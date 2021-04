Journée nationale Panchayati Raj 2021: date, thème, histoire, signification, tout ce que vous devez savoir

Le ministère de Panchayati Raj commémore chaque année le 24 avril en tant que Journée nationale du Panchayati Raj (NPRD).

National Panchayati Raj Day 2021: le 24 avril a été reconnu comme National Panchayati Raj Day. La célébration annuelle est faite pour commémorer le jour où le 73e amendement constitutionnel a été adopté en 1992. La loi est entrée en vigueur le 24 avril 1993. L’ancien Premier ministre Manmohan Singh avait déclaré le premier jour national Panchayati Raj le 24 avril de l’année. 2010. La Journée nationale Panchayati Raj est célébrée pour marquer le début du pouvoir décentralisé.

Un comité a été formé en 1957 pour se concentrer sur l’évolution du Panchayati Raj dans le pays. Le président du comité était Balwantrai Mehta. Le comité a recommandé dans son rapport un système décentralisé à trois niveaux de Panchayati Raj – Gram Panchayat au niveau du village, Panchayat Samiti au niveau du bloc et Zila Parishad au niveau du district.

La mission du système Panchayati Raj est d’autonomiser, de permettre et de mettre en place des institutions Panchayati Raj responsables pour assurer un développement inclusif et une prestation efficace de services parallèlement à la justice sociale.

Le ministère de Panchayati Raj commémore chaque année le 24 avril en tant que Journée nationale du Panchayati Raj (NPRD). Cette occasion offre une opportunité de dialogue direct avec les représentants Panchayat de tout le pays et de reconnaissance de leurs réalisations pour les responsabiliser et les motiver davantage.

La Constitution indienne reconnaît les panchayats comme des «institutions d’autonomie gouvernementale». Il y a plus de 2,6 lakh panchayats aux trois niveaux en Inde. Ces panchayats travaillent au développement socio-économique des unités administratives de base au niveau du village, du bloc et du district.

La Journée nationale des Panchayati Raj 2021 est également une occasion unique de reconnaître les Panchayats pour leur travail exemplaire dans la construction d’un Aatma Nirbhar Bharat.

Bien qu’il n’y ait pas de thème particulier pour la Journée nationale des Panchayati Raj, le ministère des Panchayati Raj récompense les Panchayats les plus performants chaque année à travers le pays en reconnaissance de leur travail pour améliorer la vie du public rural. Les prix sont décernés dans diverses catégories, notamment Deen Dayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar (DDUPSP), Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar (NDRGGSP), Child-friendly Gram Panchayat Award (CFGPA), Gram Panchayat Award Plan (GPDP) Panchayat Puraskar (donné aux États / UT uniquement).

Le ministère du Panchayati Raj, qui s’occupe de toutes les questions relatives aux institutions du Panchayati Raj et du Panchayati Raj, a été créé en mai 2004 pour répondre aux besoins du niveau de gouvernance à la base.

