudiants et les combattants de la liberté pendant la lutte pour l’indépendance et était également le proche confident et médecin du Mahatma Gandhi.

Journée nationale des médecins – Importance :

Le 1er juillet est célébré comme la Journée nationale du médecin pour honorer les contributions du Dr BC Roy au domaine médical. Notamment, en plus de son service à la nation et au domaine de la médecine, le Dr Roy a également joué un rôle déterminant dans la création du Conseil médical de l’Inde (MCI) et de l’Association médicale indienne (IMA).

Journée nationale des médecins – 2021 :

Dans son discours « Mann ki Baat » le dernier dimanche de juin (27 juin), le Premier ministre Narendra Modi a rappelé à la nation les contributions apportées par les médecins et les guerriers corona pendant la pandémie de coronavirus. Il a déclaré que la nation « doit rendre hommage aux médecins qui ont veillé à ce que l’Inde ne succombe pas aux défis posés par Covid-19 ».

A l’occasion de la Journée nationale du médecin, PM Modi s’adressera à la communauté des médecins lors d’un programme organisé par l’IMA. Il a tweeté : « L’Inde est fière des efforts de tous les médecins dans la lutte contre le COVID-19. Le 1er juillet est marqué comme la Journée nationale des médecins. À 15 heures demain, s’adressera à la communauté des médecins lors d’un programme organisé par @IMAIndiaOrg »

