Journée nationale du lait : rendre populaires les options alternatives comme le chameau et le lait d’ânesse ; Shrey Kumar d’Aadvik Foods répond

En raison des bienfaits pour la santé, des alternatives laitières uniques comme le lait de chamelle, le lait de chèvre, le lait de soja, le lait d’amande sont désormais utilisées comme boisson de tous les jours. Les consommateurs sont prêts à dépenser plus pour un produit qui promet des bienfaits indéniables pour la santé. Ainsi, la demande pour ces laits alternatifs devrait augmenter dans les années à venir. En outre, les différents canaux de vente et l’importance croissante de la vente au détail sur Internet donnent un nouvel élan au marché indien des produits laitiers alternatifs. Avec ces développements, cela nous amène à une question importante : l’industrie laitière alternative peut-elle rivaliser avec l’industrie laitière vieille de dix ans ? Co-fondateur d’Aadvik Foods Shrey Kumar répondu à cette question et plus encore. Extrait:

Voyez-vous une demande croissante pour le marché alternatif du lait en Inde ?

Selon un rapport récent, le marché alternatif des produits laitiers indiens s’élevait à 20,9 millions de dollars en 2018 et devrait croître à un TCAC de 20,7 % pour atteindre 63,9 millions de dollars d’ici 2024.

Le canal de distribution en ligne devrait se développer au TCAC le plus rapide de 8,6% de 2020 à 2027 en raison de la familiarité et de la dépendance croissantes de la génération X, de la génération Y et de la génération Z sur Internet et le commerce électronique. Les acteurs de l’industrie diversifient leurs gammes de produits.

Chez Aadvik Foods, nous avons assisté à une croissance à deux chiffres de nos ventes pour ces catégories de lait uniques (lait de chamelle et de chèvre) et environ 60 % de nos clients sont nouveaux.

Quels sont les principaux avantages qui attirent un consommateur vers ces options laitières alternatives ?

Le lait de chamelle, qui convient aux personnes intolérantes au lactose, est riche en vitamines, minéraux, insuline et acides gras insaturés. En plus d’être faible en gras, il est bénéfique pour les personnes souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète et l’autisme, et renforce également l’immunité générale.

Armés de ces informations, les fondateurs ont décidé de populariser le lait de chamelle comme un super aliment dans le pays.

Le lait de chèvre est similaire au lait de vache en termes de composition de base. Les propriétés anti-inflammatoires trouvées dans le lait de chèvre aident à contrôler l’inflammation intestinale et sont également idéales pour les personnes ayant une mauvaise digestion car elles ne causent pas de problèmes gastriques, d’acidité ou de constipation. Le lait de chèvre peut être consommé par une personne atteinte de dengue avec l’intention de maintenir ses fluides corporels, car une transfusion de plaquettes de l’extérieur n’est pas toujours possible.

Le lait d’ânesse, qui s’avère être le plus proche du lait maternel humain, est recommandé par les médecins à quelques personnes qui ne peuvent pas bien digérer le lait ordinaire. Le lait contient des acides gras essentiels qui agissent comme de puissantes propriétés anti-vieillissement et cicatrisantes, ces propriétés ensemble en font un ingrédient riche en matière de traitement de la peau qui est en outre témoin d’une énorme demande de l’industrie pharmaceutique et des soins de la peau.

Parlez-nous d’Aadvik Foods, de son portefeuille de produits et du type de réponse que vous avez reçu pour chacune de vos catégories ?

Aadvik Foods est la première entreprise leader à lancer, transformer, commercialiser et commercialiser les trois alternatives au lait uniques en Inde : le lait de chamelle, le lait de chèvre et le lait d’ânesse. S’ajoutant sans cesse à sa gamme de produits de qualité supérieure, il propose de la poudre de lait de chamelle 100% naturelle, du colostrum de chamelle, du ghee de chamelle, des chocolats au lait de chamelle, de la poudre de lait de chèvre 100% naturelle et de la poudre de lait d’ânesse. Nous nous concentrons également sur la création d’une gamme de soins pour la peau au lait de chamelle, au lait de chèvre et au lait d’ânesse.

