Journée nationale du métier à main 2021 : histoire, signification et quelques métiers à tisser populaires à travers l’Inde

Le secteur a une consommation d’énergie minimale et a l’avantage d’être moins capitalistique. (Photo d’archive)

La Journée nationale des métiers à tisser est célébrée chaque année le 7 août en Inde pour honorer la communauté des tissages à la main pour leur contribution au développement socio-économique du pays. La journée est également observée pour sensibiliser le public au riche héritage de l’industrie indienne des métiers à tisser.

Histoire et importance

La première Journée nationale du tissage à la main a été célébrée en 2015. Le gouvernement indien a désigné le 7 août Journée nationale du tissage à la main, car cette date a une grande importance dans le cheminement de l’Inde vers la liberté. C’est en ce jour de l’année 1905 que le mouvement Swadeshi a été lancé dans le pays. Le mouvement Swadeshi a enflammé l’esprit de Swadeshi, qui comprenait également des tisserands à la main.

C’est aussi un moyen d’autonomiser les femmes, car 70 pour cent des tisserands et des travailleurs connexes dans le secteur du tissage à la main sont des femmes.

La première Journée nationale du tissage à la main a été inaugurée par le Premier ministre Narendra Modi à Chennai. Des événements similaires pour marquer la journée ont également été organisés à Varanasi, Guwahati, Jaipur et Bhubaneshwar.

Le tissage à la main devient maintenant populaire en raison de sa nature écologique. De plus, le secteur a une consommation d’énergie minimale et a l’avantage d’être moins capitalistique.

Quelques types populaires de métiers à tisser

L’art du tissage Ikat peut être vu dans de nombreuses régions de l’Inde, mais Odisha semble l’avoir maîtrisé. Les tisserands d’ikat à Odisha sont généralement issus de communautés comme Bhulia. Ils utilisent leurs techniques de teinture pour donner vie à la riche culture Oriya. De même, le bandhani ou tie and dye du Gujarat est l’un des arts textiles les plus populaires. Ils présentent des motifs carrés ou ronds. Il reste encore originaire des artisans et de leurs savoir-faire. Le brocart et le kanjeevaram sont d’autres travaux populaires de tissage à la main.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.