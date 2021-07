Journée nationale des médecins : une année de pandémie – Point de vue du médecin

Il a été difficile pour les travailleurs de première ligne de concilier travail et famille. (Source de la photo : IE)

Par le Dr Deepu Banerjee,

Quelle année c’était et c’est toujours !

Le jour de la fête du docteur l’année dernière, nous étions déjà dans le 4e mois de pandémie. C’était une période de notre profession à laquelle nous n’étions pas préparés. Au départ, l’expérience de certains pays occidentaux, en particulier l’Italie, a fait craindre un grand nombre de victimes parmi les professionnels de la santé. Notre infrastructure de santé n’était pas préparée à y faire face. La vie d’un médecin a changé de plusieurs points de vue. Je vais en discuter :

Travail professionnel : Alors que nos collègues des soins intensifs, les experts en maladies infectieuses et les jeunes médecins ont été mis en service 24 heures sur 24 dans les services de soins intensifs et de Covid, dans la plupart des villes en vertu de la «loi épidémique», la majorité des lits dans les hôpitaux ont été repris par les municipalités locales. Avec le verrouillage en vigueur dans tout le pays, le travail professionnel pour les soins médicaux de routine était au point mort. Alors que certains d’entre nous dans le groupe vulnérable des années cinquante et soixante ont volontairement arrêté de travailler pour se protéger contre l’infection, la formation des médecins dans les cours de premier cycle et de troisième cycle a considérablement souffert car ils ont été entraînés dans des tâches de covid pendant presque toute l’année. Certaines procédures censées générer des aérosols hautement infectieux dans l’environnement ont été soit arrêtées, soit modifiées. De nombreuses procédures qui n’étaient pas émergentes ont été reportées de plusieurs mois. La profession médicale a été entraînée dans un dilemme entre l’autoprotection et la fourniture de soins chirurgicaux optimaux en ces temps difficiles. Les directives changeaient quotidiennement, déroutant les médecins.

Prise en charge des patients : Nous ne savions pas si une intervention chirurgicale de routine mettrait en danger un patient au risque de contracter une infection à Covid à l’hôpital. Le médecin ou l’hôpital en seraient-ils responsables. Opérer de longues heures avec un EPI 3 était épuisant et difficile. Idem pour les médecins et les infirmières des soins intensifs et des services. Quand est-il sûr d’opérer un patient guéri de Covid ? Est-ce 4 semaines ou 7 semaines comme certaines publications l’ont signalé ? Comme il y avait des restrictions sur les préposés à l’hôpital, la communication avec les proches était un gros problème, surtout si le patient se détériorait. Une fois que la 2e vague a frappé le pays, les soins de santé sont partis en vrille. L’approvisionnement en oxygène et en médicaments est devenu un problème majeur. Nous n’étions pas prêts à prendre la douloureuse décision de décider qui connecter à l’oxygène ou au ventilateur et qui refuser en cas de grave pénurie de ceux-ci ainsi que de lits Covid. Alors que le public était largement irresponsable dans le comportement approprié de Covid et a retardé l’hospitalisation jusqu’à ce que le patient soit grave, il s’attendait à une attention immédiate une fois hospitalisé et n’était pas disposé à accepter un résultat fâcheux. Les travailleurs de la santé étaient souvent débordés pour faire face à un si grand nombre. Plusieurs cas d’attaques contre des hôpitaux et des médecins ont provoqué la colère et démoralisé les travailleurs de la santé.

Société et gouvernement : Le gouvernement/les médias et la société ont salué et apprécié le travail acharné et les sacrifices des travailleurs de la santé et les ont désignés comme guerriers de première ligne. Dans les premiers jours, le gouvernement. a organisé un séjour convenable dans les hôtels pour les travailleurs de la santé et même de nombreuses organisations sociales et entreprises privées comme le groupe Taj ont fourni un soutien et de la nourriture sur le lieu de travail pendant de nombreux mois. Cependant, la promesse d’un équipement de protection adéquat dans les premiers jours à une rémunération adéquate pour les tâches supplémentaires et l’assurance-maladie/vie promise s’est enlisée dans la léthargie bureaucratique. Alors qu’environ 1500 HCW sont morts dans l’exercice de leurs fonctions, à peine 150 de leurs familles ont reçu une indemnisation très promise de 50 Lakh. La critique ouverte des médicaments modernes et la promotion de médicaments non fondés comme remède par certains groupes sans base scientifique avec le gouvernement détournant le regard a nui à la profession en ces temps difficiles. Cela a non seulement dérouté le public, mais a favorisé l’hésitation de la population à l’égard des vaccins.

Vie de famille / Impact psychologique : Il a été difficile pour les travailleurs de première ligne de concilier travail et famille. Beaucoup sont restés loin de leur famille pendant des mois pour assurer la sécurité des enfants et des personnes âgées. Il y avait un taux élevé d’infection parmi les travailleurs de la santé au cours de la phase initiale et ils devaient rester à l’écart. Il y avait une peur constante de transmettre le virus à la famille. Le stress des longues heures de travail et la gestion quotidienne de la mort sans le soutien et le confort de la famille ont eu un effet révélateur sur le psychisme des travailleurs de la santé. Beaucoup de jeunes médecins encordés dans cette crise n’étaient pas encore assez mûrs ou expérimentés pour faire face à cette situation grave étaient les pires à souffrir de panne. Comme de nombreuses professions, les travailleurs de la santé ont également été confrontés à une crise financière. Surtout ceux qui étaient seuls et qui ont contracté des prêts pour démarrer un cabinet ou d’autres prêts.

Juillet 2021 : À quel point sommes-nous sages ou préparés aujourd’hui ? Nous en savons plus sur la maladie et sur la façon de nous protéger et de protéger les patients. De meilleures directives de gestion sont en place. Nous sommes sûrs des médicaments à utiliser et dans quels contextes. Vacciner la population est un défi mais il y a une promesse. Bien que nous n’ayons pas réussi à anticiper la deuxième vague et à nous préparer, nous avons appris durement la misère et la mort d’une grande population. La mutation delta plus est toujours préoccupante. Personne n’est sûr de la tournure que prendra le virus, mais nous sommes prêts à servir l’humanité et nous ne manquerons pas de le faire. C’est une promesse le jour des médecins.

(L’auteur est Neurochirurgien, Jaslok Hospital & Research Centre. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.