La marque a été créée en sachant que le lait de chamelle a des avantages pour la santé supérieurs qui surpassent toutes les autres alternatives laitières sur le marché. En plus de fournir aux clients des produits de qualité à base de lait de chamelle, Aadvik Foods se concentre également sur le maintien de la population de chameaux dans le pays. En tant que marque indigène, elle traite directement avec les éleveurs de chameaux et de chèvres du Rajasthan et du Gujarat pour s’approvisionner en matière première et leur assure des moyens de subsistance durables.

Les gens se sont lentement mais sûrement habitués au lait de chamelle et de chèvre, ce qui nous a donné en tant que marque la confiance nécessaire pour lancer de plus en plus de produits à valeur ajoutée.

Hitesh Rathi et Shrey Kumar

Compte tenu de sa nature périssable et de sa durée de conservation, comment assurez-vous le contrôle qualité lors de la logistique ?

Nous utilisons la technologie de lyophilisation pour convertir le lait liquide en poudre. La technologie de lyophilisation aide à augmenter sa durée de conservation tout en conservant les éléments nutritifs de ces types de lait.

La lyophilisation, également connue sous le nom de lyophilisation, est un procédé par lequel une petite quantité de produit est congelée puis mise sous vide, ce qui permet de tout conserver. Cela semble être la méthode parfaite, car elle vous permet même de voyager avec, sans aucun tracas. Avec plus d’avantages, on peut dire qu’il est complètement sûr pour la consommation. De plus, il est léger, ne contient aucun agent de conservation, la majorité de la valeur nutritionnelle est conservée grâce à la méthode et il n’y a pas besoin d’énergie ou d’électricité pour le consommer.

Nous sommes la première entreprise en Inde à utiliser la technologie de lyophilisation pour fabriquer du lait en poudre à son profit. Nos produits sont lyophilisés pour garantir la qualité de nos produits. La lyophilisation garantit que les minéraux, les nutriments et la qualité du lait en poudre restent inchangés.

Vous avez récemment lancé des chocolats au lait de chamelle, ce qui est assez niche ; quelle réponse avez-vous reçu des consommateurs?

Nous avons récemment lancé nos chocolats au lait de chamelle fabriqués avec des ingrédients 100% naturels et de qualité supérieure. Il est composé de richesse de lait de chamelle, de sucre khandsari (sucre brut biologique non raffiné) et de fèves de cacao de première qualité d’Iduki, au Kerala. Ce qui différencie nos chocolats des autres, c’est que nous n’avons utilisé aucun additif ni conservateur lors de la fabrication de nos chocolats. Alors que la plupart des marques utilisent des huiles végétales dans nos chocolats, nous avons utilisé du pur beurre de cacao pour faire ressortir cette texture onctueuse.

Les chocolats au lait de chamelle Aadvik sont disponibles en trois variantes différentes : classique, amandes grillées et café. La réponse sur les chocolats a été impressionnante et les gens sont impatients de l’essayer par curiosité, mais quand ils le goûtent, ils se sentent bien à propos de la douceur équilibrée avec un peu de salé et de la texture crémeuse.

Avez-vous l’intention de proposer vos produits au segment HoReCa ?

Étant donné que le produit est assez spécialisé, nous prévoyons de cibler d’abord les chaînes hôtelières internationales 5 étoiles avec des chocolats au lait de chamelle, puis avec des sachets RTD de lait de chamelle.

Des chocolats de luxe aux glaces aux cappuccinos, le lait de chamelle offre une saveur unique et un goût authentique. Un public très voyagé pourrait le voir comme un ingrédient habituel sur les menus des cafés et restaurants des villes des Émirats arabes unis et nous sommes impatients de créer un espace similaire en Inde pour les produits au lait de chamelle.

Nous prévoyons également de collaborer avec des chaînes de café pour développer des produits intéressants avec Camel Milk & Coffee – la combinaison est célèbre comme le lien entre Joey & Chandler.

Parlez-nous de vos stratégies de marketing sur les réseaux sociaux ?

La clé du succès sur les réseaux sociaux réside dans la création de contenu régulier et la construction d’une communauté. Notre objectif est d’éduquer les gens sur les maladies liées au mode de vie et sur la façon dont des habitudes alimentaires saines peuvent les aider à inverser ou à gérer ces problèmes de mode de vie.

Récemment, avec le lancement du chocolat au lait de chamelle, nous nous concentrons sur la création de la campagne #TheGoodChocolate sur nos réseaux sociaux comme Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Nous avons fait un marketing d’influence agressif en nous engageant avec 2 influenceurs de catégorie A, 20 macro et 300 micro influenceurs.

Alors que les villes de niveau II et III deviennent les grands marchés, parlez-nous de votre stratégie de marque pour atteindre ces marchés ?

Nous ciblons les villes de niveau II (Jaipur, Jaisalmer, Patna, Udaipur, etc.) ainsi que via des canaux en ligne, qu’il s’agisse de géants comme amazon ou de nouvelles startups de livraison hyper locale.

Comment s’est déroulée 2021 pour votre marque en termes de croissance et de chiffre d’affaires et quelles sont vos attentes pour 2022 ?

Jusqu’en 2019, Aadvik Foods n’avait qu’une seule catégorie – Lait de chamelle, après quoi nous avons introduit le lait de chèvre en 2020 et le lait d’ânesse en 2021. Même après le lancement des autres catégories, aujourd’hui, le lait de chamelle contribue à 80 % de la valeur commerciale. La catégorie Lait de chamelle prend la majeure partie des revenus de 8 Cr avec 6,5 Cr. De 4,5 Cr en 2019 à plus de 9 cr en 2021 de chiffre d’affaires, Aadvik a connu une croissance régulière malgré la pandémie. Actuellement, l’entreprise reçoit chaque jour plus de 400 commandes de lait de chamelle et d’autres produits à base de lait.

Même si le déclenchement soudain de la pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé la production et l’approvisionnement en lait, nous avons assisté à une augmentation de 50 % des ventes (en ligne + hors ligne) de nos produits de marque alors que de plus en plus de consommateurs adoptaient une alimentation plus saine.

Aadvik a également assisté à une augmentation de la présence en ligne de 5 plates-formes en ligne à plus de 15 aujourd’hui, telles que Healthkart, 1mg, CoraHealth, Smytten, etc. Nous étions déjà répertoriés avec des plates-formes majeures comme Amazon et Flipkart, après quoi nous avons commencé à nous concentrer sur le plates-formes qui traitent des produits liés à la catégorie de la santé.

De plus, nous visons à doubler notre présence hors ligne d’ici 2022. En raison de la pandémie, la croissance de la présence en ligne a augmenté par rapport à la présence hors ligne, mais nous sommes néanmoins impatients de lancer notre nouvelle gamme de produits de consommation comme Chocolates & Skincare au magasins hors ligne bientôt lorsque les choses s’amélioreront. Nous avons été une entreprise amorcée dès le début et avons été rentables dès la première année en maintenant les opérations serrées. Mais maintenant, pour accélérer la croissance de 100% et exécuter les plans hors ligne, nous rechercherons des investisseurs stratégiques.

Après le lancement du lait de chamelle, de chèvre et d’ânesse, où voyez-vous votre marque dans les 3 prochaines années ?

Nous pensons que le lait de chèvre a un énorme potentiel similaire au lait de chamelle et ce sera un autre moteur de croissance pour nous. 65% de la population mondiale boivent du lait de chèvre et nous avons déjà discuté des avantages liés aux intestins de cette potion crémeuse magique. Avec de plus en plus de personnes ayant des problèmes intestinaux avec les produits laitiers existants, c’est un marché en croissance quotidienne.

En plus des produits de base de base, nous nous concentrerons également en grande partie sur les produits FMCG à valeur ajoutée tels que les chocolats, les glaces, le fromage et la gamme de soins de la peau à base de laits uniques. Nous visons également à étendre notre portée aux endroits en ligne et hors ligne.

Notre objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de Rs.100 Cr d’ici 2025.

